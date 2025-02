Path of Exile 2 Tier List: Alle Ascendancies im Ranking mit ihrem besten Build

In Path of Exile 2 unterteilen sich die Klassen in verschiedene Unterklassen, die sogenannten Ascendancies. Wir haben die Ascendancies gerankt und zeigen euch je den besten Build dazu.

Wie ist die Tier List aufgebaut? Wir listen euch hier die 12 Ascendancies von Path of Exile 2 auf, die ihr derzeit zocken könnt. Jede Unterklasse wird in eine der drei Tier-Stufen eingeteilt, die bei der stärksten Klasse beginnt und mit der schwächsten Klasse endet.

Wir haben uns für unsere Entscheidung in die Communitys begeben, Meinungen gesammelt und Rankings auf Webseiten und in Form von Videos ausgewertet und daraus unsere besten Builds für Path of Exile 2 ausgesucht. Unser Ergebnis stellt euch deshalb die stärksten bis hin zu den schwächsten Ascendancies mit ihren jeweiligen besten Builds vor, die ihr in dem derzeitigen Early Access auswählen könnt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Tiers und Unterklassen springen:

S-Tier: Die besten Ascendancies Klassen in PoE2

Mercenary Witchhunter

Der Witchhunter-Armbrust-Build von PoE2-Content Creator Bigdaddy auf YouTube ist nicht nur einer der beliebtesten Builds in Path of Exile 2, sondern auch der beste für den Mercenary Witchhunter.

Der Build setzt auf Galvanic Shards sowie die zwei Heralds (Donner und Eis) und bewegt sich dank Blink schnell über die Karte. Den genauen Build mit allen Details findet ihr auf mobalytics.gg

Sorceress Stormweaver

Der beste Build für die Ascendancy Stormweaver ist der „Archmage Spark Mana Stacker“. Der Build setzt auf einen hohen Manapool, der nötig wird, um sowohl den Schaden als auch die Überlebensfähigkeit zu sichern.

Hier wird der „Archmage“-Buff verwendet, um der Fähigkeit „Spark“ einen massiven Schadenboost zu geben. Der Build ist recht einfach, was das Equipment angeht, für den Schaden ist es jedoch wichtig, Items zu finden, die Zauberfähigkeiten buffen. Ein Beispiel-Build findet ihr auf mobalytics.gg

Mercenary Gemling Legionnaire

Ebenso beliebt wie erfolgreich ist der „Gemling Attribute Stacker“, der auf die Uniquen Items „Pillar of the Caged God“ sowie „Hand of Wisdom and Action“ setzt, um sie mit dem passiven Skill „Enhanced Effectiveness“ noch weiter zu verstärken.

Der Build verbindet tankynes mit einem guten Clear-Speed und kann je nach dem eigenen Budget immer besser werden. Ziel des Builds ist es, möglichst viele Attributspunkte anzusammeln. Auf mobalytics.gg findet ihr einen Guide zum Build.

Ranger Deadeye

Eine, wenn nicht sogar die beste Unterklasse zum Farmen von Endgame-Inhalten ist der „Lightning Arrow Deadeye“. Der Waldläufer kann mit diesem Build dank der Kombination von „Cast on Shock“ und „Ball Lightning“ hohen Schaden an Map-Bossen anrichten.

Der Build ist sehr günstig für Einsteiger und kann im Laufe der Mapping-Phase immer erweitert werden, um noch mehr Schaden auszuteilen. Es kann etwas dauern, bis man den Dreh mit dem Build raus hat. Hilfe und einen Guide zum Aufbau findet ihr auf mobalytics.gg

A-Tier: Gute Unterklassen in PoE2

Ranger Pathfinder

Auch die Pfadfinder-Unterklasse des Waldläufers ist sehr stark. Mit dem Build „Crit Poisonous Concoction Eye of Winter“ teilt man hohen Chaos-Schaden aus und setzt vollkommen auf kritische Treffer.

Je nachdem wie extrem man den Build gestalten möchte, muss man für gewisse Uniques mit guten Werten auch tief in die Tasche greifen. Tut man das nicht, leidet zwar nicht der eigene Schaden, dafür aber die Fähigkeit, im Kampf zu überleben. Den Guide zum Build findet ihr auf mobalytics.gg

Witch Minion Infernalist

Die Hexe prägt in Path of Exile 2 ihren ganz eigenen Spielstil als Kommandeur ihrer untoten Armee. Mit der Unterklasse „Infernalistin“ verstärkt sie ihre Untoten mit Höllenmonstern und Feuerzaubern.

Vor allem die starken Flammenschädel kommen zum Einsatz, während der Höllenhund für genügend defensive Werte sorgt. Wir haben uns den Build selbst ganz genau angeschaut und führen euch in unserem Guide vom Early-Game bis ins End-Game.

