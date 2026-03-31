Was tun, wenn man in Path of Exile 2 stirbt, bevor man looten kann? Community hilft Betroffenem mit einem Trick, rettet die Beute

In Path of Exile 2 steht Loot an der obersten Stelle. Mehr und besserer Loot sorgt für noch stärkere Charaktere, die noch mehr und besseren Loot ergrinden können. Besonders ärgerlich ist es da, wenn man gerade das Zeitliche segnet, als ein gutes Item gedroppt wird.

Um wen geht es? Auf Reddit meldete sich ein verzweifelter Spieler zu Wort. Er war gerade wohl mit der liebsten Beschäftigung aller „Path of Exile“-Spieler zugange: dem Grind.

So zeigt der Spieler einen Screenshot mit einem erledigten Boss-Gegner und einem Item vor sich: einem einzigartigen Juwel, genauer gesagt einem einzigartigen Diamanten. Das Problem ist allerdings, dass der Charakter des Spielers wohl zeitgleich mit dem Boss erledigt wurde.

So kann er das seltene Item nicht mehr looten, denn beim Wiederbeleben würde er außerhalb der Karte spawnen und könnte sie nicht mehr betreten. In Sorge um den Verlust seines Diamanten wendet er sich an die Community, die einige kreative Lösungen parat hat.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Path of Exile 2 sehen:

Items können gerettet werden

Wie kann man das Item noch retten? Mit seinem Hilferuf auf Reddit trifft der Spieler wohl genau ins Mark der Community, denn die kennt seinen Schmerz zu gut. Entsprechend melden sich auch viele Spieler mit ihren Tricks, wie man Items in diesem Fall dennoch retten kann.

So schlägt ein Spieler auf Reddit vor, einen Freund in die Gruppe einzuladen, der den Diamanten lootet. Doch das funktioniert nicht bei einzigartigen Juwelen wie in diesem Fall.

Ein anderer Spieler kennt einen besseren Trick. Er erklärt, der erledigte Spieler dürfe nicht auf „Wiederauferstehen“ klicken, sondern müsse zurück zur Charakterauswahl. Dann könne er auf einem anderen Charakter auf die gleiche Karte gehen und das Item looten.

Dies ist wohl der beste Weg, auch, weil er keine Hilfe von anderen Spielern benötigt.

Wie hat der Spieler es schlussendlich gelöst? Der hilflose Spieler hat seinen Diamanten am Ende noch erhalten. Er hat dafür einen Freund gebeten, in die Gruppe zu kommen und seinen Charakter wiederzubeleben. Das führte dazu, dass er auferstehen konnte und das einzigartige Item looten durfte.

Während sich die Spieler in den Kommentaren über die geglückte Rettung freuen, gibt es aber auch eine lustige Idee, die die Entwickler statt der Umwege einführen könnten. So schlägt der Spieler „Bacon-muffin“ auf Reddit vor, man könnte die erledigten Spieler sehr langsam über den Boden kriechen und looten lassen.

Die Community von Path of Exile zeigt mal wieder, wie hilfsbereit sie ist und wie man auch aus schwierigen Situationen wieder herauskommt. Doch die wünschen sich für das nächste Update nicht nur,, dass niedergestreckte Spieler über den Boden krabbeln können, auch eine wichtige Änderung steht ganz oben auf dem Anforderungskatalog: Spieler fordern eine Sache für Path of Exile 2, sagen damit steht und fällt alles