Path of Exile 2 Temporalis: So erhaltet ihr die einzigartige Rüstung

In Path of Exile 2 könnt ihr die seltene Rüstung Temporalis als Belohnung für eine Herausforderung erhalten. Wir erklären euch, was ihr dafür tun müsst.

Was ist das für eine Rüstung? Die Temporalis-Rüstung ist eine einzigartige Brustplatte in Path of Exile 2. Sie ist besonders bei den Spielern beliebt, weil sie die Cooldowns der Fähigkeiten massiv senken kann.

Auch die anderen Werte der Robe sind nützlich, wie dass erlittener Schaden als Lebenspunkte und Mana wiederhergestellt wird. Außerdem bietet der Gegenstand eine Erhöhung des Energie-Schilds und alle Resistenzen.

Kein Schaden erlaubt

Wo gibt es die Temporalis-Rüstung? Um die einzigartige Rüstung in Path of Exile 2 zu erhalten, müsst ihr eine Herausforderung überstehen. Im „Trial of the Sekemas“ müsst ihr euren Versuch mit dem einzigartigen Relikt namens „The Last Flame“ verzaubern.

Das Relikt gibt es vom Boss „Zarokh, Meister der Zeit“, dem Endboss vom „Trial of the Sekemas“. Bevor ihr euch also an die Herausforderung macht, könnt ihr dort schon einige Testdurchläufe durchführen, in denen ihr mit Glück das seltene Relikt erhaltet. Ansonsten könnt ihr das einzigartige Relikt auch über den Spielerhandel erwerben.

Das Relikt „The Last Flame“ muss zusammen mit einer Dschinn-Barya-Karte der Stufe 80 oder höher in den Relikt-Altar gesetzt werden. Nach der Aktivierung könnt ihr euren Herausforderungsversuch starten.

Während eures gesamten Durchlaufs durch den „Trial of the Sekemas“ dürft ihr dabei keinen Schaden nehmen, denn sonst endet die Herausforderung. Schafft ihr es, den Durchlauf unversehrt bis zu Ende zu überstehen, erhaltet ihr als Belohnung die Temporalis Seidenrobe. Die Herausforderung ist nicht einfach, deshalb raten wir euch zuvor einige Testdurchläufe zu absolvieren.

Wofür braucht man die Seidenrobe? Die Temporalis Seidenrobe eignet sich für verschiedene Builds und wie immer sind der Kreativität von Path of Exile 2 keine Grenzen gesetzt, dennoch gibt es einige Beispiele, wo die Seidenrobe besonders nützlich ist.

Frostmauer: Der Skill verliert mit etwas Glück durch die Robe seinen gesamten Cooldown, was ihn spambar macht.

Der Skill verliert mit etwas Glück durch die Robe seinen gesamten Cooldown, was ihn spambar macht. Blink: Auch der Fortbewegungszauber Blink profitiert durch den mit etwas Glück entfernten Cooldown sehr, weil man die Fähigkeit dadurch pausenlos verwenden kann. Hier lassen sich sogar extra Movement-Builds erbauen.

Auch der Fortbewegungszauber Blink profitiert durch den mit etwas Glück entfernten Cooldown sehr, weil man die Fähigkeit dadurch pausenlos verwenden kann. Hier lassen sich sogar extra Movement-Builds erbauen. Granaten: Die Granaten von Path of Exile 2 haben häufig nur wenige Sekunden Cooldown, der dank der Seidenrobe vollständig entfernt werden kann.

