Path of Exile 2: Alle Unique Items und ihre Effekte in der Übersicht

Uniques sind besonders starke Items in Path of Exile 2, die einzigartige Effekte besitzen. In unserer Übersicht erfahrt ihr, welche einzigartigen Gegenstände es gibt und was sie können.

In Path of Exile 2 gibt es Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die eure Builds mit ihrem einzigartigen Effekt definieren oder den Spielstil mit ihrem Effekt verändern können. Diese Unique Items sind selten, können aber in verschiedenen Aktivitäten droppen und obendrauf mit anderen Spielerinnen und Spielern gehandelt werden.

Um euch einen Überblick zu geben, welche Uniques es gibt, haben wir euch eine Liste aller Items zusammengestellt. Ergänzend listen wir euch auf, wo ihr spezielle Uniques findet. Das Inhaltsverzeichnis bringt euch zur gewünschten Übersicht:

Die Items, die mit dem „Dawn of the Hunt“-Update im Rahmen von Patch 0.2.0 ins Spiel kommen, werden in Kürze ergänzt. Alle Infos zu der neuen und ersten Season von Path of Exile 2 findet ihr hier.

Alle Uniques im Überblick

Nachfolgend listen wir euch alle Uniques auf, die alle Klassen ausrüsten können. Dazu erfahrt ihr, welche Stats und Effekte die Waffen haben. Ihr findet Uniques, die in der aktuellen Early-Access-Version von Path of Exile noch als „unvollständig“ bezeichnet werden und unbekannte Werte haben. Werte, die je nach Drop ausgerollt werden können und/oder unbekannt sind, sind mit X angegeben.

Waffen: Bögen & Köcher

Bögen Harfe des Todes, Doppelsehnenbogen Angriffe mit Bögen feuern einen zusätzlichen Pfeil Bonus für kritische Treffer Angriffe mit Bögen feuern 3 zusätzliche Pfeile Erhaltet X Leben pro getöteten Gegner Erhaltet X Mana pro getöteten Gegner

Stachelregen, Kurzbogen 100% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +X zu Geschick Erhöhte Pfeilgeschwindigkeit Weniger Angriffsschaden

Splitterherz, Krummbogen Erhöhter physischer Schaden +X zu Treffgenauigkeit Erhöhte Projektilgeschwindigkeit Projektile teilen sich auf +2 Ziele auf

Witwenhagel, Einfacher Bogen Erhöhte Boni von ausgerüsteten Köchen



Köcher Asphyxias Zorn, Breitkopfköcher Fügt Kälteschaden hinzu Fügt physischen Schaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +X zu Kälteresistenz Gegner, die durch deine Treffer unterkühlt werden, erleiden erhöhten Schaden entsprechend der Unterkühlungsstärke Angriffe erhalten X % des Schadens als zusätzlichen Kälteschaden

Jenseits der Reichweite, Viskeraler Köcher Erhöhte kritische Trefferchance für Angriffe Verringerte Angriffsgeschwindigkeit Chaos-Schaden durch Treffer trägt auch zum Erfrierungsaufbau bei Chaos-Schaden durch Treffer trägt auch zum Elektroschockaufbau bei Angriffe erhalten X % des physischen Schadens als zusätzlichen Chaos-Schaden

Schwarzglut, Feuerköcher Fügt Feuerschaden hinzu +X zu maximalem Mana 50 % erhöhte Chance auf Entzünden Projekte durchbohren alle brennenden Gegner Angriffe verursachen X % des Schadens als zusätzlichen Feuerschaden



Waffen: Armbrüste

Armbrüste Nebelgeflüster, Einfache Armbrust Fügt Kälteschaden hinzu Erhaltet X Mana pro getöteten Gegner Erhöhter Einfrierungsaufbau Angriffe verketten sich ein zusätzliches Mal

Rampart Raptor, Gespannte Armbrust Erhöhte Bolzen-Geschwindigkeit Erhöhter physischer Schaden Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit 100 % Chance, keinen Bolzen zu verbrauchen, wenn Ihr kürzlich nachgeladen habt Verringerte Nachladegeschwindigkeit



Waffen: Stäbe & Zauberstäbe

Stäbe Mahnwache in der Dunkelheit, Aschestab Gewährt Fertigkeit: Feuerbolzen Gewährt Fertigkeit: Glühende Salve Erhöhter Zauberschaden Erhaltet X Leben pro getöteten Gegner Erhöhte Manaregenerations-Rate Löst die Fertigkeit Glühende Salve aus, wenn Ihr einen Zauber wirkt

Earthbound, Voltaischer Stab Gewährt Fertigkeit: Blitzbolzen Gewährt Fertigkeit: Funkenschlag Erhöhter Blitzschaden Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Erhöhte Manaregenerations-Rate Löst beim Töten eines geschockten Gegners die Fertigkeit Funkenschlag aus

Taryns Schauder, Eisiger Stab Gewährt Fertigkeit: Einfrierende Splitter Erhöhter Kälteschaden Erhöhte Zaubergeschwindigkeit 100 % erhöhter Einfrierungsaufbau Von Euch eingefrorene Gegner erleiden 50 % erhöhten Schaden

The Burden of Shadows, Läutender Stab Gewährt Fertigkeit: Siegel der Macht Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Fertigkeiten verbrauchen Leben statt Mana Fertigkeiten erhalten 1 % ihres Schadens als Chaosschaden pro 3 aufgewendeten Leben

Sengende Berührung, Pyrophyt-Stab Gewährt Fertigkeit: Lebende Bombe Erhöhter Feuerschaden Erhöhte Zaubergeschwindigkeit 100 % erhöhte Chance auf Entzünden 100 % erhöhte Magnitude von Entzünden, das Ihr verursacht

Collapsing Horizon Wyrm Kampfstab 100 % erhöhter Elementarschaden mit Angriffen +X auf kritische Trefferchance +X zu Stufe aller Elementarfertigkeiten Ausgelöste Fertigkeiten erstatten die Hälfte der verbrauchten Energie

Matsya, Halbmond-Kampfstab Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Blitzschaden hinzu +X zur kritischen Trefferchance Erhöhter Angriffsgeschwindigkeit Erhöhte Mana-Regenerationsrate Fähigkeiten reservieren 50 % weniger Wille

Nazirs Urteil, Stahlspitzen-Kampfstab Fügt physischen Schaden hinzu +X zur Treffgenauigkeit Erhöhte Betäubungsdauer Bewirkt Benommenheits-Aufbau in Höhe von 100 % des verursachten Schadens

Pfeiler des gefangenen Gottes, Langer Kampfstab Erhöhte Reichweite Vergrößerter Wirkungsbereich für Angriffe pro 5 Intelligenz Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit pro 5 Geschicklichkeit Erhöhter Waffenschaden pro 5 Stärke

Der Blutdorn, Gewickelter Kampfstab Fügt physischen Schaden hinzu +X Stärke Verursacht Bluten bei Treffer Physischer Dornen-Schaden

Der Wachposten, Gotischer Kampfstab Fügt Feuerschaden hinzu + Feuerschaden-Resistenz 100 % erhöhte Chance auf Entzünden 30 % vergrößerter Lichtradius



Zauberstäbe Enezuns Ansturm Flüchtige Zauberstab Gewährt Fertigkeit: Flüchtige Tote Erhöhter Zauberschaden Erhöhte kritische Trefferchance für Zauber Erhalte X Mana pro getötetem Gegner 25 % Chance, Leichen nicht zu zerstören, wenn sie verbraucht werden

Lebenszweig Einstimmiger Zauberstab Gewährt Fertigkeit: Manaraub +X zu maximalem Mana +X zu Stufe aller Zauberfertigkeiten Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Entziehe 1 % des maximalen Lebens, wenn du einen Zauber wirkst

Blutiger Wahrsager Knochenzauberstab Gewährt Fertigkeit: Knochenexplosion Erhöhter Zauberschaden Erhalte X Leben pro getöteten Gegner 25 % Chance, Blutung bei einem Treffer zu verursachen 25 % der Zaubermanakosten in Lebenskosten umgewandelt



Waffen: Zepter

Zepter Quelle der Macht Omenzepter Gewährt Fertigkeit: Bosheit Erhöhter Wille +X zu maximalem Mana Erhöhte Manaregenerations-Rate Wenn ein Gruppenmitglied in Eurer Präsenz einen Zauber wirkt, opfert Ihr 20 % des Manas und das Mitglied raubt dieses Mana

Führende Hand Schreinzepter Gewährt Fertigkeit: Reinheit des Feuers Verbündete in Eurer Präsenz verursachen zusätzlichen Feuer-Angriffsschaden +X zu allen Attributen 25 % vergrößerter Lichtradius 50 % Eurer Basis-Lebensregeneration wird Verbündeten in Eurer Präsenz gewährt

