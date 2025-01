Die neue Season 7 von Diablo 4 kommt bei den Fans von Path of Exile 2 besonders gut an – „Respektiert meine Zeit“

Diablo 4 darf sich gerade dank der neuen Season 7 über einige Rückkehrer aus Path of Exile 2 freuen. Die ziehen jetzt ihr erstes Fazit zu beiden Spielen.

Wieso kehren die Spieler zurück zu Diablo 4? In Diablo 4 ist am 21. Januar 2025 die neue Season 7 gestartet. In der Season of Witchcraft erlernt ihr die Hexerei, indem ihr saisonalen Ruf verdient. Dies gelingt durch das Abschließen von Aufgaben für den „Flüsternden Baum“ und das Besiegen von „Kopffauligen“-Feinden. Ihr erhaltet und verstärkt die Kräfte an einem Hexenzirkel-Altar beim „Flüsternden Baum“.

Die Kräfte der Hexenmacht erinnern in manchen Aspekten an den Hexendoktor aus Diablo 3. Beispielsweise beschwört der Piranhado-Skill einen „Piranhado“, also eine Mischung aus Piranha und Tornado, der Feinde anzieht und ihnen Schaden zufügt. Mit „Vengeful Spirit“ ruft ihr einen Diener hervor, der Schaden auf sich zieht und gleichzeitig Schattenschaden verursacht.

Passend dazu gibt es neue saisonale Gegner und Kopfgeldziele. Außerdem gibt es neue Okkulte Edelsteine, die ihr Sockeln könnt. Auch weitere Items wie Uniques sowie ein neues Ruf-System und „Quality of Life“-Änderungen haben die Entwickler mit dem Update gebracht. Die Season 7 bietet also eine gute Möglichkeit, wieder in Diablo 4 einzusteigen, die die Spieler auch nutzen.

Hier seht ihr den Trailer zu Season 7 von Diablo 4:

Diablo 4 passt besser

Wie ist das Feedback der Spieler? Viele der Gamer, die eigentlich Diablo 4 zocken, sind für den Early-Access-Release zu Path of Exile 2 gewechselt, um der großen Konkurrenz von Grinding Gear Games eine Chance zu geben. Gerade die epischen Bosskämpfe kamen bei den Fans von D4 gut an, wie sie auf Reddit bestätigen.

Im gleichen Beitrag von nike121 wird aber auch klar, was die Diablo-Gamer in Path of Exile 2 vermisst haben. Das große Thema hierbei ist der Loot. Der war in PoE2 zunächst Mangelware und musste nachträglich von den Entwicklern angepasst werden. In Diablo 4 hingegen freuen sich die Wiederkehrer über die Loot-Explosionen, bei denen häufig auch brauchbare Gegenstände dabei sind.

Gerade dass man häufig kleine Upgrades für das eigene Build selbstständig findet, kommt bei den Gamern gut an. Bei Path of Exile 2 hingegen gibt es Kritik zur Charakter-Progression. Diese würde viel zu sehr auf dem Spielerhandel aufbauen und dieser ist bekanntermaßen für viele Spieler ein Dorn im Auge.

Der Nutzer nike121 findet, bei Path of Exile 2 läuft man ständig gegen eine Wand und grindet lange für Währung, nur, um sie dann zu tauschen. Diablo 4 hingegen würde auch seine begrenzte Zeit respektieren, die ihm auch nach der Arbeit und dem Eltern-sein bleibt. Er sagt: „Ein großes Dankeschön an Diablo 4, dass es meine begrenzte Zeit respektiert!“

Wie findet die Community D4 im Vergleich zu PoE2? Vor allem bei Spielern, die weniger Zeit zum Zocken haben, kommt die neue Season 7 von Diablo 4 gut an. Der Nutzer Sensitive_Spirit1759 schreibt zum Beispiel auf Reddit: „[…] Ich bin für diese Saison wieder eingestiegen und habe Spaß. Es ist gut, mein Gehirn auszuschalten, wenn ich am Ende des Arbeitstages 30 Minuten bis eine Stunde Zeit habe, nachdem ich mein Kind ins Bett gebracht habe.“

Auch ZookeeprD teilt dieses Schicksal auf Reddit: „Das gilt auch für mich! Ich kann für 30 Minuten einsteigen und tatsächlich 30 Minuten spielen und das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben. Ich spiele einen Build, den ich mir unterwegs ausgedacht habe, und bin in Qual 1 immer noch gut dabei. […]“

Der Nutzer PrimaryAlternative7 zeigt auf Reddit auf, was ihm dafür jetzt in Diablo 4 fehlt: „Es [Anmerkung der Redaktion: Season 7] fühlt sich gut an, die 2 Dinge, die ich mir jetzt dringend wünsche, sind so etwas wie eine Meta-Progression, Maps oder einfach etwas zum langfristigen Grinden in der Season für uns Verlierer ohne Leben. Und dann ein Lootfilter. Ich denke, das würde dieses Spiel perfekt machen. […]“

Es scheint aktuell so, als würde Diablo 4 gerade bei den Spielern besser abschneiden, die nicht so viel Zeit zum Zocken haben. Gamer, die mehr Zeit haben, greifen aktuell eher weiter zu Path of Exile 2, weil es ihnen mehr Grind bietet. Wer jetzt jedoch erstmal genug von PoE2 hat, kann sich hier die neue Season 7 von D4 genauer ansehen: Diablo 4 Season 7: Alles zu Release, PTR und den Inhalten