Die neuen Patch Notes bestätigen: Dawn of the Hunt zerstört alle Builds, die Path of Exile 2 aktuell rocken

Content Update 0.2.0 — Path of Exile 2: Dawn of the Hunt

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben die Patch Notes für die neue Season “Dawn of the Hunt” veröffentlicht. Mit dabei sind viele Nerfs für bisherige Builds, was die Spieler nicht gerade freut.

Was steckt in den Patch Notes? Zwei Tage vor dem Start der neuen Season “Dawn of the Hunt” von Path of Exile 2 haben die Entwickler die Patch Notes dafür veröffentlicht. Neben den bereits bekannten Neuerungen wie der Jägerin und den neuen Erweiterungsklassen enthalten die Patch Notes zahlreiche Nerfs für Skills und Items.

Obwohl die Nerfs bereits angekündigt waren, sorgt die Umsetzung für Unmut in der Community. Besonders einige der dominanten Builds der letzten Season werden spürbar abgeschwächt.

Die neue Season von Path of Exile 2 startet am 4. April um 21:00 Uhr. Mit folgendem Trailer könnt ihr euch schonmal einstimmen:

Nerfs für die Meta

Was wird generft? Die Entwickler hatten bereits angekündigt, dass sie übermächtige Meta-Builds abschwächen wollen. Es werden also genau die Fähigkeiten und Items generft, die bereits seit längerem von vielen Charakteren verwendet werden.

Während einige Fähigkeiten detailliert mit neuen Attributen aufgelistet sind, heißt es in den Patch Notes auch: “Bei vielen Fertigkeiten wurde der Grundschaden und/oder die Schadenszunahme pro Stufe neu ausbalanciert. Die meisten dieser Änderungen werden im Folgenden nicht gesondert erwähnt, da die Änderungen zu weitreichend sind.”

Viele Spieler beklagen den Verlust ihrer bisherigen Builds. Besonders schmerzhaft für Viele ist die komplette Deaktivierung von Grim Feast, der für diese Season überarbeitet werden soll.

Der Nutzer forgot_my_useragain schreibt dazu auf Reddit: “Ich hatte gehofft, dass der Nerf des Grim Feast nicht so schlimm sein würde. Ich werde versuchen, einfach so zu tun, als hätte es ihn nie gegeben :(“

Auch Dosi4 ärgert sich auf Reddit: “Autsch Infernalist/Dämonenform verstümmelt […]”, und erklärt ausführlich was die Entwickler mit seinem Build getan haben.

Auch die Söldner-Klase hat es hart erwischt. Zelniq erklärt auf Reddit:

Sie haben auch die Abklingzeit von Voltaic Grenades auf 6 Sekunden gesenkt (vorher 3 Sekunden) und die Detonationszeit (aka Zünderdauer) auf 2,5 Sekunden (vorher 1,2 Sekunden). Ich verstehe das nicht, alles was ich wollte, war ein Grenadier zu sein und sie haben einen ohnehin schon miesen Archetyp noch schlechter gemacht. Vielleicht haben sie einige OP-Support-Edelsteine hinzugefügt? scheint zweifelhaft, warum sollten sie das tun. Enttäuschend.

Die Patch Notes umfassen viele Seiten mit Neuerungen und Verbesserungen für Path of Exile 2 sowie Nerfs und Buffs für die Klassen und Items. Die vollständigen Patch Notes auf Englisch findet ihr auf der nächsten Seite. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen gibt es hier: Path of Exile 2 Dawn of the Hunt: Alle Infos zum Release und der neuen Klasse