Heiliger Flammenschrein-Zepter Erhaltet X % des Schadens als zusätzlichen Feuerschaden Verbündete in Eurer Nähe erhalten X % des Schadens als zusätzlichen Feuerschaden Verbündete in Eurer Nähe regenerieren X % ihres maximalen Lebens pro Sekunde Feinde in Eurer Nähe widerstehen Elementarschaden basierend auf ihrem niedrigsten Widerstand

Der dunkle Schänder Rasselndes Zepter Gewährt Fertigkeit: Skelettkrieger +X zu maximalem Mana +X zu Intelligenz Erhöhte Manaregenerations-Rate Verursacht 3 % des Schadens als Chaosschaden pro untoter Kreatur



Waffen: Schwerter & Dolche

Schwerter & Dolche Blutzunge, Kurzschwert (1H-Schwert) Fügt physischen Schaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Verliere 3 Mana pro getöteten Gegner 100 % erhöhter Angriffsschaden, wenn nicht auf niedrigem Mana

Rotnase, Kurzschwert (1H-Schwert) Fügt physischen Schaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Erhalte 3 Leben pro getöteten Gegner 100 % erhöhter Angriffsschaden, wenn auf niedrigem Leben

Der Tanzende Derwisch, Krummsäbel (1H-Schwert) Löst Stufe 15 Manifestierende Tanzende Dervishes bei Rampage aus Kann nicht benutzt werden, während Manifested Manifestierte Tanzende Derwische sterben, wenn Rampage endet Nahkampftreffer zählen als Rampage-Kills Rampage

Unvollständige Vampirklinge (1H-Schwert) tba

Unvollständiges Eisernes Großschwert (2H-Schwert) Fügt Feuerschaden hinzu

Unvollständiges Gewelltes Großschwert (2H-Schwert) tba

Winterbiss, Glasmesser (Dolch) Kein physischer Schaden Fügt Kälteschaden hinzu Friert Gegner ein, die volles Leben haben



Waffen: Streitkolben & Äxte

Streitkolben Brynhands Zeichen, Holzkeule (1H-Streitkolben) Fügt physischen Schaden hinzu +X zu Treffgenauigkeit +X zu Stärke Bewirkt doppelten Betäubungsaufbau

Olrovasara, Folterkeule (1H-Streitkolben) Fügt Blitzschaden hinzu +x zu Treffgenauigkeit erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Sternenklar, Plattierte Keule (1H-Streitkolben) Fügt Kälteschaden hinzu Fügt Blitzschaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Generierung von Energie ist verdoppelt

Trenchtimbre, Stachelkeule (1H-Streitkolben) Fügt physischen Schaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +X zur Stufe aller Kreaturen-Fertigkeiten Erhöhungen und Verringerungen der Kreaturen-Angriffsgeschwindigkeit wirken auch auf Euch

Wylund’s Stake, Schmiedehammer (1H-Streitkolben) Fügt physischen Schaden hinzu Fügt Feuerschaden hinzu Treffer zerbrechen X Rüstung Wendet Feuer-Anfälligkeit an, wenn gegnerische Rüstung vollständig zerbrochen wird +X zu Stärke + X % zu Feuerwiderstand

Frosthauch, Schlanke Keule (1H-Streitkolben) Fügt physischen Schaden hinzu Fügt Kälteschaden hinzu Jeglicher Schaden von Treffern mit dieser Waffe wird auf den Einfrierungsaufbau angerechnet Todesstoß gegen eingefrorene Gegner

Hirnschleuder, Beschlagene Großkeule (2H-Streitkolben) Fügt physischen Schaden hinzu Fügt Blitzschaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Jeglicher Schaden mit dieser Waffe kann elektrisieren

Chober Chaber, Bleierner Großhammer (2H-Streitkolben) +100 Intelligenz-Anforderung Erhöhter physischer Schaden +X zu maximalem Mana +X % zu kritischer Trefferchance Erhöhungen und Verringerungen des Kreaturenschadens wirken auch auf Euch

Treibjagd, Gefällte Großkeule (2H-Streitkolben) Erhöhter physischer Schaden +X % zu kritischer Trefferchance Verringerte Angriffsgeschwindigkeit +X zu Stärke Verstümmelt bei kritischem Treffer

Hrimnors Hymne, Eichen-Großhammer (2H-Streitkolben) Bewirkt erhöhten Betäubungsaufbau Erhöhter physischer Schaden +X zu Stärke Erhaltet X Leben pro getötetem Gegner Hieb-Fertigkeiten, die Ihr selbst benutzt, verursachen Nachbeben

Quecholli, Zerbröckelnder Hammer (2H-Streitkolben) Lässt Gegner bei kritischer Tötung explodieren und 10 % ihres Lebens als physischen Schaden verursachen Erhöhter physischer Schaden +X zu allen Attributen Erhaltet 30 Leben pro getöteten Gegner Die kritische Trefferchance dieser Waffe beträgt 100 % Kritische Treffer verursachen keinen extra Schaden

Trephina, Ambosshammer (2H-Streitkolben) Fügt physischen Schaden hinzu Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Bewirkt erhöhten Betäubungsaufbau Verursacht immer kritische Treffer gegen schwer betäubte Gegner



Äxte Unvollständiges Banditenbeil tba



Schilde & Fokusse

Schilde Alkem Eira, Geschmückter Wappenschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung und Energieschild +X zu maximalem Mana Geblockter Schaden wird als Mana wiedergewonnen

Arvils Rad, Hartholz-Tartsche Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung und Ausweichen Verliert bei Tötung 1 % des Lebens Verliert bei Tötung 1 % des Manas Verlängerte Fertigkeitseffektdauer

Wappen von Ardura, Schellen-Wappenschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Rüstung und Energieschild +X zu Intelligenz Erhöhte Manaregenerations-Rate Beschleunigte Abklingzeit-Rate

Dionadair, Gesplitterter Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Rüstung +X zu Stärke Verringerte Betäubungsschwelle Doppelter Betäubungsaufbau, während der Schild gehoben ist

Unheilspforte, Verstärkter Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild erheben +X % zu Chaoswiderstand Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung Ihr erleidet 20 % des Schadens von geblockten Treffern Gegner erleiden Todesstoß beim Blocken

Gefiederte Festung, Halbmondtartsche Gewährt Fertigkeit: Schild heben +X zu Stärke +X zu Geschick +X % zu Feuerwiderstand +X % zu Kältewiderstand

Lycosidae, Bollwerk-Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung Treffgenauigkeit ist verdoppelt Das Blocken von Schaden vergiftet den Gegner, was 100 verursachtem Basis-Chaosschaden entspricht

Mahuxotl’s Machination, Omen-Wappenschild Gewährt Fertigkeit: Schild erheben Erhöhte Rüstung und Energieschild Erhöhter Effekt von eingesockelten Seelenkernen

Verdienste für den Dienst, Fellbezogene Tartsche Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X zur Betäubungsschwelle Die Blockchance von Verbündeten in Eurer Präsenz entspricht der Euren

Eichenschwur, Siegel-Wappenschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung und Energieschild +X zu Wille +X% zu Resistanceswiderstand

Auferstehung des Phönix, Omen-Wappenschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben +X % zu maximalem Feuerwiderstand +X % zu Feuerwiderstand +X % zu Feuerwiderstand bei niedrigem Leben Regeneriert X % des Lebens pro Sekunde Regeneriert X % des Lebens pro Sekunde bei niedrigem Leben

Saffells List, Emblem-Wappenschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben +X % zu Feuerwiderstand +X % zu Kältewiderstand +X % zu Blitzwiderstand Ihr könnt keinen Schaden blocken Keine Blockchance Modifikatoren für maximale Blockchance gelten stattdessen für maximale Widerstände

Svalinn, Schmelztiegel-Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Gewährt Fertigkeit: Zaubern bei Blocken X % erhöhte Rüstung X % zu maximaler Blockchance Blockchance ist Glück

Die Hingabe, Stein-Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild erheben Erhöhte Blockchance Erhöhte Rüstung +X zur Betäubungsschwelle

Die Klagemauer, Bildnis-Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben Verringerte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung +X zur Betäubungsschwelle Kann Schaden von sämtlichen Treffern blocken Kann keine Schild-Fertigkeiten benutzen

Wulfsbane, Bemalter Turmschild Gewährt Fertigkeit: Schild heben +X zu maximalem Leben +X zu Stärke +X zur Betäubungsschwelle Euer Blocken schüchtert Gegner permanent ein



