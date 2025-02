Eine Mechanik in Path of Exile 2 quält jeden Solo-Spieler, blockiert das Voranschreiten im Endgame

In Path of Exile 2 sind gerade die Solo-Spieler genervt, weil sie im Endgame alleine nur schwierig vorankommen. Der Grund dafür ist ein fehlendes System.

Was stört die Solisten? In Path of Exile 2 verbringen Spieler im Endgame nicht nur Zeit beim Erledigen von Monstern, sondern auch beim Handeln mit anderen Abenteurern. Wer allerdings ganz für sich bleiben möchte und nicht mit anderen Spielern interagieren will, der muss sich seine Ausrüstungsgegenstände selbst erfarmen und craften.

Das stellt aktuell ein großes Problem dar. In Path of Exile 2 fehlt es an einem Crafting-System, das es den Spielern ermöglicht, regelmäßig selbst gefundene Items so zu verbessern, dass sie ein Upgrade für den Charakter werden.

Konkret braucht es erst mal ein Item, das von Natur aus gute Werte hat, sodass sich der Craft lohnt. Hat man Glück und findet einen Gegenstand mit guten Werten, verwendet man einen „Orb of Augmentation“, um einen weiteren zufälligen Modifikator auf das Item zu zaubern. Auch hier kann viel schiefgehen.

Ist dieser Schritt erledigt, folgt dasselbe Spiel erneut mit einem „Regal Orb“ und einem „Exalted Orb“. Bei allen 3 Verzauberungen können miserable Werte auftreten, die das Item unbrauchbar machen.

In PoE2 gibt es zwar auch weitere Crafting-Items, diese sind jedoch so selten, dass man sie kaum verwenden kann, um die eigene Ausrüstung zu verbessern. Es braucht also viel Glück beim Craften, um mit den auf Glück basierenden Crafting-Items ein gutes Ergebnis zu erzielen. Alleine ist kaum ein Fortschritt möglich, was die Solo-Spieler quält.

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse von Path of Exile 2 entstehen:

Frust bei den Spielern

Wie kommt das aktuelle System bei den Spielern an? Sowohl die Solo-Spieler als auch diejenigen, die dem Handeln nicht abgeneigt sind, finden das aktuelle System nicht gut. Es gibt zwar Items wie den „Omen of Whittling“, doch diese sind so selten, dass man sie lieber verkauft, anstatt sie selbst zu nutzen.

Dieser Meinung ist auch Pace9247. Er schreibt auf Reddit: „Sie sollten die Menge der Essenzen und Omen, die fallen, erhöhen.“ Der Nutzer Ben-182 stimmt ihm auf Reddit zu: „Ich nähere mich der 200-Stunden-Marke und ich habe genau 1 größere Essenz und 3 Omen gefunden, die nichts wert sind.“

Der Nutzer fan_is_ready erklärt auf Reddit wie aus 50 Ringen auch mal 0 Brauchbare herauskommen: „Sammle 50 Ringe von Alva, filtere 40 Ringe mit schlechten Mods heraus. Orb of Augmentation anwenden, 5 Ringe mit schlechten Mods wegfiltern. Wende den Regal Orb an, filtere 3 Ringe mit schlechten Mods weg. Exalted Orb anwenden, 2 Ringe mit schlechten Mods wegfiltern.“ Am Ende bleibt kein Ring übrig.

Wie könnte man das Problem lösen? Für die Spieler scheint die Lösung auf der Hand zu liegen. Die bereits vorhandenen Crafting-Materialien, die nicht so sehr auf Glück basieren, könnten weiter ergänzt werden. Wichtiger wäre für viele jedoch höhere Dropraten. Diesen Vorschlag macht auch SirBenny auf Reddit:

Was mich stört, ist, dass das ganze Omen-, Chaos- usw. Crafting wirklich Spaß machen würde … wenn diese Ressourcen buchstäblich 100x so oft droppen würden. Vielleicht ist das unrealistisch, aber ich möchte in der Lage sein, 10 Stunden pro Woche zu spielen und in jeder Spielsitzung ein paar Handwerksgegenstände zu ergattern. Stattdessen fühlt es sich so an, als ob man das Spiel 2 ganze Wochen lang spielen müsste, als ob es der Job wäre, und dann den Atem anhält, während man gezielt einen einzigen Gegenstand herstellt. SirBenny auf Reddit

Weil das Crafting-System in Path of Exile 2 aktuell nicht so funktioniert, wie die Spieler gerne hätten, weichen viele von ihnen auf den Handel mit anderen Spielern aus. Der hat aber seine eigenen Probleme und Schwächen, wie die Spieler finden: Path of Exile 2 vergrault seine neuen Spieler wegen eines fehlenden Features