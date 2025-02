Spieler baut schnellsten Charakter in Path of Exile 2, macht es unspielbar

In Path of Exile 2 haben einige Charakterwerte ein Limit, das nicht überschritten werden kann. Ein Spieler hat nun getestet, wie sich das mit der Laufgeschwindigkeit verhält und hat dabei das ARPG zerstört.

Was hat er vor? Der Content Creator Empyriangaming hat auf YouTube in einem Selbstversuch probiert, den schnellsten Charakter von Path of Exile 2 zu erschaffen. Damit das klappt, braucht er den perfekten Charakter und das richtige Setup. Der YouTuber hat dafür folgendes getan:

Seine Ausrüstung bufft nicht nur Laufgeschwindigkeit, sondern verschiedene andere Attribute, die ihn schneller machen

Er hat die Trials of Sekhemas als Karte gewählt, weil er diese Karte durch verschiedene Items manipulieren kann, damit sein Charakter noch schneller wird

Damit er die richtigen Skillpunkte erreicht, hat er sich für den Warrior Titan als Klasse entschieden

Er hat zwei Freunde dabei, die ihn mit Buffs versorgen, damit er noch schneller wird

Wie läuft sein Rekordversuch? Nach mehreren Versuchen und Ortswechseln gelingt es Empyriangaming, einen neuen Rekord aufzustellen. Durch das Setup und die Hilfe seiner Kollegen brachte er seinen Charakter auf einen Geschwindigkeitsmodifikator von 7446,4 %. Ein Charakter startet bei diesem Wert mit 0 %, der YouTuber ist also absurd viel schneller. Doch die hohe Geschwindigkeit hat auch ihre Nachteile.

Schnell geht auch das Identifizieren bei diesem NPC:

Hohe Geschwindigkeit macht PoE2 kaputt

Wie wird das ARPG unspielbar? Path of Exile 2 ist auf eine Laufgeschwindigkeit um den Nullpunkt ausgelegt. Dass Charaktere durch Modifikatoren schneller werden, macht dem ARPG nichts aus. Im Video des Content Creators wird jedoch deutlich, dass eine so hohe Geschwindigkeit, wie er sie erreicht hat, das Spiel überfordert.

Der Charakter des YouTubers scheint sich im Video schneller zu bewegen, als die Engine des Spiels die Welt und ihre Grenzen laden kann. So schafft er es sekündlich Mauern zu durchbrechen, Abgründe hinunterzufallen oder sich auf Gebäude und Befestigungen zu glitchen.

Hier könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie kaputt das Spiel mit einer so hohen Geschwindigkeit läuft:

Mit einer einzelnen Rolle seines Charakters befindet er sich bereits in schwarzen Nichts außerhalb des Spielgebiets. So Path of Exile 2 regulär zu spielen ist unmöglich. Das ARPG ist einfach nicht darauf ausgelegt, dass jemand eine Karte binnen weniger Sekunden vollkommen ablaufen kann.