Fokusse Carrion Call, Gravierter Fokus +X zu maximalem Energieschild Kreaturen haben X % erhöhtes maximales Leben X % erhöhte Manaregenerations-Rate Die Widerstände von Kreaturen entsprechen den Euren Kreaturen verursachen X % erhöhten Schaden

Todesröcheln, Zweig-Fokus +X zu maximalem Energieschild Erhöhter Zauberschaden +X zu Intelligenz 20 % Chance, dass die Energieschild-Wiederaufladung beginnt, wenn Ihr einen Gegner tötet

Lektion der Schlange, Klangfokus +X zu maximalem Leben +X zu maximalem Mana Ihr zählt als bei niedrigem Leben, während Ihr über 35 % des maximalen Manas oder weniger verfügt Ihr zählt als bei niedrigem Mana, während Ihr über 35 % des maximalen Lebens oder weniger verfügt

Der Ewige Funke, Kristallfokus Erhöhter Energieschild +X % zu maximalem Blitzwiderstand +X % zu Blitzwiderstand X % erhöhte Manaregenerations-Rate im Stand

Threaded Light, Gewobener Fokus Erhöhter Energieschild Erhöhte Manaregenerations-Rate X % vergrößerter Lichtradius X % erhöhter Zauberschaden pro 10 Wille



Rüstung: Körperrüstungen

Körperrüstungen Aschefetzen, Pfadfinderwams +X zu maximalem Leben +X % zu Feuerwiderstand Kann nicht entzündet werden Erleidet -10 physischen Schaden von Angriffstreffern

Bitterbloom, Gefiederte Robe X % erhöhter Energieschild +X zu maximalem Mana Erhöhte Energieschild-Wiederaufladungsrate Energieschild-Wiederaufladung startet, wenn Ihr ein Manafläschchen benutzt

Blutroter Mantel, Kettenpanzer Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X zu maximalem Leben +X zur Betäubungsschwelle 25 % Chance, bei erlittenem Treffer zu bluten

Blutroter Mantel 2, Vergoldetes Gewand Erhöhte Rüstung und Energieschild Verringertes maximales Leben X % verkürzte Blutungsdauer bei Euch Lebensraub kann maximales Leben überfüllen

Borstenschwein, Lederweste Erhöhter Ausweichwert +X zu maximalem Leben Erhaltet 3 Rausch, wenn Ihr von einem Gegner getroffen werdet Erhaltet 10 Rausch, wenn Ihr einen kritischen Treffer von einem Gegner erleidet

Der Grabhügelbewohner, Barbaren-Rüstung Erhöhte Rüstung und Ausweichen X % zu Feuerwiderstand +X% zu Kältewiderstand X % Chance, Tod durch Treffer zu vermeiden

Der Rattenkäfig, Späherweste Erhöhter Ausweichwert +X zu maximalem Leben X % verringerte Attributanforderungen Erleidet 100 % des Feuerschadens von Treffern als physischen Schaden

Der schwarze Zweifel, Hexerrobe Erhöhter Energieschild +X zu Intelligenz Schaden über Zeit durchdringt Euren Energieschild Opfert 10 % des Manas pro Sekunde, um dieselbe Menge an Leben wiederherzustellen, während Ihr nicht bei vollem Leben seid

Der Schwur, Altarrobe Erhöhter Energieschild +X zu maximalem Leben 5 % des Zauberschadens werden als Leben geraubt Fertigkeiten erhalten Basislebenskosten in Höhe von 50 % der Basismanakosten

Dornenpanzer, Verrosteter Kürass +X zu maximalem Leben +X zur Betäubungsschwelle Reflektiert 250 % des erlittenen physischen Nahkampfschadens auf Angreifer

Doryanis Prototyp, Schuppenpanzer Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X zu maximalem Leben Rüstung wird auch auf von Treffern erlittenen Blitzschaden angewendet Gegner in Eurer Präsenz haben Blitzwiderstand, der dem Euren entspricht Blitzwiderstand wirkt sich nicht auf erlittenen Blitzschaden aus

Dustbloom, Nietenweste Erhöhter Ausweichwert +X % zu Kältewiderstand Maximal 10 Zartes Wachstum Regeneriert 0.5 % des Lebens pro Sekunde pro Zartes Wachstum Erhöhte Manaregenerations-Rate pro Zartes Wachstum Verliert bei erlittenem Treffer sämtliches Zartes Wachstum Erhaltet 1 % Zartes Wachstum jede Sekunde

Edyrn’s Tusks, Eisen-Kürass Erhöhte Rüstung 10 % Chance, bei Treffer Bluten zu verursachen 50 % verringerte verlangsamende Wirkung von Schwächungen X zusätzlicher physischer Dornenschaden

Eisenumklammerung, Vagabunden-Rüstung Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X zur Betäubungsschwelle

Enfolding Dawn, Pilgergewand Erhöhte Rüstung und Energieschild +100 zu Wille +X % zu allen Elementarwiderständen Intelligenz gewährt keinen inhärenten Bonus auf maximales Mana

Eisgrab, Panzergewand +X zu Stärke +X zu Intelligenz +X % zu Kältewiderstand Friert bei erlittenem Treffer ein, was Kälteschaden in Höhe von 10 % Eures maximalen Manas entspricht

Fuchsschatten, Steppweste +X zu Ausweichwert +X zu Geschick 10 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit bei vollem Leben 100 % erhöhter Ausweichwert bei vollem Leben

Gloomform, Gewachster Rock Erhöhter Ausweichwert +X zu Geschick 20 % verkleinerter Lichtradius Ihr habt im Stand eine Rauchwolke um Euch herum

Geisterschauder, Zerrissene Robe +X zu maximalem Leben +X zur Betäubungsschwelle Reflektiert 250 % des erlittenen physischen Nahkampfschadens auf Angreifer

Haut des Loyalen Gewandes +X % zu allen Elementarwiderständen Der Schwellenwert für Elementarschaden wird durch überkompensierten Chaoswiderstand erhöht Rüstung wird durch überkompensierten Feuerwiderstand erhöht Energieschild wird durch überkompensierte Kälteresistenz erhöht Ausweichwertung wird durch überkompensierten Blitzwiderstand erhöht

Husk of Dreams, Schamanen-Mantel Erhöhte Rüstung und Energieschild -X % zu Feuerwiderstand X% zu Resistanceswiderstand Erhöhte verbrauchte Fläschchenfüllungen 50 % Chance, dass von Euch benutzte Fläschchen keine Füllungen verbrauchen

Kaoms Herz, Erobererpanzer Erhöhte Betäubungsschwelle +1000 zu maximalem Leben Ihr habt keinen Willen

Königswache, Panzerrüstung +X zu maximalem Leben +X zu maximalem Mana +X % zu allen Elementarwiderständen 25 % verkürzte Dauer von Widerstands-Ladungen Stellt 5 % des Lebens wieder her für jede verbrauchte Widerstands-Ladung

Königin des Waldes, Schmugglerwams Erhöhter Ausweichwert -X % zu Feuerwiderstand X % zu Kältewiderstand X % zu Blitzwiderstand 1 % erhöht Bewegungsgeschwindigkeit pro 500 Ausweichwert Andere Modifikatoren der Bewegungsgeschwindigkeit werden nicht angewendet

Messingkuppel, Streiterkürass Erhöhte Rüstung -5 % zu allen maximalen Elementarwiderständen +X zur Betäubungsschwelle Erleidet keinen extra Schaden durch kritische Treffer

Morior Invictus, Großes Gewand Erhöhte Rüstung, Ausweichen und Energieschild 10 % erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände pro gesockelter Rune oder Seelenkern +10 zu Wille pro gesockelter Rune oder Seelenkern [4 Runen-Sockel]

Nekromantel, Knochengewand +X zu maximalem Leben +X zu maximalem Mana Kreaturen erhalten X % ihres maximalen Lebens als extra maximalen Energieschild Kreaturen werden 50 % schneller wiederbelebt

Perfide Ritterrüstung Erhöhte Rüstung und Ausweichwertung X % Chance, physischen Schaden durch Treffer zu vermeiden X % Chance, Chaos-Schaden durch Treffer zu vermeiden Feinde in Eurer Nähe werden eingeschüchtert

Pragmatismus Entdecker Rüstung Erhöhte Rüstung und Ausweichwertung +X % zu allen Elementarwiderständen -X % zu Chaoswiderstand Charms verbrauchen keine Ladungen

Pariah’s Embrace, Verhüllter Panzer Erhöhte Rüstung und Ausweichen +50 zu Wille Regeneriert X Leben pro Sekunde 20 % verringerte Manakosten von Fertigkeiten

Quatl’s Molt, Schlangenschuppen-Wams +X zu maximalem Leben +X % zu Resistanceswiderstand Regeneriert X Leben pro Sekunde Kann nicht vergiftet werden

