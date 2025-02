Path of Exile Legacy of Phrecia: Alle Sub-Klassen des Events in der Übersicht

In Path of Exile arbeiten die Entwickler am neuen Event Legacy of Phrecia. Dabei sollen alle Sub-Klassen im Spiel durch neuere experimentelle Klassen ausgetauscht werden. Wir stellen euch hier alle Sub-Klassen vor.

Das neue Event für Path of Exile soll alle 19 Sub-Klassen, auf Englisch Ascendancy Classes ersetzen. Jede einzelne von ihnen wird gegen eine andere, verrücktere ausgetauscht, was sich auf alle Builds im Spiel auswirken wird.

Die Entwickler stellen immer wieder neue Sub-Klassen vor. Alle bisher bekannten, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Der Harbinger

Was kann der Harbinger? Der Harbinger („Unheilsbote“) ist eine neue Sub-Klasse der Hexe in Path of Exile. Diese Spezialisierung nutzt Zeitmagie, um die Grenzen von Raum und Realität zu manipulieren.

Der Unheilsbote kann Verbündete aus seiner Heimatwelt beschwören, die ihn im Kampf unterstützen. Zudem nimmt die Witch in dieser Form eine blaue, geisterhafte Gestalt an und erhält die Fähigkeit zu fliegen. Eine detaillierte Übersicht der Fähigkeiten findet ihr in diesem Bild der Entwickler (via Pathofexile.com):

Der vorläufige Skill-Baum des Harbinger

Der Gambler

Was macht der Gambler? Der Gambler („Zocker“ oder „Glücksspieler“) ist eine neue Sub-Klasse des Duellisten in Path of Exile. Wie beim echten Glücksspiel dreht sich hier alles um das Risiko – und das Glück.

Spieler, die den Nervenkitzel suchen, können mit etwas Glück massiven Schaden austeilen und selbst gewaltigen Treffern widerstehen. Doch wer Pech hat, riskiert hohen Schaden einzustecken und schnell alle Lebenspunkte zu verlieren. Die genauen Fähigkeiten könnt ihr in diesem Bild der Entwickler (via Pathofexile.com) sehen:

Der vorläufige Skill-Baum des Gambler

Der Servant of Arakaali

Der Servant of Arakaali („Diener von Arakaali“), der die Befehle der Spinnerin der Schatten ausführt, ruft bei jedem getöteten Gegner Spinnen hervor, die seine Feinde angreifen. Diese Minions haben die Fähigkeit, Gegner zu vergiften oder mit dem „Wither“-Effekt zu belegen, wodurch sie über längere Zeit Schaden erleiden.

Zusätzlich besitzt der Servant einen Skill, der ihm die Macht verleiht, Gegner in giftige Netze zu hüllen. Wenn er maximale Power Charges hat, fügt er 30 % seines physischen Schadens zusätzlich als Chaos-Schaden zu. Er hat auch eine 20%ige Chance, eine Power Charge zu erhalten, wenn er einen Gegner trifft, der sich in einem Spinnennetz befindet. Die genauen Fähigkeiten könnt ihr in diesem Bild der Entwickler (via Pathofexile.com) sehen:

Der vorläufige Skill-Baum des Servant of Arakaali

Der Architect of Chaos – Disciple of the Trialmaster

Der Architect of Chaos („Architekt des Chaos“) ist ein aufstrebender Vaal-Architekt und Anhänger des Chaos. Er experimentiert mit den tiefsten Geheimnissen der Vaal. Viele seiner Fähigkeiten haben ihren Preis, doch der Architect profitiert davon, mehrere Vaal-Skills in seinem Repertoire zu nutzen und verstärkt getragene korrumpierte Gegenstände.

Er erhält einen Bonus von +3 Level auf alle Vaal-Skill-Gems und verstärkt die Effekte korrumpierter Items. Statt Mana kosten seine Skills Leben und er reserviert Leben anstelle von Mana bei den Skills. Er besitzt kein Energy Shield, aber der Schaden wird erst angewendet, wenn er für eine volle Sekunde keine Lebenspunkte verliert. Die genauen Fähigkeiten könnt ihr in diesem Bild der Entwickler (via Pathofexile.com) sehen:

Der vorläufige Skill-Baum des Architect of Chaos

Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig und fügen die neuen Klassen hinzu, wenn sie veröffentlicht werden.

Das neue Event, Legacy of Phrecia, entstand nur aufgrund von Druck der Community, die nicht weiter auf neue Inhalte warten wollte. Wie es genau zu der neuen Event-Liga kam, könnt ihr noch einmal hier nachlesen: Path of Exile bricht Versprechen, rudert nach lauten Protesten zurück, plant jetzt ein großes Update