Von vielen Fans wurde Last Epoch als möglicher Konkurrent zu Diablo 4 gefeiert. Nach einem anfänglichen Hype ist der Trubel um das Spiel aber recht schnell wieder abgeflacht. Jetzt melden sich die Entwickler mit einem riesigen Update zurück. Nur: Für Spieler steckt da gar nichts drin.

Wie steht es eigentlich um Last Epoch?

Im März 2024 ist Last Epoch aus dem Early Access direkt mit über 250.000 Spieler auf Steam gestartet (via steamcharts). Im Bereich der Action-RPGs galt es bis dahin als Geheimtipp.

Fans des Genres sehen in Last Epoch einen idealen Mittelweg zwischen Path of Exile und Diablo: tiefgehende Mechaniken, ohne Spieler dabei mit unübersichtlichen Details zu erschlagen.

Zuletzt hat ein Update im Juli 2024 wieder 70.000 Spieler eingespült. Seitdem sinken die Zahlen wieder. Jetzt gibt es ein neues Update.

Das steckt jetzt im Update: Spieler auf Steam mussten am 8. Januar 2025 ein Update von stolzen 8 Gigabyte installieren. Das ist fast ein Drittel der Gesamtgröße des Spiels. Patch Notes musste man aber vergeblich suchen.

Informationen zum Update haben die Entwickler nämlich nur auf Discord gegeben. Auf Reddit haben sich deswegen einige Fans beschwert und geteilt, was sich eigentlich geändert hat:

Das Update bringt das Upgrade der Unity-2021-Engine.

Spieler sollten davon nicht beeinträchtigt werden, die Änderungen erlauben den Entwicklern den Einsatz neuer Tools.

Entsprechend gibt es keine Wipes, keine Grafik-Updates und keinen neuen Content.

Ein Entwickler erklärt schließlich, dass man für die Nachricht: „Hey, hört mal alle her, nichts ändert sich!“ nicht sofort die ganze Community alarmieren wollte. Daher gibt es die Patch Notes nur auf Discord.

Man hätte aber damit rechnen müssen, dass die Größe für Aufmerksamkeit sorgt. So etwas wirke natürlich wie eine große Sache. Der Dev betont aber: „Ja, das ist das Engine-Update. Aber wir erwarten nicht, dass Spieler irgendeine Änderung bemerken.“

Last Epoch hat große Pläne für 2025

Für einige Fans ist das Update dennoch ein Grund, mal wieder in Last Epoch reinzuschauen, selbst, wenn sich nichts geändert hat. Das könnte sich später im Jahr jedoch eher lohnen, denn Last Epoch plant große Inhalte für 2025. Mit dem Enigne-Update wurden offenbar die Grundsteine gelegt, um den neuen Content ordentlich implementieren zu können.

Zuletzt hat Last Epoch Ende 2024 mit einem Update ein Feature aus Diablo 4 ins Spiel gebracht: Schatzgoblins, die für befriedigende Loot-Explosionen sorgen sollen.

Wie gut sich das ARPG im Moment durchsetzen kann, wird sich zeigen. In Diablo 4 startet bald Season 7 und Path of Exile 2 ist endlich spielbar, wenn auch noch im reinen Early Access. Das hindert Fans aber nicht daran, trotzdem hunderte Stunden ins Spiel zu versenken: Spieler sind genervt von Path of Exile 2, aber können einfach nicht aufhören zu zocken – So geht es dem ARPG nach einem Monat