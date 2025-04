Chef von Path of Exile 2 sagt genau das, was ARPG-Fans hören wollen, will quasi durchgehend Content

Durch die verschiedenen Seasons wechseln viele ARPG-Fans häufig zwischen Path of Exile 2, Diablo 4 und Last Epoch. Der Chef von PoE2 hat mit MeinMMO über die Zukunft des Genres gesprochen und sagt dabei genau das, was alle hören wollen.

Was hat der Chef vor? Im Gespräch mit MeinMMO hat der Game Director von Path of Exile 2, Jonathan Rogers, über die Zukunft von Path of Exile 2 und seinem Vorgänger gesprochen. Vor allem, was nach der Early-Access-Entwicklung von PoE2 passiert, ist dabei interessant.

Uns verriet der PoE2-Chef, dass nachdem PoE2 den Early-Access verlässt, die Seasons von Teil 1 und Teil 2 immer im Wechsel erscheinen sollen. Im Interview mit PC Gamer sagte Rogers außerdem:

Solange die Leute bereit sind, viermal im Jahr einen Monat lang unser Spiel zu spielen, ist das für mich in Ordnung.

Es ist dementsprechend davon auszugehen, dass etwa einmal im Quartal eine neue Season in einem Teil von Path of Exile erscheint, und zwar immer abwechselnd.

Das Gespräch fand im Rahmen der Präsentation der neuen Season Dawn of the Hunt statt, die am 4. April startet. Hier könnt ihr den Trailer dazu sehen:

Gutes Zeichen für ARPG-Fans

Wie soll die Zukunft des Genres aussehen? Das ARPG-Genre teilt sich aktuell größtenteils in Path of Exile 1 und 2, Diablo 4 und Last Epoch auf. Gerade zwischen Last Epoch und PoE2 gab es zuletzt Ärger, nachdem beide ARPGs ihre neuen Seasons auf einen ähnlichen Termin gelegt hatten.

Warum wollten das die Spieler hören? Mit der Ankündigung des Chefs von Path of Exile 2 soll dies in der Zukunft nicht mehr passieren. Dadurch, dass die PoE2-Macher die Release-Zeiträume immer im ungefähren 3-Monatswechsel planen, können Last Epoch und Diablo 4 ihre Season-Starts in die aufkommenden Lücken legen.

Dies ist ein langersehnter Wunsch der ARPG-Fans, die gerne zwischen den Seasons hin und her wechseln und zuletzt bitter reagierten, als die Seasons von Last Epoch und Path of Exile 2 kollidierten.

Der Chef von Path of Exile 2 scheint die Idee des Spielehoppings ebenfalls zu teilen. Im Interview mit PC Gamer sagt er:

In diesem Genre gibt es Platz für viele verschiedene Player. Es muss ja nicht so sein, dass man nur ein Spiel hat, das alle anderen dominiert. (…) ARPGs sind eines der Genres, in dem die Spielergemeinschaft die Idee der Saison angenommen hat, in der man das Spiel eine Weile spielt, dann aufhört, etwas anderes spielt und dann zurückkommt und die nächste Saison spielt

Für die Fans ist das ein gutes Zeichen, denn sie hoffen schon lange darauf, dass die Entwickler der großen ARPGs ihre Content-Launches so abstimmen, dass es quasi durchgängig neue Inhalte gibt.

Vonseiten der Entwickler von Path of Exile 2 scheint es grünes Licht für abwechselnde Seasons zu geben, jetzt bleibt abzuwarten, ob andere Genre-Vertreter mitgehen. Wenn ihr die neue Season von Path of Exile 2 am 4. April spielen wollt, dann haben wir hier alle Informationen für euch: Path of Exile 2: Alle Infos zu Dawn of the Hunt, Release von Patch 0.2.0 und neue Klasse