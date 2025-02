Path of Exile leidet unter seinem Nachfolger, bekommt kaum Updates, verliert jetzt auch noch seinen wichtigsten Entwickler

Die Entwicklung von Path of Exile ging in den letzten Monaten nur schleppend voran, jetzt verlässt auch noch einer der wichtigsten Entwickler das Studio.

Wie steht es um Path of Exile? Path of Exile steckt in einer Krise. Seit dem Start der Settlers-Liga Ende Juli 2024 gab es keine neuen Inhalte mehr für das ARPG. Der Grund dafür liegt im Nachfolger PoE2. Entgegen der Versprechen der Chefs wurden die Entwickler des Studios vom Klassiker abgezogen und an die Entwicklung von Path of Exile 2 gesetzt.

Nachdem die Spieler des Vorgängers sich immer weiter beschwert hatten, gab der Chef von Grinding Gear Games zu, dass man das Versprechen wirklich gebrochen habe und die Ressourcen aktuell für PoE2 brauche. Die Community zog in den Streik und schaffte es, dass zumindest einige Entwickler PoE1 wieder mit neuen Inhalten versorgten. Daraus entstand die Event-Liga „Legacy of Phrecia“, die das Spiel mit 19 frischen Sub-Klassen wiedererwecken soll.

Obwohl die neue Liga nach der Durststrecke gut ankommt, fehlt es weiter an richtigen Updates für PoE1. Zudem endet die neue Event-Liga bereits nach einem Monat, wohl zugunsten von Path of Exile 2, denn für diesen Zeitraum ist längst der Start von Update 0.2.0 angekündigt, das eine neue Season und vielleicht sogar schon neue Klasse parat hat. Für die Spieler des Vorgängers folgt nun der nächste Rückschlag: Ein prominentes Gesicht hat das Unternehmen wohl verlassen.

Die 19 neuen Sub-Klassen in Path of Exile könnt ihr euch in diesem Trailer ansehen:

Studio-Gründer verlässt das Team

Wer hat das Unternehmen verlassen? Wie eine Eintragung im neuseeländischen „Companies Office“ belegt (via companiesoffice.govt.nz), hat der Mitgründer von Grinding Gear Games Chris Wilson das Unternehmen verlassen. Er wurde laut der Eintragung als Direktor gestrichen. Grinding Gear Games wurde 2006 von Chris Wilson, Jonathan Rogers und Erik Olofsson gegründet.

Olofsson schied bereits vor einigen Jahren aus, während Chris Wilson für die Spieler von Path of Exile 1 so etwas wie das Gesicht zum Spiel war. In etlichen Update-Videos, Foren-Beiträgen und Reddit-Posts trat er in Erscheinung. Für die Spieler bedeutet das Ausscheiden von Wilson ein großer Verlust, denn viele sahen ihn als wichtigsten Schöpfer ihres Lieblingsspiels an (via Reddit).

Wieso verlässt er das Unternehmen? Die genauen Gründe für sein Ausscheiden sind unbekannt, Chris Wilson trat in der Vergangenheit jedoch immer seltener in Erscheinung und wirkte zuletzt nicht mehr involviert. Bereits vor über einem Jahr fragten Nutzer auf Reddit, ob er als Direktor ausgeschieden sei, nachdem eine ähnliche Nachricht vom neuseeländischen „Companies Office“ veröffentlicht worden war.

Mit seiner letzten Nachricht auf Reddit, verneinte er sein Ausscheiden, trat seitdem aber nicht mehr in Erscheinung. Grinding Gear Games, das Studio hinter Path of Exile und seinem Nachfolger, wurde 2018 von Tencent gekauft. Im Jahr 2024 übernahm Tencent auch die letzten Anteile des Studios und besitzt nun die vollständige Kontrolle über Path of Exile (via companiesoffice.govt.nz).

Ob hinter der gelähmten Entwicklung von Path of Exile 1 mehr steckt oder ob es nach dem Update 0.2.0 des Nachfolgers auch bald wieder eine vollwertige neue Season für Path of Exile 1 geben wird, bleibt abzuwarten. Die Spieler von Path of Exile 2 sind inzwischen mit dem Spiel durch und wagen Experimente, zum Beispiel, wie schnell ein Charakter werden kann: Spieler baut schnellsten Charakter in Path of Exile 2, macht es unspielbar