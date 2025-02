Spielerzahlen beim großen Konkurrenten von Diablo 4 sind auf Steam tief gefallen – Kann Season 2 die Spieler jetzt zurückbringen?

Seit seinem Release vor rund einem Jahr hat Last Epoch einen Großteil seiner Spieler verloren, dabei wurde das ARPG lange von vielen als möglicher Konkurrent zu Diablo 4 gefeiert. Mit Season 2 will man die verlorenen Spieler nun wieder an Bord holen.

Wann kommt die neue Season? Season 2 „Tombs of the Erased“ startet am 2. April 2025. Das und mehr kündigte Entwickler Eleventh Hour Games mit einem neuen Trailer an.

Diesen Trailer seht ihr übrigens hier:

Last Epoch verlor in einem Jahr über 260.000 Spieler

Ist Path of Exile 2 derzeit nicht der große Konkurrent von Diablo 4? Ja und Nein. Path of Exile 2 ist immer noch ein sehr komplexes ARPG und das gefällt nicht jedem. Last Epoch bietet laut vielen Spielern hingegen den idealen Mittelweg zwischen PoE und Diablo – es ist weder zu einfach noch zu kompliziert.

Was ist das Problem? Um Last Epoch steht es aktuell jedoch ziemlich schlecht: Seit dem Release im Februar 2024 hat es einen Großteil seiner aktiven Spielerschaft verloren. Die Spielerzahlen sind in diesem Zeitraum von über 264.000 Spielern auf Steam (via steamdb.info) auf rund 1.600 gesunken.

Ein großes Problem vieler Spieler ist die seit Release anhaltende Content-Dürre: Kleinere Updates haben immer wieder neue Features in Last Epoch gebracht, aber nicht gereicht, um Spieler langfristig zu beschäftigen. Auch an Inhalten fürs Endgame mangelt es in Last Epoch derzeit.

Neue Inhalte sollen Aufschwung ins Endgame bringen

Was steckt drin in der neuen Season? Mit Beginn von Season 2 im April dürfen sich Spieler auf eine Vielzahl neuer Inhalte und Komfort-Verbesserungen freuen. Darunter befinden sich unter anderem:

Die „Woven“ als neue Fraktion

Die namensgebenden „Tombs of the Erased“ – prozedural generierte Nebenzonen, in denen euch neue Gegner und Bosse erwarten

Verbesserungen beim Crafting

Eine Respec-Option für eure Meisterschaft

Ein Rework des „Sentinel“

Weitere Details zum Season-2-Update findet ihr auf der offiziellen Website (lastepoch.com).

Wie kommt die Season bei Spielern an? Die Entwickler nennen Season 2 das „umfangreichste Update, das Last Epoch je erhalten hat“. Auch die Spieler sind vom Umfang überzeugt, wie den Kommentaren zum Trailer auf YouTube zu vernehmen ist:

für chandrasivaram ist die Menge an neuen (und wohlgemerkt kostenlosen) Inhalten einer „DLC-Expansion würdig.“

KruxSmash ist ebenfalls von der Größe des Updates überzeugt und freut sich bereits darauf, wieder einen Blick in das Spiel zu werfen.

Die Menge an neuen Aktivitäten fürs Endgame wird ebenfalls positiv hervorgehoben

Es ist damit zu rechnen, dass Season 2 neues Interesse wecken wird – insbesondere bei den Spielern, die Last Epoch ohnehin bereits besitzen. Ob es sie aber diesmal längerfristig bei der Stange halten kann, wird sich erst im April zeigen, wenn die Season erscheint.

