Die Entwickler von Path of Exile 2 verraten, wann es endlich neue Inhalte und Klassen gibt – Doch die Spieler haben andere Sorgen

In Path of Exile 2 haben viele Spieler alles gesehen, was das ARPG zum derzeitigen Stand bietet. Jetzt geben die Entwickler bekannt, wann man neue Inhalte und Klassen erwarten darf.

Wann gibt es neue Inhalte für Path of Exile 2? In einer Ankündigung auf PathofExile.com haben die Entwickler bekannt gegeben, dass sie derzeit noch am neuen Update 0.2.0 arbeiten. Laut ihrer Aussage wird das Update in etwa einem Monat erscheinen, also wohl Ende März 2025.

In der Vergangenheit haben sie bereits bestätigt, dass das Update 0.2.0 ein großes, mit vielen neuen Features und starken Veränderungen werden soll (via PathofExile.com). Es könnten sogar neue Klassen dabei sein, wie die Entwickler jetzt andeuten.

So entstehen die Bosse in Path of Exile 2:

Neue Season und neue Klassen

Kommen neue Klassen schon im Early Access? Ja, die Entwickler haben in ihrem neuen Post bestätigt, dass im Early Access neue Klassen hinzugefügt werden. In ihrer Ankündigung (via PathofExile.com) geht es eigentlich um ein Speedrun-Turnier für PoE2, doch in einem Nebensatz zu den Turnierbelohnungen bestätigen die Entwickler dies. Die Entwickler schreiben dort: „Zukünftige Events werden andere Klassen einbeziehen, sobald sie dem Early Access hinzugefügt werden.“

Neue Klassen für Path of Exile 2 werden also noch während des Early Access auf Steam und Konsolen hinzugefügt. Während diese Nachricht eigentlich alle Spieler erfreuen sollte, finden sich in der Community überwiegend kritische Stimmen.

Was sagen die Kritiker? Die Community macht sich große Sorgen um den Release-Zeitraum von Path of Exile 2. Für sie kommt Update 0.2.0 samt der neuen Season so spät und nun zu hören, dass man noch daran arbeitet, lässt die Alarmglocken bei den Gamern läuten.

Eigentlich sollte der Early-Access nur 6–12 Monate andauern und Path of Exile 2 spätestens am Ende des Jahres als Vollversion erscheinen. Die Spieler stehen dem kritisch gegenüber:

Der Spieler nycplayboy78 schreibt auf Reddit: „Zu diesem Zeitpunkt ist GGG nicht wirklich gut im Umgang mit Zeitplänen/Zeitrahmen. Sie brauchen immer mehr Zeit, um was auch immer zu tun…..“

linivx glaubt auf Reddit nicht mehr daran: „Ich werde meine Socken fressen, wenn sie den Zeitraum für den frühen Zugang nicht um 6–12 Monate verlängern!“

Auch shot-the-pleb fragt auf Reddit nach: „Ist die Veröffentlichung des vollständigen Spiels im Dezember noch im Zeitplan?“, und erhält von SquinkyEXE auf Reddit die Antwort: „Guter Witz.“

Bislang bleiben die Sorgen der Spieler jedoch unbestätigt. Die Entwickler haben noch kein Update zur Einhaltung des Release-Zeitraums gegeben und so bleibt der Community nur die Spekulation.

Dass es nach dem Start von Path of Exile 2 so lange dauert, bis neue Inhalte erscheinen, wirkt für die Community wie ein schlechtes Zeichen. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Verschiebungen seitens Grinding Gear Games. Unter anderem kurz vor dem eigentlichen Release: Path of Exile 2 verschiebt sich, damit ihr nichts aus dem Vorgänger verliert, das ihr gekauft habt