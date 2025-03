Path of Exile 2 zwingt ARPG zur Release-Verschiebung, verliert dadurch Spieler an die Konkurrenz

Nach dem Ärger um den Release der neusten Seasons in Path of Exile 2 und Last Epoch, hat das kleinere ARPG den Kürzeren gezogen, doch das könnte sich am Ende doch positiv auswirken.

Wie kam es zur Release-Verschiebung? Bereits Ende Februar hatte Last Epoch seine neue Season 2 für den 2. April 2025 angekündigt. Die soll dem Spiel zu altem Glanz verhelfen und möglichst viele der ehemals über 260.000 Spieler (via SteamDB) zurückbringen. In den letzten Wochen loggten sich davon nur noch etwa 1 % ein.

Gut zwei Wochen nach Last Epoch setzte Path of Exile 2 seine eigene Season 2 auf den 4. April und damit nur 2 Tage nach dem Start von Last Epoch. Ein denkbar schlechter Termin für die allgemeine Spielerschaft des Genres, von denen viele gerne beide Spiele zocken wollen.

Auch Diablo 4 bringt seine neue Season 8 in diesem Zeitraum live. Sie startet am 29. April 2025, also gut einen Monat nach den ursprünglichen Release-Terminen von PoE2 und LE.

Als kleinstes ARPG in der Runde entschieden sich die Entwickler von Last Epoch zuletzt für eine Verschiebung ihrer Season auf den 17. April 2025. Dabei machten sie deutlich, dass sie dies tun, um die Spielerschaft nicht zwischen ihnen und Path of Exile 2 zu spalten. Mit dieser Aktion haben sie aber auch Fans dazugewonnen.

Hier könnt ihr sehen, was euch in der nächsten Season von Last Epoch erwartet:

Community hält zu Last Epoch

Wie reagieren die Spieler? Nachdem die Spieler durch verschiedene Entscheidungen der Entwickler von Path of Exile bereits eher negativ auf das APRG eingestellt waren, sorgte das Startdatum des Updates „Dawn of the Hunt“ für PoE2 für Ärger in der Community. Jetzt, da Last Epoch den Rückzug antritt und die Verschiebung ankündigt, reicht es manchen Fans.

Sie wollen die neue Season von Path of Exile 2 zugunsten von Last Epoch nicht spielen und finden die Aktion unmöglich. Reddit-Nutzer Maesterbotten schreibt: „Vielleicht ein bisschen kindisch von mir, aber das macht mich wirklich weniger interessiert an dem PoE2-Inhalt. Der ursprüngliche Plan war 2–3 Wochen LE und dann PoE 2. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich stattdessen einfach auf den 17. warten werde[…].“

Auch auf Reddit, schreibt Nutzer PM_ME_CUTE_HOOTERS: „Ich respektiere es, dass sie es einfach gesagt haben, anstatt zu behaupten, dass die Saison mehr Feinschliff braucht. Allein dieser Schritt hat mich von meinem ‚Ich spiele, wenn ich Zeit habe‘ zu ‚Ich werde mir Zeit dafür nehmen‘ gebracht.“

In der Reddit-Community gibt es allgemein viel Lob und positive Worte an die Entwickler von Last Epoch. Insgesamt gilt die Verschiebung als richtige Entscheidung, auch wenn viele Spieler, die nicht vorhatten, PoE2 zu spielen, sich traurig zeigen:

Phixionion via Reddit: „Das ist bedauerlich, aber eine kluge Entscheidung. […]“

Rex8472 via Reddit: „Ja, es ist traurig, aber wahrscheinlich das Beste für die Gesundheit des Spiels.“

Lichii via Reddit: „Völlig verständlich. Ich persönlich spiele PoE nicht, also war ich nicht davon betroffen, dass die Veröffentlichungstermine so nah beieinander lagen, aber ich verstehe, dass ein großer Teil der Community davon betroffen war. […]“

In der Community gibt es aber auch andere Spieler, die glauben, dass ein Release zwei Wochen nach Path of Exile 2 nicht ausreichen wird, weil ein Großteil der Spieler die neue Season noch nicht abgeschlossen haben wird. Zwei Wochen nach Last Epoch startet dann auch Diablo 4, ein weiteres Problem für Last Epoch.

Ob die Entwickler mit dem neuen Release-Termin und den hinzugewonnenen Spielern die gewünschten Zahlen erreichen werden, wird sich zeigen. Der Ärger um die Releases der Seasons scheint durch die Verschiebung jedoch erstmal erledigt zu sein. Wenn ihr dennoch in Path of Exile 2 schauen wollt, verraten wir euch hier, was ihr von der neuen Season erwarten könnt: Path of Exile 2 Patch 0.2.0: Alle Infos zu Dawn of the Hunt, Release und neue Waffe