Redflare Conduit, Anachoret-Gewandung +X zu maximalem Mana +X % zu Blitzwiderstand 20 % Chance, bei Treffer eine Energie-Ladung zu erhalten Verliert sämtliche Energie-Ladungen beim Erreichen der maximalen Anzahl Energie-Ladungen Schockt Euch, sobald Ihr Eure maximale Anzahl an Energie-Ladungen erreicht

Schürze von Emiran, Eremiten-Gewandung Erhöhter Energieschild und Ausweichen +X zu Geschick Verkürzte Blutungsdauer bei Euch Bluten, das Ihr verursacht, ist verschlimmert

Schwarzes Geflecht, Pelzpanzer +X zu Stärke +X zu Intelligenz +X zur Betäubungsschwelle Rüstung wird auf Elementarschaden angewendet

Sierran Inheritance, Marabout-Gewandung Erhöhter Energieschild und Ausweichen +X % zu Blitzwiderstand Schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Die Unterkühlungswirkung auf Euch wird umgekehrt

Stoßgebete für den Regen, Keth-Gewand Erhöhter Energieschild +X zu Intelligenz 30 % langsamerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung Energieschild-Wiederaufladung wird nicht durch Schaden unterbrochen, wenn die Wiederaufladung kürzlich begonnen hat

Strammriemen, Rhoa-Fellwams Erhöhte Lebenswiederherstellungs-Rate mit Fläschchen Erhöhte Manawiederherstellungs-Rate mit Fläschchen +X zu Geschick +X% zu Kältewiderstand

Temporalis Seidenrobe +X zu maximalem Energieschild +X% zu allen Elementarwiderständen X % des erlittenen Schadens wird als Leben zurückerhalten X % des erlittenen Schadens wird als Mana zurückerhalten Fertigkeiten haben (-X) Sekunden Cooldown* *kann den Cooldown einer Fertigkeit nicht auf unter 100 ms reduzieren.

Tetzlapokals Verlangen, Weihgewand Erhöhter Energieschild +X zu Stärke +X% zu Resistanceswiderstand Leben wird wiederaufgeladen

The Dancing Mirage, Wanderrock Erhöhter Energieschild und Ausweichen +X% zu Blitzwiderstand 20 % weniger erlittener Schaden, wenn Ihr kürzlich nicht getroffen wurdet 100 % erhöhter Ausweichwert, wenn Ihr kürzlich getroffen wurdet

The Immortan, Plündererpanzer Erhöhte Rüstung +X% zu Feuerwiderstand +X% zu Blitzwiderstand Ihr erleidet keinen extra Schaden bei Bewegung, während Ihr blutet

Titanrot Cataphract, Maraketh-Kürass Erhöhte Rüstung Erhöhte Stärke 10 % verringertes Geschick 10 % verringerte Intelligenz Ihr habt keine Lebensregeneration

Umarmung der Gier, Vaal-Kürass Erhöhte Stärke-Anforderung Verringerte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X % zu Feuerwiderstand

Umhang der Flammen, Seidenrobe +X% zu Feuerwiderstand Verkürzte Brenndauer bei Euch Erleidet 40 % des physischen Schadens als Feuerschaden X Feuer-Dornenschaden

Volls Protektor, Gepanzertes Gewand Erhöhte Rüstung und Energieschild 25 % verringertes maximales Mana 25 % Chance, eine Energie-Ladung bei kritischem Treffer zu erhalten

Wandering Reliquary, Stahlpanzer Erhöhte Rüstung +X zu maximalem Mana +X zu Stärke 50 % des verhinderten physischen Schadens werden als Leben wiedergewonnen

Wanst der Bestie, Entdecker-Rüstung Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X zu maximalem Leben +X zur Betäubungsschwelle Lebenswiederherstellung von Fläschchen erfolgt sofort



Rüstung: Helme & Armschienen

Helme Antlitz des Sandsturms +X zu maximalen Energieschild +X zu Geschicklichkeit Feinde in Eurer Nähe sind geblendet Feinde in Eurer Nähe erhalten jede Sekunde kritische Schwäche

Antlitz von Ayah Erhöhter Energieschild Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Erhöhte kritische Trefferchance Unheimlicher Transformator +X % zu Blitzwiderstand

Assailum, Geschlossener Helm Erhöhte Rüstung und Ausweichwertung +X zur Genauigkeitswertung Erhöhte kritische Trefferchance Fertigkeiten haben ein X % längeres Perfekte-Timing-Fenster

Atsaks Sicht Erhöhte globale kritische Trefferchance +X zu Geschick +X zu Intelligenz kritische Treffer vergiften den Gegner

Atziris Verachtung +X zur maximalen Mana X % erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände X % des erlittenen Schadens umgeht den Energieschild X % des maximalen Lebens als zusätzlichen maximalen Energieschild

Bronzebart X % verringerte Bewegungsgeschwindigkeit X % erhöhter Rüstungswert und Energieschild X zu maximalem Leben X % verringerter Kälte-Effekt auf Euch X % verringerter Verbrennungs-Effekt auf Euch X % verringerter Schock-Effekt auf Euch

Blick des Chaos, Stammesmaske Kann verändert werden, während sie korrumpiert ist +X zu maximalem Leben +X zu maximalem Mana -X % zu Feuerwiderstand -X % zu Kältewiderstand -X % zu Blitzwiderstand Chaos-Widerstand ist null

Cornathaum X % erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X zu Intelligenz X % erhöhter Licht-Radius X % erhöhte Erfahrungsgewinnung

Das verschlingende Diadem Erhöhter Energieschild +X auf Intelligenz +X % auf Chaos-Widerstand Alle 3 Sekunden wird eine nahegelegene Leiche konsumiert, um 20 % Leben wiederherzustellen +X zu maximalem Leben

Deidbell Elite Großhelm Erhöhter Rüstungswert Erhöhte Kriegsschrei-Geschwindigkeit Leichen in Eurer Nähe explodieren, wenn Ihr einen Kriegsschrei wirkt, und verursachen 10 % ihres Lebens als physischen Schaden Kriegsschrei-Fertigkeiten haben X % erhöhten Wirkungsbereich +X zu Stärke

Der lächelnde Ritter Erhöhter Rüstungs- und Ausweichwert +X zur Genauigkeitswertung X % erhöhte kritische Trefferchance Verstärkt Blutungen bei Gegnern, die Ihr mit Angriffen kritisch trefft

Der niederträchtige Ritter Erhöhter Rüstungs- und Ausweichwert +X zur Trefferwertung X Lebensregeneration pro Sekunde Verursacht X % erhöhten Schaden mit Treffern gegen seltene oder einzigartige Gegner für jede Sekunde, die sie sich jemals in Eurer Nähe befunden haben, bis zu einem Maximum von X %

Der Vertex Erhöhter Ausweichwert und Energieschild X % erhöhte kritische Trefferchance +X % zu Chaoswiderstand Ausrüstung und Fertigkeitsjuwelen haben 50 % reduzierte Attributsanforderungen

Die ausgehöhlte Maske +X zu maximalen Leben X % zusätzliche physische Schadensreduktion -X % auf alle Elementarwiderstände +X % auf Chaos-Widerstand

Die drei Drachen Erhöhter Ausweichwert und Energieschild +X % zu allen Elementarwiderständen Feuerschaden durch Treffer trägt zur Schockchance bei anstelle der Entzündungschance und -stärke Kälteschaden durch Treffer trägt zur Entzündungschance und -stärke bei anstelle der Abschwächungsstärke Blitzschaden durch Treffer trägt zum Einfrieraufbau bei anstelle der Schockchance

Dornenkrone +X zu maximalem Energieschild Verliert 5 Leben, wenn Ihr eine Fertigkeit einsetzt X physischer Dornen-Schaden Schmerzempfindlichkeit

Elevore Erhöhter Ausweichwert +X zu Geschicklichkeit Talismane erhalten 0,5 Ladungen pro Sekunde +1 Talisman-Slot

Erians Kopfsteinpflaster Zufällige Effekte, dieses Objekt hat keine festen Modifikatoren 15 mögliche Modifikatoren

Ezomyte Spitzen-Soldat Großhelm Erhöhte Rüstung +X zu maximalen Leben Erhöhter Wirkungsbereich Unerschütterliche Haltung X Leben-Regeneration pro Sekunde

Goldrand Filzmütze +X zur Ausweichwertung Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände X % zu allen Elementarwiderständen

Greymake, Krempenhelm +X zu Stärke +X zu Geschicklichkeit +X zu Intelligenz -1 zu allen Attributen pro Stufe

Heulen des Alphas Erhöhte Ausweichwertung +X auf Geist +X % auf Kältewiderstand Präsenzradius ist verdoppelt

