Path of Exile zeigt endlich alle 19 neuen Sub-Klassen im Trailer, doch ihr habt nur wenig Zeit zum Spielen

In Path of Exile steht bald die große Event-Liga an, die 19 neue Sub-Klassen und ein verändertes Endgame bereithält. Jetzt gibt es erstmals einen Trailer mit allen Klassen und Aufschluss über die genauen Daten.

Was ist das für ein Event? In Path of Exile gibt es bald ein großes Update, das die Event-Liga „The Legacy of Phrecia“ ins Spiel bringt. Hierbei handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Event, bei dem die üblichen 19 Aszendent-Klassen mit neuen, verrückteren Sub-Klassen ausgetauscht werden.

Die Entwickler wollen bei diesem Event die Ideen umsetzen, die sie in der Vergangenheit als „zu verrückt“ von der Tafel gewischt haben. Im Trailer zur neuen Season könnt ihr einen ersten Blick auf alle 19 neuen Erweiterungsklassen werfen.

Hier seht ihr den neuen Trailer:

Wenig Zeit zum Ausprobieren

Wie lange geht das Event? Die Event-Liga „The Legacy of Phrecia“ ist zeitlich auf einen Monat begrenzt. Das bedeutet, dass die Spieler nur etwa 1,6 Tage pro Sub-Klasse Zeit haben, falls sie jede von ihnen ausprobieren möchten.

Das Event startet am Donnerstag, dem 20. Februar 2025 um 21:00 Uhr und endet bereits wieder am 23. März 2025 um 21:00 Uhr. Aufgrund des kürzeren Monats Februar habt ihr also nur 31 Tage Zeit für alle 19 Klassen.

Ebenfalls neu in der Event-Liga ist ein verändertes Endgame-Kartensystem. Statt des gewohnten Atlas-Baums finden Spieler jetzt Idole, die sie in einem neuen Menü verwenden können, um ihre Karten aufzuwerten.

Wenn ihr keine Zeit für alle 19 neuen Klassen habt, hilft euch unsere Übersicht bei der Auswahl:

Mehr zum Thema Path of Exile Legacy of Phrecia: Alle Sub-Klassen des Events in der Übersicht von Cedric Holmeier

Gibt es auch neue Skins? Wer so weit ins Endgame spielt, staubt auch gleichzeitig alle Belohnungen ab, die sich die Entwickler für das Event ausgedacht haben. Für alle 20 Charakterlevel bis Level 80 gibt es ein Ausrüstungsteil des „Autumn Knight Armour“-Sets, das ihr auch auf dem Titelbild findet.

Die Herbst-Ritter-Rüstung wird nach der Freischaltung in PoE1 auch im Nachfolger verfügbar sein. Wer anderen lieber beim Spielen zusieht, kann während des Events auf Twitch einen Umhang erhalten, der gut zum Rüstungs-Set passt. Dafür müsst ihr während der ersten Woche der Event-Liga für 2 Stunden einen beliebigen Twitch-Stream mit aktivierten Drops ansehen.

Wie kommt es zur Event-Liga? Dass Path of Exile nun doch so früh eine große inhaltliche Erweiterung erhält, ist dem Protest der Community zu verdanken. Die Entwickler hatten in der Vergangenheit angekündigt, keine Ressourcen von Path of Exile 1 für dessen Nachfolger abzuziehen, taten es dann dennoch und so arbeitete niemand mehr an neuen Inhalten für PoE1.

Das löste einen Shitstorm unter den Spielern aus, die die Entwicklung von Path of Exile 2 maßgeblich durch den Kauf von Supporter-Paketen unterstützt hatten und sich auf die doppelte Ladung ARPG freuten. Am Ende knickten die Devs ein und versprachen neue Inhalte, die jetzt mit „The Legacy of Phrecia“ ins Spiel kommen. Mehr zu den Hintergründen könnt ihr hier erfahren: Path of Exile bricht Versprechen, rudert nach lauten Protesten zurück, plant jetzt ein großes Update