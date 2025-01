Spieler baut OP-Build in Path of Exile 2, erledigt Horden mit nur einem Schuss, aber ihr solltet ihn nicht kopieren

In Path of Exile 2 hat ein Gamer einen Build gefunden, der im ersten Moment richtig stark wird. Doch der Erfinder selbst will nicht, dass ihr ihn spielt.

Was ist das für ein Build? In PoE2 gibt es allerlei starke Builds, die Dank kreativer Kombination von Fähigkeiten und Items so richtig mächtig werden können. Ein Spieler hat seinen Söldner jetzt so ausgerüstet, dass er mit einem Schuss aus der Armbrust gleich ganze Horden von Gegnern erledigen kann.

Der Build sieht zwar gewaltig aus, doch sein Schöpfer warnt andere Abenteurer jetzt davor, ihn nachzubauen.

Vorsicht: Glaskanone

Warum warnt er vor seinem eigenen Build? Auf Reddit fand der OP-Build direkt großes Interesse, denn Horden von Gegnern mit einer mächtigen Explosion zu erledigen, das spricht wohl viele Monsterjäger an. Nutzer wie Shwaazi zeigen sich auf Reddit begeistert: „Wo ist dieser Build? Ich will ihn so sehr“.

Hier könnt ihr selbst einen Blick auf die Spielweise werfen:

Doch der Schöpfer des Builds möchte ihn auch auf Anfrage nicht teilen und rät sogar davon ab, den Charakter nachzubauen. In einem Kommentar unter seinem Post klärt er den Grund.

Bei dem Build würde es sich um einen sogenannten Meme-Build handeln. Er erklärt auf Reddit: „Ich habe null Verteidigung, bekomme immer nur einen Schuss ab [bevor der Charakter erledigt ist], kämpfe gegen Kartenbosse in 20 Sekunden. Wenn ich schieße und der Feind nicht stirbt, dann tue ich es.“

Der Charakter ist also eine Glaskanone, die viel Schaden austeilen, aber nur wenig Schaden einstecken kann. Der Erfinder fasst zusammen, der Build sei „für gewöhnliches Spielen nicht praktikabel.“ Das könnte auch der Grund dafür sein, dass das Video viele Schnitte hat, denn der Build scheint nur in einigen Situationen so richtig gut zu funktionieren.

Was macht den Build so stark? Wie viele andere „OP-Builds“ setzt auch dieser Build auf den Skill „Herald of Ice“, der große Explosionen auslösen kann, in dem man Gegner gleichzeitig einfriert und erledigt, um damit eine Kettenreaktion auszulösen.