Hörner von Bynden Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X zu Stärke 1 Wut bei einem Nahkampftreffer Jede Wut gewährt zusätzlich 1 % erhöhte Rüstung +X zur Rüstung

Hüter des Arkanen, Geisterknochenkrone Erhöhte Rüstung und Energieschild X Lebensregeneration pro Sekunde Erhöhte Manaregeneration Wechselt alle 5 Sekunden: Erleidet 30 % weniger Schaden durch Treffer Erleidet 30 % weniger Schaden über Zeit

Innsmouth, Schäbige Kapuze Reduziertes maximales Mana +X % zu Kältewiderstand +X % zu Chaoswiderstand 100 % erhöhte Manaregenerationsrate +X zu Ausweichwertung

Ironride Visierhelm Erhöhte Rüstung und Ausweichwertung +X zum maximalen Mana +X % zu Blitzwiderstand Kein Genauigkeitsmalus auf Distanz +X zum maximalen Leben

Keeper of the Arc Erhöhte Rüstung und Energieschild X Lebensregeneration pro Sekunde Erhöhte Manaregenerationsrate Wechselt alle 5 Sekunden: Erhaltet 30 % weniger Schaden durch Treffer oder erhaltet 30 % weniger Schaden über Zeit

Krone der Roten Sonne +X zur Genauigkeitswertung +X zu maximalen Lebenspunkten X % erhöhter Licht-Radius Wenn Ihr durch einen Treffer Leben entzieht, entziehen auch Verbündete in Eurer Nähe die gleiche Menge an Leben X % zu Feuerresistenz

Krone der schwarzen Sonne X % erhöhter Rüstungswert X % verringerter Licht-Radius X % erhöhte Stärke X % erhöhte Geschicklichkeit X % erhöhte Intelligenz

Krone des bleichen Königs Erhöhter Rüstungs- und Energieschildwert +X zu maximalen Lebenspunkten X % erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Dornen-Schaden wird durch alle Treffer ausgelöst X physischer Dornen-Schaden

Krone des Siegers Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände 10 Leben pro getötetem Gegner 10 Mana pro getötetem Gegner +1 zu Stufe aller Fertigkeiten

Leer gegossene Kapuzenmaske +X zu maximalem Leben +X zu maximalem Mana Verbündete in Eurer Nähe verursachen X % erhöhten Schaden Reduzierter erhaltener Schaden +X zu Geschicklichkeit

Maske des vernarbten Dämons Erhöhtes Energieschild +X % zu Chaos-Widerstand Kann kein Energieschild haben Regeneriert 0,05 Leben pro Sekunde pro maximalem Energieschild

Maske des Sanguimancers Erhöhte kritische Trefferchance für Zauber +X zu Stärke +X zu Intelligenz Blutmagie +X zur Ausweichwertung +X zu maximalem Energieschild

Myris Uxor, Verdeckte Haube Erhöhte Ausweichwertung +X zur Genauigkeitswertung +X zur maximalen Mana Erhöhter Hinrichtungs-Schwellenwert

Radiant Grief, Spitzenhaube Erhöhte Ausweichwertung +X % zu Feuerwiderstand Erhöhter Licht-Radius Feinde in Eurer Nähe erleiden Entzünden, als ob ihnen 100 Basisschaden durch Feuer zugefügt wurde

Schleier der Nacht Erhöhtes maximales Leben +X zu allen Attributen Verringerte Lichtreichweite Ihr habt keine Elementarwiderstände

Schwingen von Caelyn Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X zu Geschicklichkeit Erhaltet 1 Wut bei einem Nahkampftreffer Jede Wut gewährt außerdem +1 % erhöhte Betäubungsschwelle +X zur Rüstung

Solus Ipse Großes Antlitz +X zu maximalem Mana 25 % erhöhter Licht-Radius Erhöhte Rüstung, Ausweichwertung und Energieschild Ausrüstungs- und Fertigkeitsedelsteine haben 25 % erhöhte Attributsanforderungen Ihr könnt zwei Kopien derselben Support-Gemme in verschiedenen Fertigkeiten verwenden

Thrillsteel Gewährt die Fertigkeit Ansturm

Verbotener Blick Erhöhter Energieschild +X % zu maximalem Kältewiderstand +X % zu Kältewiderstand Verkleinerter Lichtradius



Armschienen Aerisvanes Flügel Erhöhte Rüstung und Ausweichwertung Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +X zu Intelligenz Dezimierender Schlag

Atziris Schärfe Erhöhte Rüstung Erhöhte globale kritische Trefferchance +X zu Intelligenz Raub von kritischen Treffern wird sofort angewendet

Baumfinger Erhöhte Rüstung Fügt Angriffen X physischen Schaden hinzu Blut des Riesen Erhöhter Betäubungsaufbau Verringerte Angriffsgeschwindigkeit

Blueflame Bracers +X zu Intelligenz +X % zu Feuerwiderstand +X % zu Kältewiderstand 100 % des Feuerschadens werden in Kälteschaden umgewandelt +X zu maximalen Energieschild

Dämonenflicker +X zu maximalem Energieschild +X zu maximalem Leben Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Opfert X % Eures Lebens, um dieselbe Menge an Energieschild zu erhalten, wenn Ihr einen Zauber wirkt

Diener des Malers Erhaltet X % des Elementarschadens als zusätzlichen Kälteschaden Erhaltet X % des Elementarschadens als zusätzlichen Feuerschaden Erhaltet X % des Elementarschadens als zusätzlichen Blitzschaden X % des Elementarschadens werden in Kälteschaden umgewandelt X % des Elementarschadens werden in Feuerschaden umgewandelt X % des Elementarschadens werden in Blitzschaden umgewandelt

Doedres Talent Erhöhter Zauberschaden Verringerte Zaubergeschwindigkeit +X zu Intelligenz +X zu maximalen Energieschild

Fesseln des Elends Erhöhte Rüstung und Energieschild Ihr könnt nach erlittener Unterkühlung für X Sekunden nicht unterkühlt werden Ihr könnt nach erlittener Einfrierung für X Sekunden nicht eingefroren werden Ihr könnt nach erlittenem Entzünden für X Sekunden nicht entzündet werden Ihr könnt nach erlittenem Schock für X Sekunden nicht geschockt werden Durch Euch verursachte Flüche werden auf Euch reflektiert

Gesegnete Verbindungen +X zum Ausweichwert +X zum maximalen Energieschild Erhaltet X Mana pro getötetem Gegner Füge Kälte-Exposure zu, wenn Ihr einen Gegner entzündet Füge Feuer-Exposure zu, wenn Ihr einen Gegner schockt Füge Blitz-Exposure zu bei einem kritischen Treffer

Goldgreifer Erhöhte Rüstung und Ausweichen Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Verliert bei Tötung 2 % des Lebens

Griff des Winters Erhöhter Ausweichwert Fügt Angriffen Kälteschaden hinzu Erhöhter Einfrierungsaufbau Erhöhte Magnitude von Unterkühlen, das Ihr verursacht +X % zu Kältewiderstand

Hand der Weisheit und Tatkraft +X zu Geschick +X zu Intelligenz Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit pro 25 Geschick Fügt 1 bis 10 Blitzschaden pro 10 Intelligenz hinzu

Hassschmiede, Geformte Fäustlinge Erhöhte Rüstung Erhaltet X zufällige Ladungen beim Erreichen von maximaler Wut Verliert alle Wut beim Erreichen von maximaler Wut -X zur maximalen Wut

Jarngreipr Fügt Angriffen X physischen Schaden hinzu +X zu maximalem Leben Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Stärke kann andere Attributanforderungen von Nahkampfwaffen und Nahkampf-Fertigkeiten erfüllen Erhöhte Rüstung und Ausweichen

Kerzenmacher Erhöhter Energieschild X % zu Feuerwiderstand X % verringerter Kältewiderstand Chance auf Entzünden ist verdoppelt X % erhöhter Feuerschaden X % verringerter Kälteschaden

Kitokos Stromstärke Erhöhter Energieschild +X zu Geschick Verringerte Angriffs- und Zaubergeschwindigkeit Blitzschaden von Treffern wird auf den Elektrisierungsaufbau angerechnet

Leichendieb Erhöhte Rüstung und Energieschild Erhaltet X Leben pro getötetem Gegner Erhaltet X Mana pro getötetem Gegner Gegner, die von jemandem in Eurer Präsenz getötet wurden, zählen so, als wären sie stattdessen von Euch getötet worden +X % zu Kältewiderstand

Lochtoniale Schmeichler Erhöhte Fertigkeitengeschwindigkeit +X zu maximalem Leben Verringertes maximales Mana Teilt Ladungen mit Verbündeten in Eurer Präsenz +X zu Rüstung

