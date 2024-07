Last Epoch verliert seit Monaten Spieler auf Steam – Jetzt bekommt es über Nacht 70.000 dazu

Last Epoch hat seit dem Start Ende Februar fast all seine Spieler verloren. Mit einem neuen Update startet das Spiel jetzt aber wieder durch.

Wie steht es um Last Epoch? Der Diablo 4 Konkurrent hat seit seiner Veröffentlichung fast alle seine Spieler eingebüßt. Nur noch rund 4.000 Spieler blieben dem Spiel zuletzt treu. Das ARPG schaffte jetzt jedoch über Nacht einen Überraschungserfolg.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuen Update sehen:

Neues Update sorgt für Hype

Warum kehren die Spieler zurück? Am 9. Juli gab es das Update 1.1 für Last Epoch. Das Update enthält viele neue Inhalte und eine neue Season, die einen frischen Start in das Spiel ermöglicht. Den Start in die neue Season erlebten auf Steam 70.000 Spieler.

Das Update „Harbingers of Ruin“ bringt eine Ausweichen-Fähigkeit für alle Klasse, die für mehr Mobilität sorgen soll. Neben der neuen Fähigkeit enthält das Update auch viele Balance-Änderungen an Klassen, aber auch an Gegnern im Spiel.

Auch ein neues System namens Nemesis ist nun im Spiel. Dabei erhaltet ihr Zufallsbegegnungen in der Kampagne, im Monolith und in Dungeons.

Nemesis können auch Waffen fallen lassen, die auf die Zerstörung der Charaktere abzielen, die sie getötet haben. Die Verteidigungen der Bosse wurde ebenfalls überarbeitet, damit klarer wird, wie viel Schaden ein Boss bekommt.

Wie finden die Spieler das neue Update? Die Spieler finden das neue Update gut. Die Inhalte, die das neue Update gebracht hat, stammen vom Feedback der Spieler und finden wohl auch deshalb Anklang (via PCGamesN).

Auf Reddit schreibt Greaterdivinity: „Ich habe heute Morgen und mittags ein bisschen gespielt und es war schön und reibungslos. Keine Warteschlangen, keine DC’s, kein Lag oder Jank. Zugegeben, es gibt nicht den massiven Andrang von Spielern, dieses Mal, aber tolle Arbeit zu EHG für die großen Verbesserungen zwischen 1.0 und 1.1 Start!“

Toadsted hat auf Reddit dennoch Kritik: „Das Spiel gibt immer noch keinen Signalton aus oder blinkt das Chat-Fenster, wenn man eine persönliche Nachricht erhält. Es ist wirklich ermüdend, wenn Nachrichten von Freunden im globalen Chat oder in der Spielzeit verloren gehen.“

LightDarkCloud erzählt auf Reddit warum er das Spiel mag: „Es ist wirklich ein tolles Spiel, nicht so dumm wie D4 und nicht so PHD-artig komplex wie POE. Der Kampf könnte etwas flüssiger sein und das Endgame könnte mehr Inhalt vertragen, aber die Leute scheinen zu vergessen, dass wir uns auf 1.1 befinden, und wenn man bedenkt, wie früh es in der Lebensspanne des Spiels ist, ist dies ein großartiges Stück Software.“

Mit dem neuen Update von Last Epoch können die Spieler wieder neue Inhalte im Spiel erleben und sich über viele Verbesserungen freuen. Eventuell wird damit auch diese kritischen Spieler wieder zufrieden: Spieler stecken 200 Stunden in Last Epoch auf Steam, warnen dann: „Es fehlt guter Content“