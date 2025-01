Path of Exile 2 vergrault seine neuen Spieler wegen eines fehlenden Features

In Path of Exile 2 reicht es den neuen Spielern jetzt. Sie sind genervt von der Haltung der Entwickler zum Thema Handeln.

Um welches Feature geht es? Gerade die neuen Spieler, die Path of Exile 2 als Nachfolger des beliebten ARPGs für die Marke gewinnen konnte, sind enttäuscht von den Entwicklern. Der Grund dafür ist das fehlende Handels- und Auktionshaus-System in Path of Exile 2.

Während die neuen Spieler am Anfang noch von der Masse der konservativen „Das war schon immer so“-Fraktion erdrückt wurden, scheint jetzt der Moment gekommen zu sein, in der die Stimmung überkocht.

Es reicht den Spielern

Wie ist die Lage in der Community? Die Stimmung bei den neuen Spielern ist schlecht. Die Mehrheit der Gamer befindet sich längst im Endgame und kommt an Verbesserungen für den eigenen Charakter nur noch durch den Handel über die externe Website von Path of Exile 2. Das stört viele Gamer aber gewaltig, weil diese Methode lange dauert und viele Gefahren birgt.

Außerdem empfinden die Spieler den Grind nach Währungsitems als wenig lohnenswert. Sie würden lieber selbstständig für Upgrades ihres Charakters sorgen, zum Beispiel mittels eines Crafting-Systems (via Reddit).

Gerade bei den neuen Gamern scheint hier nun der Kipppunkt erreicht zu sein, denn fast täglich tauchen inzwischen Beiträge mit vielen Upvotes zum Thema Handel im Reddit-Forum des ARPGs auf. Der Tenor ist dabei immer ähnlich:

Das jetzige Handelssystem mit Umweg über eine externe Website ist umständlich.

Es gibt viel Betrüger, die versuchen, gerade neuen Spielern das Item zu klauen.

Bots dominieren das System und scannen dauerhaft den Markt, um Items zu Bestpreisen abzustauben.

Es gibt ab einem gewissen Punkt im Spiel keine Alternative zum Handeln.

Ein Crafting-System, um den eigenen Charakter zu verbessern, fehlt.

Ein Auktionshaus könnte viele Probleme auf einmal lösen.

Auch in den MeinMMO-Kommentaren taucht diese Meinung immer wieder auf:

Kiky schreibt dort: „Ein AH in so einem komplexen Spiel ist ein Muss. Ohne Wenn und Aber. Ich hab es erstmal aufgehört und lass GGG [Anmerkung der Redaktion: Die Entwickler von PoE2] erstmal in Ruhe das Spiel verbessern. LE als Indie-Studio hat es geschafft und die beiden Platzhirsche sind bockig wie kleine Kinder.“

Kozrek kennt das Problem mit dem Handel: „Ich habe nun schon mehrfach Items erhandeln wollen. Um einen bestimmten Unique Helm zu bekommen, musste ich über 30–40 Leute anschreiben, ehe mal endlich einer geantwortet hat. Jedes Mal war das Item vor max. 5 Min. reingestellt worden und der Verkäufer war online. Das ist ein Witz, stundenlang Leute anschreiben, in der Zeit hätte man zig Level weiter sein können …“

Für Pinklady reicht es sogar ganz: „Kein Auktionshaus = Kein PoE 2. Ganz einfach.“

Wieso handeln die Entwickler nicht? Die Verantwortlichen von Grinding Gear Games kennen den Wunsch der Gamer zur Genüge. Immer wieder werden die Entwickler in Interviews (via YouTube Zizaran) und von Spielern in Foren und auf Reddit mit Anfragen zu einer Problemlösung konfrontiert.

Häufig wird dabei von Nutzern auf das offizielle Handelsmanifest verwiesen, das die Ideen der Entwickler zum Thema Handel zu Papier gebracht hat und begründet, warum der Handel in Path of Exile so funktioniert, wie er es tut.

Noch scheint eine Lösung jedoch nicht gefunden zu sein. Dies könnte den Entwicklern langsam zum Verhängnis werden, denn mit der neuen Season 7 von Diablo 4 kehren bereits die ersten Spieler PoE2 den Rücken zu. Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler schnell genug eine Lösung liefern oder ob sie die neu gewonnenen Gamer an diesem Punkt an Diablo 4 verlieren: Die neue Season 7 von Diablo 4 gibt den Fans von Path of Exile 2 genau das, was sie wollen