Maligaros Virtuosität Erhöhter Ausweichwert Erhöhte globale kritische Trefferchance Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit +X zu Geschick Euer Bonus für kritische Treffer ist 300 %

Mordlust Erhöhter Energieschild und Ausweichen +X zu maximalem Leben Lebensfläschchen stellen kein Leben wieder her „Bei Tötung“-Effekte treten zweimal auf Erhöhter Bonus auf kritischen Trefferschaden

Nordpfote Fügt Angriffen X physischen Schaden hinzu Erhöhter Bonus für kritische Treffer Kritische Basistrefferchance für Angriffe mit Waffen beträgt 8 % +X zu Ausweichwert

Pestfinger Erhöhter Energieschild und Ausweichen Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit X % Chance, bei Treffer zu vergiften Sämtlicher Schaden von Treffern wird auf die Magnitude von Gift angerechnet

Schlangenbiss Erhöhter Ausweichwert +X % zu Chaos-Widerstand X % Chance, bei Treffer zu vergiften Ziele können von +1 Eurer Gifte gleichzeitig betroffen sein X Lebensregeneration pro Sekunde

Sine Aequo, Große Manschetten Erhöhte Fertigkeitsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung, Ausweichwertung und Energieschild Immobilisiert Gegner bereits bei 50 % Aufladung statt bei 100 % Gegner, die von Euch immobilisiert wurden, erleiden 25 % weniger Schaden

Todesstoß Erhöhter Rüstungs- und Ausweichwert Erhaltet X Leben pro getötetem Gegner Erhaltet X Mana pro getötetem Gegner Hinrichtungs-Schlag (Culling Strike) X % erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Untätige Hände Erhöhter Ausweichwert +X zu Treffgenauigkeit +X zu Intelligenz Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit bei vollem Mana Ihr zählt als bei vollem Mana, während Ihr über 90 % des maximalen Manas oder mehr verfügt



Rüstung: Stiefel & Gürtel

Stiefel Ab Aeterno, Große Beinschienen Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung, Ausweichwertung und Energieschild Ausweichrolle weicht allen Treffern aus 10 % verringerte Bewegungs- und Fertigkeitsgeschwindigkeit pro Ausweichrolle in den letzten 20 Sekunden

Beetlebite, Veloursschuhe Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Ausweichwertung und Energieschild Verstärkt Blutungen auf Gegnern, wenn sie in Eure Nähe kommen 100 % erhöhter Dornen-Schaden

Birth of Fury Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit +X zu maximalem Leben +X % zu Feuerwiderstand Lasst während Bewegung entzündeten Boden fallen, der X Sekunden anhält und entzündet, was Feuerschaden in Höhe von X % Eures Lebens verursacht

Briarpatch Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit +X zu maximalem Leben +X zur Betäubungsschwelle +X % zu kritischer Trefferchance von Dornen X physischer Dornenschaden

Buschwerk Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhter Ausweichwert +X zu Geschick Physischer Schaden kann festsetzen

Corpsewade Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung +X zu Stärke Löst bei Schritt die Fertigkeit „Zersetzen“ aus

Das endlose Streben Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung +X zu maximalem Leben Erhöhte Chance, bei erlittenem Treffer von Beeinträchtigungen betroffen zu werden Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit während unter dem Einfluss von Beeinträchtigungen

Donnerschritt Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhter Ausweichwert +X % zu maximalem Blitzwiderstand +X % zu Blitzwiderstand

Dunkelschimmervektoren Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X % zu Blitzwiderstand Verkleinerter Lichtradius Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit pro Raserei-Ladung +1 zu maximaler Anzahl an Raserei-Ladungen

Gebeine des Ullr Erhöhter Energieschild +X zu maximalem Leben +X zu maximalem Mana Untote Kreaturen haben X % verringerte Reservierung

Geistermarsch Erhöhter Energieschild und Ausweichen +X zu maximalem Mana +X % zu Chaos-Widerstand Ausweichrolle geht durch Gegner hindurch

Glücksschritt Erhöhter Ausweichwert +X zu Geschick +X % zu Blitzwiderstand Erhaltet bei erlittenem Treffer zufällig bis zu X % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, bis Ihr wieder getroffen werdet Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände

Leuchtender Schritt Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit +X zu Intelligenz Verringerte Energieschild-Wiederaufladungsrate Schnellerer Beginn der Energieschild-Wiederaufladung +X zu maximalen Energieschild

Legionstride Erhöhte Rüstung +X zur Betäubungsschwelle -X erhöhter physischer Schaden von Projektilangriffen +X % zur Blockchance

Oberns Bastion Erhöhte Rüstung und Ausweichen Regeneriert X Leben pro Sekunde Erhöhte Betäubungserholung Verlängerte Unterkühlungsdauer bei Euch Verkürzte Einfrierungsdauer bei Euch Verkürzte Schockdauer bei Euch

Pfad der Zerstörung Erhöhte Rüstung und Energieschild Fügt Angriffen X Blitzschaden hinzu Lasst während Bewegung schockenden Boden fallen, der X Sekunden anhält Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit

Powertread Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhter Energieschild und Ausweichen +X zu Intelligenz +X zu maximaler Anzahl an Energie-Ladungen +X % zu Bonus für kritische Treffer pro Energie-Ladung

The Knight-errant Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung und Ausweichen +X zur Betäubungsschwelle Eiserne Reflexe +X zur Beeinträchtigungsschwelle

Trampelzeh Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhte Rüstung Erhöhte Attributanforderungen Verursacht X % des Overkill-Schadens an Gegnern innerhalb von 2 Metern um den getöteten Feind

Wanderlust Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit +X zu maximalem Energieschild +X zu Geschick Eure Geschwindigkeit ist unbeeinträchtigt von Verlangsamungen

Windschreier Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Erhöhter Energieschild +X zu Intelligenz Flüche haben keine Aktivierungsverzögerung Fluch-Fertigkeiten haben X % erhöhte Zaubergeschwindigkeit

Wunderschreiter Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit +X zu Stärke +X zu Geschick +X zu Intelligenz Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände bei niedrigem Leben Erhöhtes maximales Energieschild



Gürtel Brynabas, Breiter Gürtel Erhöhte erhaltene Fläschchenladungen +X zu maximalem Mana +X % zu Blitzwiderstand +X Lebensregeneration pro Sekunde Kann nicht geschockt werden

Das Vermächtnis des Feiglings Verringerte Fläschchenladungen verwendet -X zu Stärke X zu Geschicklichkeit Erhöhte Lebens- und Manawiederherstellung durch Fläschchen Ihr zählt als bei Niedrigem Leben, wenn Ihr bei 75 % oder weniger Eures maximalen Lebens seid

Erfindungsreichtum, Gebrauchsgürtel X % der Fläschchenheilung wird sofort angewendet X % erhöhte Boni durch ausgerüstete Ringe

Geburtsrecht Erhöhte erhaltene Flaschenladungen +X zu Rüstung X % verringerte verbrauchte Fläschchenladungen Erhöhte erhaltene Fläschchenladungen Lebensfläschchen, die bei niedrigem Leben verwendet werden, wenden die Regeneration sofort an

Infernoklemme, Plattengürtel X zu Rüstung X zu Rüstung X zu Stärke X % zu maximalem Feuerwiderstand X % zu Feuerwiderstand

Kopfjäger Erhöhter Betäubungsschwellenwert Erhöhter Betäubungsschwellenwert X zu maximalem Leben X zu Stärke X zu Geschicklichkeit Wenn Ihr ein seltenes Monster tötet, erhaltet Ihr seine Modifikatoren für X Sekunden

Leinengürtel von Keelhaul Erhöhte Manawiederherstellung durch Fläschchen Erhöhte Lebensfläschchen-Wiederherstellungsrate Verringerte Manawiederherstellungsrate durch Fläschchen Lebensfläschchen erhalten X Ladungen pro Sekunde Manafläschchen erhalten X Ladungen pro Sekunde

Meginords Rohhautgürtel Erhöhte Lebenswiederherstellung durch Fläschchen X zu Stärke X % zu Kältewiderstand Erhöhte Fläschchenladungen verbraucht Erhöhte Fläschchenladungen erhalten

Mitternachtszopf-Rohhautgürtel Erhöhte Lebenswiederherstellung durch Fläschchen X zu maximalem Mana X % zu allen Elementarwiderständen X % des erlittenen Schadens als Mana zurückgewonnen

Ryslathas Spule, Ornamentgürtel Verringerter Charm-Ladungsverbrauch Erhöhte Lebenswiederherstellungsrate durch Fläschchen Erhöhter maximaler physischer Angriffsschaden Verringerter minimaler physischer Angriffsschaden

