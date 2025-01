Chef von Path of Exile 2 gesteht, dass sie ihr größtes Versprechen gebrochen haben – „Sie haben uns verraten“

Der Chef von Path of Exile 2 hat sich in einer Videobotschaft an die Spieler gewandt und ihnen mitgeteilt, dass die Entwickler ihr größtes Versprechen in Bezug auf Path of Exile gebrochen haben. Jetzt ist die Community stinksauer.

Was war das für ein Versprechen? Ursprünglich sollte Path of Exile 2 ein Update für Path of Exile werden, etwa so wie das bei Overwatch und seinem „Nachfolger“ Overwatch 2 der Fall war. Mitten in der Entwicklung entschieden die Entwickler sich jedoch dafür, PoE2 als eigenständiges Spiel zu gestalten, weil die Unterschiede einfach zu groß sein würden.

Mit der Ankündigung, Path of Exile 2 als eigenes Spiel zu veröffentlichen, gaben die Devs auch das Versprechen, dass der erste Teil uneingeschränkt weiter entwickelt wird. Auch im Interview mit MeinMMO bestätigte Chef Jonathan Rogers dieses Versprechen erneut und ergänzte gar die Information, dass PoE1 so lange Updates und neue Inhalte erhalten wird, wie es Spieler hat.

Dieses große Versprechen haben die Entwickler jetzt gebrochen, wie Jonathan Rogers zugibt.

Gebrochene Versprechen

Wie steht es um die Entwicklung von PoE1? In einer Videobotschaft auf YouTube meldet sich Game Director Jonathan Rogers jetzt bei den Spielern. Darin erklärt er, er habe entschieden, die Entwickler, die eigentlich an Path of Exile 1 gearbeitet hätten, im Sommer 2024 abzuziehen, damit sie an PoE2 arbeiten. Der Early Access stand an und das Spiel hatte noch viele Probleme.

Auch nach dem Launch von PoE2 gab es viel zu tun, neben Balance-Änderungen gab es gerade auf der technischen Seite viele Problembehebungen, die nötig waren, um das ARPG besser spielbar zu machen.

Jonathan Rogers erklärt im Video weiter, dass auch nach der Weihnachtspause noch kein Ende der wichtigen Arbeit in Sicht war und er die PoE1-Entwickler einfach nicht wieder zurückschicken konnte. Damit war der Start der neuen Season und das damit verbundene Update für den Vorgänger, das für Februar geplant war, nicht mehr erreichbar.

An dieser Situation wird sich auch erst einmal nichts ändern, wie der Chef zugibt. Er wird die Mitarbeiter nicht zurück zu PoE1 schicken, bis das große Update für Path of Exile 2, Version 0.2.0, die auch eine neue Season bedeuten könnte, veröffentlicht ist.

Auch noch einige Wochen nach dem Release der neuen Version werden die Devs PoE2 betreuen müssen, bevor sie überhaupt mit der Arbeit an einer neuen PoE1-Season loslegen können.

Das nächste Update für Path of Exile 1 wird also wohl noch Monate dauern und könnte damit die längste Zeit ohne Updates für das ARPG bedeuten. Inzwischen sind schon etwa 7 Monate ohne Neuerungen vergangen.

Wie reagiert die Community auf die Ankündigung? Die Spieler sind stinksauer. Für die Community war das Versprechen einer gleichzeitigen Entwicklung, die sich gegenseitig nicht beeinflusst, ein Schlüsselaspekt für die Unterstützung der Devs in den vergangenen Entwicklungsjahren von PoE2.

Sie fühlen sich von den Entwicklern verraten, betrogen und getäuscht. Der Nutzer milkoso88 schimpft auf Reddit: „Ich kann einfach nicht glauben, dass GGG uns so verraten hat. Wir haben unseren Untergang mit Unterstützerpaketen erkauft.“ Auch Nutzer Echo_Forward fragt auf Reddit: „Kann ich ihr blödes Unterstützerpaket zurückgeben?“

Spieler wie LordMalvore können auf Reddit nicht nachvollziehen, warum die Entwickler nicht mal Zeit für ein kleineres Update haben: „Gebt uns einfach eine Legacy-Liga… Nach dem, was wir von unserer Seite gehört haben, ist es für sie nicht schwer, ein paar Liga-Mechaniken in eine provisorische Liga zu packen. Ich will einfach nur PoE mit einem Econ-Reset spielen, und wenn ich gleichzeitig Scourge, Affliction, Sentinel [Anmerkung der Redaktion: Ligen/Seasons von PoE1] etc. zurückbekomme, ist das für mich erst einmal gut genug.“

Auch auf YouTube ist die Stimmung nicht besser. Hier schreibt Nutzer @thi3n858: „Der wahre PoE-Killer war nicht Diablo 4 oder Last Epoch… es war die ganze Zeit PoE 2.“

Viele der anderen Kommentare sind Zitate aus Path of Exile, die die Situation beschreiben. Zum Beispiel schreibt Nutzer @Jalgie44: „Ein Anwärter kann es sich leisten, Versprechungen zu machen. Ein Kaiser muss diese Versprechen halten.“ Oder auch der Kommentar von @MikotoJinba: „Für diejenigen, die zu schnell aufsteigen, ist der Sturz unvermeidlich“.

Es scheint für die Gamer wohl so, als hätten die Entwickler ihnen sogar im Spiel bereits in Zitaten mitgeteilt, welches Schicksal das eigene APRG erwartet. Auch in Path of Exile 2 läuft es derweil nicht besonders rosig. Gerade die neuen Spieler sind auch hier enttäuscht wegen der Entwickler: Path of Exile 2 vergrault seine neuen Spieler wegen eines fehlenden Features