Witch Blood Mage

Die Hexe kann mit einem besonders guten Build zu einem Autobomber werden. Mit dem Endgame-Build „Blink Autobomber 2.0 (Choir + Temporalis + TRAMPLETOE)“ (via mobalytics.gg) nutzt man die Temporalis Seidenrobe für niedrige Cooldowns zusammen mit dem „Choir of the Storm“ für viele Blitzbolzen.

Der Build verwendet außerdem die Eiswände, um an ihnen mithilfe der „Trampletoe“-Schuhe Overkill-Damage zu farmen. Wer den Build bis zum Ende aufbaut, muss nur noch durch die Gegend blinken und tötet damit jeden Feind. In diesem Video auf YouTube könnt ihr den Build in Aktion sehen:

B-Tier: Spezielle Aszendenten in PoE2

Sorceress Chronomancer

Die Unterklasse Chronomancer hat die Macht über die Zeit. Der Build Cold CoC Chronomancer nutzt diese einzigartige Fähigkeit, um gegen Bosse ein leichtes Spiel zu haben. Auch in den Trials ist diese Fähigkeit sehr nützlich, um nicht getroffen zu werden.

Obendrein kann er für wenig Investment bereits gute Ergebnisse liefern, dafür ist er allerdings nicht so einfach und intuitiv zu spielen. Sterben werdet ihr jedoch dank „Temporal Chains“ und „Apex of the Moment“ eher nicht, denn eure Feinde werden stark verlangsamt. Wenn ihr mal einen anderen Spielstil ausprobieren wollt, findet ihr den Guide auf pathofexile.com

Monk Invoker

Der Invoker verwandelt den eigentlich für den Nahkampf gedachten Mönchen dank des „NUKE Crit Wave Lightning Invoker“ in einen Nuker, der mit einem Schlag von „Storm Wave“ alle Feinde in der Umgebung ausradiert.

Im Kampf gegen Bosse kommt dabei „Tempest Furry“ zum Einsatz, das in Verbindung mit „Cast on Shock“ für einen Damage Burst samt Einfrieren und Elektroschock sorgt und mit „Tempest Bell“ auch Adds erledigen kann. Der Build ist kostspielig und komplex. Bevor ihr also startet, solltet ihr euch den kompletten Guide auf mobalytics.gg durchlesen.

C-Tier: Die Unterklassen für Experten

Warrior Titan

Es gibt nur wenige gute Builds für den Krieger. Einer davon ist der „Hammer of the Gods Ignite Titan“, der darauf basiert, Feinde zu entzünden und den Schaden davon skalieren zu lassen. Als Hauptskill wird der „Hammer of the Gods“ verwendet, der extremem Single-Target-Schaden verursacht.

Nachteilig ist jedoch, dass der Schlag einen langen Cooldown hat. Hier kommt dann das in Brand stecken der Feinde ins Spiel, das den Schaden auch in der Downtime hochhalten soll. Der Schaden von Entzünden basiert immer auf dem Schaden des Schlages, der es ausgelöst hat, weshalb der extreme Single-Target-Schaden eine gute Quelle ist. Mehr zu dem Titan-Build findet ihr auf mobalytics.gg

Warrior Warbringer

Der beste Build für den Warbringer stammt von „Path of Exile 2“-Content-Creator Woolie, der zeigt, wie man auch mit der wohl schwächsten Klasse im Spiel jeden Feind mit nur einem Schlag besiegen kann.

Der Build ist dabei recht simpel, ihr schlag einfach mit eurem „Cultist Greathammer“ auf die Feinde ein und der AoE-Schaden, den die Waffe auslöst, wird von euerem Build so sehr gebufft, dass ihr auch die stärksten Gegner im Spiel einfach besiegen könnt. Hier ist das richtige Setup entscheidend, das ihr im ausführlichen Guide auf YouTube findet.

Monk Acolyte of Chayula

Die wohl schlechteste Unterklasse in Path of Exile 2 ist der Acolyte of Chayula. Mit dem „Poison Spiral Volley Acolyte of Chayula“-Build von Creator sprEEEzy auf YouTube könnt ihr dennoch einen hohen Clear-Speed erreichen, während ihr kaum Schaden erleidet.

Das wird möglich, in dem ihr einen Bogen tragt und die Fähigkeit „Spiral Volley“ für euren AoE-Schaden in Kombination mit „Rain of Arrows“ nutzt. Das Build ähnelt vielen Deadeye-Builds, außer, dass der Acolyte of Chayula von Natur aus quasi so gute defensive Werte hat, dass er kaum sterben kann. Eine Erklärung zum Build findet ihr auf YouTube.

Die Nahkampfklassen in Path of Exile 2 sind schwieriger zu meistern und funktionieren nur mit ganz bestimmten Builds so gut wie die Fernkampfklassen. Die könnte sich aber in Zukunft ändern, wenn noch mehr Klassen ins Spiel kommen und für eine größere Varietät an Fähigkeiten sorgen. Alle Infos zum Release erfahrt ihr hier: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release – Early Access, Klassen & Crossplay