Seelenfessel Erhöhte Wirkungsdauer von Charm-Effekten X zu maximalem Energieschild X zu Intelligenz Ihr verliert X % Eures Energieschilds pro Sekunde Überschüssige Lebenswiederherstellung durch Leech wird auf den Energieschild angewendet

Shavronnes Ranzen Fläschchen erhalten X Ladungen pro Sekunde Verringerte Lebenswiederherstellungsrate durch Fläschchen X zu Intelligenz Erhöhte erhaltene Fläschchenladungen Lebenswiederherstellung durch Fläschchen gilt auch für Energieschild

Zerphis Genesis Erhöhte Betäubungsschwelle X zu Stärke Verderbtes Blut kann Euch nicht betreffen X % der durch Charms verbrauchten Aufladungen werden auf Eure Lebensfläschchen übertragen Erhöhte Charm-Aufladungen verbraucht



Schmuck

Amulette Astramentis, Stern-Amulett X zu allen Attributen -X erlittener physischer Schaden durch Angriffstreffer

Auge von Chayula Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände X % reduziertes maximales Leben X zu allen Attributen X zu Betäubungsschwelle

Chor des Sturms Gewährt Fertigkeit: Blitzschlag X zu Geschicklichkeit X % zu Blitzresistenz Kritische Treffer ignorieren die Blitzresistenz von Feinden Löst Blitzschlag-Fertigkeit bei einem kritischen Treffer aus

Das Amboss, Blutstein-Amulett X zu maximalem Leben Verringerte Bewegungsgeschwindigkeit Verringerte Fertigkeitengeschwindigkeit Erhöhte Rüstung Erhöhte Blockchance X % zur maximalen Blockchance

Das Pandemonius X zu Intelligenz X % zu Kälteresistenz Schaden durchdringt X % Kälteresistenz Blende unterkühlte Gegner bei Treffern

Der Ewige Blick Erhöhte Manaregeneration X zu maximalem Mana Erhöhte Manaregeneration Erhaltet X % Eures maximalen Manas als zusätzliches maximales Energieschild

Feuerblume X zu Wille Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Erhöhte Manaregeneration Erleidet 100 Feuerschaden, wenn Ihr einen Gegner entzündet X zu Stufe aller Feuerschadens-Fertigkeiten

Fixierung des Yix, Stellar-Amulett X zu allen Attributen X zu maximalem Leben Verbündete in Eurer Nähe haben X % erhöhte kritische Trefferchance Verbündete in Eurer Nähe haben X % erhöhten kritischen Schaden Verbündete in Eurer Nähe haben X % erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Verbündete in Eurer Nähe haben X % erhöhte Angriffsgeschwindigkeit

Harmonie von Ungil Erhöhte Manaregeneration X zu maximalem Leben X zu maximalem Mana Erhöhte kritische Trefferchance X zur Betäubungsschwelle Kritische Treffer verursachen keinen zusätzlichen Schaden

Herz des Gemetzels X zu Stärke X % reduziertes maximales Leben X zu allen Attributen X % zu allen Elementarresistenzen Erhöhter Betrag des entzogenen Lebens

Idol von Uldurn X Lebensregeneration pro Sekunde X zu maximalem Leben X zu Geschicklichkeit Fertigkeiten haben +1 zum Limit

Igniferis, Karmesin-Amulett X Lebensregeneration pro Sekunde X % zu Feuerwiderstand Erhöhte Manaregenerationsrate Erhöhter Licht-Radius Lebenswiederherstellung durch Regeneration wird nicht angewendet Alle 4 Sekunden erholt Ihr 1 Leben für jede 0,2 Lebensregeneration pro Sekunde

Kampfschrei X zu allen Attributen Kann 2 zusätzliche eingravierte Modifikatoren haben

Leuchtfeuer von Azis X zu Wille X zu maximalem Mana X zu Wille Erhöhter Licht-Radius Kritische Treffer ignorieren die Elementarresistenzen von gegnerischen Monstern

Ligurium Talisman X zu Intelligenz X zu maximalem Energieschild X zu Wille X zu Intelligenz Lebensregeneration wird stattdessen auf das Energieschild angewendet

Rondell der Zerbrechlichkeit X zu maximalem Energieschild Erhöhte Fertigkeitengeschwindigkeit Erhöhte kritische Trefferchance X % reduzierte gesamte Elementarwiderstände X % erhöhter Schaden

Schlangenei, Goldamulett Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände X zu allen Attributen X % zu Chaos-Widerstand X % erhöhte Manaregeneration Erhaltet eine zusätzliche Ladung, wenn Ihr eine Ladung erhaltet

Trittsicheres Siegel, Jade-Amulett X zu Geschicklichkeit X zu maximalem Leben X zu Geschicklichkeit X Meter zur Ausweichrolle-Distanz Erhöhte Ausweichwertung, wenn Ihr kürzlich eine Ausweichrolle ausgeführt habt

Trotz des Schicksals X zu Geschicklichkeit Erhöhtes maximales Leben X zu Stärke Erhöhte Manaregenerationsrate Stellt X % des fehlenden Lebens wieder her, bevor Ihr von einem Gegner getroffen werdet

Verehrtes Bernsteinamulett aus Harz X zu Stärke X zu maximalem Leben Erhöhte Lebensfläschchen-Wiederherstellungsrate Lebensfläschchen erhalten X Aufladungen pro Sekunde

Xophs Blut, Bernsteinamulett X zu Stärke Erhöhtes maximales Leben X % zu Feuerresistenz Gegner in deiner Nähe erleiden Feuer-Exposition



Ringe Andvarius, Goldring Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände X zu Geschicklichkeit -X % zu allen Elementarwiderständen

Doedres Verdammnis, Lapislazuliring X zu maximalem Mana X zu maximalem Mana X zu maximalem Mana X % zu allen Elementarwiderständen Erhaltet X Mana pro getötetem Gegner Ihr könnt einen zusätzlichen Fluch anwenden

Der Erdgräber, Topasring X zu Blitzwiderstand X zu Blitzwiderstand -X % zu Kältewiderstand X % zu Blitzwiderstand Erhöhte Manaregeneration Der Blitzschaden von Gegnern, die Euch treffen, ist „Unlucky“

Diebesqual, Smaragdring +X zu Genauigkeitswertung +X zu Genauigkeitswertung Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände X % zu allen Elementarwiderständen Erhaltet X Leben pro getroffenem Gegner mit Angriffen Ihr könnt keine anderen Ringe benutzen Erhaltet X Mana pro getroffenem Gegner mit Angriffen

Flüstern der Bruderschaft, Saphirring X % zu Kältewiderstand X % zu Kältewiderstand Erhöhte Fertigkeitsgeschwindigkeit +X zu Geschicklichkeit Erhöhte Manaregeneration 100 % des Kälteschadens wird in Blitzschaden umgewandelt

Glühender Bund, Rubinring X % zu Feuerwiderstand X % zu Feuerwiderstand X zu maximalem Leben X % zu Feuerwiderstand -X % zu Kältewiderstand Ihr erleidet Feuerschaden anstelle von physischem Schaden durch Blutung

Glühwurm, Lazuliring +X zu maximalem Mana +X zu maximalem Mana +X zu maximalem Mana Erhöhte Wiederherstellungsrate von Mana-Fläschchen Mana-Fläschchen erhalten X Ladungen pro Sekunde

Herzgebundener Reif, Perlenring Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Diener haben erhöhtes maximales Leben X Lebensregeneration pro Sekunde Erhöhte Manaregeneration 300 zugefügter physischer Schaden bei Tod eines Dieners Diener beleben sich schneller wieder

Kalandras Berührung, Ring Spiegelt Euren anderen Ring

Knisterkriecher, Rubinring X % zu Feuerwiderstand X % zu Feuerwiderstand Erhöhter Feuerschaden X Lebensregeneration pro Sekunde Erhöhte Manaregeneration Von Euch verursachte Entzündungen breiten sich für 2 Sekunden auf andere Gegner innerhalb von 1,5 Metern aus

Levinstein, Topasring X % zu Blitzwiderstand X % zu Blitzwiderstand +X zu maximalem Mana Erhöhte Schockchance +X zu Stufe aller Blitzfertigkeiten

Mings Herz, Amethystring X % zu Chaoswiderstand X % zu Chaoswiderstand 20 % reduziertes maximales Leben Erhaltet X % des verursachten Schadens als zusätzlichen Chaosschaden 30 % verringerte globale Verteidigungen

Perandus-Siegel, Goldring Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X zu maximalem Mana +X zu allen Attributen Erhöhte Goldmenge, die besiegte Feinde fallen lassen

