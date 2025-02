Path of Exile bricht Versprechen, rudert nach lauten Protesten zurück, plant jetzt ein großes Update

Die Entwickler von Path of Exile bringen nun doch eine neue Liga, und die soll verrückter sein als alles zuvor.

Um welches Versprechen geht es? Die Entwickler von Path of Exile und seinem Nachfolger haben während der Entwicklung immer wieder betont, dass beide Spiele nebeneinander programmiert werden würden. Path of Exile 1 sollte keine Nachteile davon haben, dass man an PoE2 arbeitet.

Wegen des steigenden Drucks aufgrund des Release-Termins entschied sich Game Director Jonathan Rogers schließlich doch, die erfahrenen PoE1-Entwickler ins Boot zu holen. Die Aufgaben in PoE2 sind so groß, dass die ehemaligen PoE1-Entwickler heute und in Zukunft noch weiter am Nachfolger arbeiten sollen.

Daraus folgte, dass Path of Exile 1 aktuell seit etwa 7 Monaten keine neuen Inhalte mehr erhalten hat. Eigentlich sollte es zeitnah keine Updates geben, doch der Protest der Community auf Social Media (via Reddit.com), Forum (via pathofexile.com) und auf Steam sorgt jetzt für ein Umdenken der Entwickler.

So entstehen die Bosse von Path of Exile 2:

Verrückte Liga kommt zu Path of Exile

Was haben die Entwickler jetzt angekündigt? Aufgrund des massiven Protests der Community weichen die Entwickler nun doch von ihrem ursprünglichen Plan ab und bringen ein großes Inhaltsupdate für Path of Exile 1.

In einer Ankündigung auf pathofexile.com zeigen die Entwickler, was sie vorhaben. Sie kündigen eine einmonatige Event-Liga an, die Inhalte enthält, die sie bisher als zu „verrückt“ für das Spiel eingestuft haben.

Als Beispiel nennen die Entwickler eine große Änderung, die es noch nie gab. So soll es für das verrückte Event 19 neue Aszendenten, also Unterklassen, geben. „Wie sieht Path of Exile 1 aus, wenn man eine Hexe spielen und zum Harbinger aufsteigen kann?“, fragen die Entwickler im Post.

Was ist noch bekannt? Die Entwickler erklären in ihrem Statement, dass sie inzwischen wieder interne Ressourcen zu Path of Exile 1 umverteilt haben, um das Inhaltsupdate zu ermöglichen. Weiter unbekannt ist jedoch, ob diese dort bleiben, wenn das Update veröffentlicht wurde.

Bislang ist auch noch nicht bekannt, wann die einmonatige Event-Liga starten soll. Da die Arbeiten erst jetzt begonnen haben dürften, werden sich die Spieler wohl noch gedulden müssen. Die Entwickler versprechen, alsbald mehr Details zum Inhaltsupdate zu veröffentlichen und freuen sich auf die Reaktionen der Gamer auf ihre noch verrückteren Ideen.

Dass die Entwickler auf die Community hören und nun doch versuchen, ihr Versprechen zumindest ansatzweise zu halten, freut die Gamer in ersten Reaktionen unter dem Beitrag. Jetzt heißt es abwarten, ob die Stimmung so positiv bleibt, wenn die Event-Liga noch lange auf sich warten lässt. Währenddessen sind nicht alle Spieler im Nachfolger glücklich: Eine Mechanik in Path of Exile 2 quält jeden Solo-Spieler, blockiert das Voranschreiten im Endgame