Polarkreis, Saphirring X % zu Kältewiderstand X % zu Kältewiderstand Erhöhter Kälteschaden +X zu maximalem Mana +X zu Stärke Gegner, die von Euren Treffern gekühlt werden, können zersplittert werden, als wären sie eingefroren

Ruf der Bruderschaft, Topasring X % zu Blitzwiderstand X % zu Blitzwiderstand X zu Intelligenz Erhöhte Manaregeneration Erhöhter Erfrierungsaufbau X % des Blitzschadens wird in Kälteschaden umgewandelt

Saat der Verheerung, Lazuliring +X zu maximalem Mana +X zu maximalem Mana Erhöhte kritische Trefferchance für Zauber Erhöhter kritischer Zauberschadens-Multiplikator X % zu Chaoswiderstand Erhöhte Manakosten von Fertigkeiten

Schlangengrube, Perlenring Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Eerhöhter Zauberschaden Erhöhte Zaubergeschwindigkeit Linker Ringplatz: Projektile von Zaubern können nicht verkettet werden Linker Ringplatz: Projektile von Zaubern gabeln sich Rechter Ringplatz: Projektile von Zaubern verketten sich +1 Mal

Schwarzes Herz, Eisenring Fügt Angriffen X physischen Schaden hinzu Fügt Angriffen X physischen Schaden hinzu X Lebensregeneration pro Sekunde Fügt Angriffen X bis Y Chaosschaden hinzu 25 % Chance, Gegner bei einem Treffer für 4 Sekunden einzuschüchtern

Schwarzflamme, Amethystring X % zu Chaos-Widerstand X % zu Chaos-Widerstand Erhöhte Manaregeneration 50 % verringerte Entzündungsdauer bei Gegnern Gegner, die von Euch entzündet werden, erleiden Chaosschaden anstelle von Feuerschaden durch Entzündung 50 % erhöhte Stärke der von Euch verursachten Entzündung

Sekhemas Ring der Entschlossenheit Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X zu allen Attributen Blitzwiderstand ist nicht von Gebietsmodifikatoren betroffen In diesen Gegenstand können nur Smaragdedelsteine eingesetzt werden

Todesrausch, Smaragdring X zu Trefferwertung X zu Trefferwertung X zu Trefferwertung X zu Ausweichwertung X % des physischen Angriffsschadens wird als Leben geraubt Ihr erhaltet für 4 Sekunden Ansturm beim Töten

Traumfragmente, Saphirring X % zu Kältewiderstand X % zu Kältewiderstand Erhöhtes maximales Mana Erhöhte Manaregeneration Ihr könnt nicht eingefroren werden

Ursünde, Amethystring X % zu Chaoswiderstand X % zu Chaoswiderstand 100% des Elementarschadens wird in Chaosschaden umgewandelt X % zu Chaoswiderstand

Ventors Glücksspiel, Goldring Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände +X zu maximalem Leben +X zu Wille Verringerte Seltenheit gefundener Gegenstände X % zu Feuerwiderstand X % zu Kältewiderstand



Fläschchen & Relikte

Fläschchen Olroths Entschlossenheit, Ultimatives Lebensfläschchen Sofortige Wiederherstellung Erhöhte Ladungen pro Benutzung Überschüssige Lebenswiederherstellung wird für 10 Sekunden als Schutz hinzugefügt

Schmelzender Mahlstrom, Ultimatives Manafläschchen Verbraucht 10 von 75 Ladungen bei Benutzung Effekt wird nicht entfernt, wenn unverbrauchtes Mana aufgefüllt wird Erhöhte Dauer Alle 3 Sekunden während des Effekts verursacht Ihr 50 % des in diesen Sekunden verbrauchten Manas als Chaosschaden an Gegnern innerhalb von 3 Metern Stellt beim Benutzen das gesamte Mana wieder her Verursacht 25 % eures aktuellen Manas als Chaosschaden an Euch selbst, wenn der Effekt endet



Relikte Die Bürde der Führung, Wandteppich-Relikt Zarokh lässt Sekhemas Entschlossenheit fallen Räume sind auf der Prüfungs-Karte unbekannt Dieser Gegenstand wird zerstört, wenn er auf eine Prüfung angewendet wird

Die erinnerten Geschichten, Truhen-Relikt Zarokh, der Ewige, lässt Gesegnete Verbindungen fallen Ihr könnt keine Gunst erhalten Dieser Gegenstand wird zerstört, wenn er auf eine Prüfung angewendet wird

Die letzte Flamme, Räucherwerk -R elikt Zarokh, der Ewige, lässt Temporalis Seidenrobe fallen Maximale Ehre ist 1 Kann nicht in Prüfungen unter Stufe 80 verwendet werden Dieser Gegenstand wird zerstört, wenn er auf eine Prüfung angewendet wird

Der Trank des Friedensstifters, Amphoren -R elikt Zarokh, der Ewige, lässt eine zusätzliche Barya fallen Ihr habt keine Verteidigungen Dieser Gegenstand wird zerstört, wenn er auf eine Prüfung angewendet wird

Das verzweifelte Bündnis, Vasen -R elikt Zarokh, der Ewige, lässt Gegen die Dunkelheit fallen Zarokh, der Ewige, verursacht 100 % mehr Schaden Zarokh, der Ewige, erleidet 75 % weniger Schaden Dieser Gegenstand wird zerstört, wenn er auf eine Prüfung angewendet wird

Die wechselnden Jahreszeiten, Siegel -R elikt Zarokh, der Ewige, lässt Sandsturm-Visage fallen Ehre kann nicht wiederhergestellt werden Dieser Gegenstand wird zerstört, wenn er auf eine Prüfung angewendet wird



Fundorte von Uniques

Wo finde ich Uniques? Uniques droppen in verschiedenen Aktivitäten in Path of Exile 2, insbesondere bei Bossen. Es gibt Items mit dem Modifikator „Erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände“, die eure Chance auf Unique-Drops erhöhen. Ihr könnt außerdem gezielte Uniques handeln. Hier erklären wir euch, wie das Handelssystem funktioniert und was ihr beachten müsst.

Die meisten hier aufgeführten Uniques droppen zufällig. Es gibt dennoch Bosse und Aktivitäten, bei denen ihr bestimmte Uniques bekommt (via IGN):

Endgame-Aktivität „The Simularcum“ Collapsing Horizon Wyrm Kampfstab Perfide Ritterrüstung Assailum, Geschlossener Helm Schmelzender Mahlstrom, Ultimatives Manafläschchen



The Arbiter of Ash (Boss im Brennenden Monolithen, Atlas der Welten) Heiliger Flammenschrein-Zepter Morior Invictus, Großes Gewand Ab Aeterno, Große Beinschienen Sine Aequo, Große Manschetten Solus Ipse, Großes Antlitz



The King in the Mists (Pinnacle-Boss) The Burden of Shadows, Läutender Stab Erfindungsreichtum, Gebrauchsgürtel Pragmatische Entdecker-Rüstung Beetlebite Veloursschuhe



The Trialmaster (Endboss des Trial of Chaos) Zerphis Genesis Schwerer Gürtel Hassschmiede Geformte Fäustlinge Blick des Chaos Stammesmaske Mahuxotl’s Machination Omen Wappenschild



Xesht, We That Are One (Pinnacle-Boss) Die Haut des treuen Gewandes Hand der Weisheit und Tatkraft Jenseits der Reichweite Viskeraler Köcher Chor des Sturms Jadeamulett Das Pandemonius Lapis Amulett Xophs Blut Bernsteinamulett



Zarohk, the Temporal (Endboss des Trial of the Sekhemas) Temporalis Seidenrobe Gesegnete Verbindungen Sandsturm Visage Ketten-Tiara Sekhemas Ring der Entschlossenheit



Olroth, Origin of the Fall (Expeditions-Boss) Hüter des Arkanen, Geisterknochenkrone Svalinn, Schmelztiegel-Turmschild Olroths Entschlossenheit, Ultimatives Lebensfläschchen



Crafting von Uniques

Wie crafte ich Uniques? Mit der „Sphäre der Möglichkeiten“ könnt ihr normale Items in Unique Items verwandeln. Ihr erhaltet die Sphäre als Drop oder indem ihr 10 Scherben der Möglichkeiten sammelt. Es gibt ein paar Dinge, die ihr beim Crafting beachten solltet:

Das Aufwerten funktioniert ausschließlich bei normalen Items, also jenen, die nicht magisch oder selten sind. Beachtet das, bevor ihr plant, bestimmte Items aufzuwerten.

Ihr erhaltet nur Uniques, die zufällig droppen – also keine, die an bestimmte Bosse oder Events gebunden sind.

Die Sphäre kann die normalen Items aufwerten – aber auch zerstören.

Mit der Sphäre der Möglichkeiten verbessert ihr ein normales Item zu einem Unique.

