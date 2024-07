Last Epoch verliert 250.000 Spieler auf Steam, bringt jetzt mit einem neuen Update eines der besten Features aus Diablo 4

Das Action-RPG Last Epoch hat eine harte Zeit hinter sich: Über 250.000 Spieler haben dem Game den Rücken zugekehrt. Doch jetzt kündigen die Entwickler frische Inhalte mit dem einem neuen Update an, dass eine der besten Features aus Diablo 4 bringt.

Was bringt das neue Update? Last Epoch bekommt das neue Inhalts-Update 1.1 Harbingers of Ruin am 9. Juli 2024. Damit folgt das Spiel der eigenen Roadmap und bringt so einiges an frischem Content mit sich.

Unter anderem könnt ihr euch auf Folgendes freuen:

Harbingers Neue Bossgegner innerhalb des Monolith of Fate

Forgotten Knights Faction Je mehr Harbinger ihr besiegt, desto höher wird euer Ansehen in dieser neuen Fraktion

Pinnacle Boss: Aberroth Habt ihr alle Harbinger besiegt, schaltet ihr diesen neuen Boss frei

Evade – zu Deutsch Ausweichen ein neues Bewegungsmanöver

Harbinger’s Needle Ein neues Item, das euch bei Verwendung mehr Gaze of Orobyss bringt



Besonders das neue Manöver Ausweichen dürfte den Spielern gefallen. Es ist laut dem Blog-Post der Entwickler eine der am meisten gewünschten Fertigkeiten und außerdem schon lange essenzieller Bestandteil des großen Konkurrenten Diablo 4.

Hier der Trailer zum Update:

Tief gefallen: Last Epoch büßte zuletzt massiv Spieler ein

Wie sehen die Spielerzahlen aktuell aus? Zum Launch im Februar 2024 startete Last Epoch mit über 258.000 Spielern. Im März hielten sich die Zahlen noch auf dem Niveau, bevor sie im April auf 28.000 herunter sackten.

Seither nahmen die Spielerzahlen stetig weiter ab. Der aktuelle 24-Stunden-Peak liegt laut SteamCharts bei 4.030 gleichzeitigen Zockern:

Last Epoch Steam Charts 02.07.2024

Update 1.1 ist der erste Patch seit dem Release. Erfahrungsgemäß steigen die Spielerzahlen dann noch einmal kräftig an. Zuletzt erging es dem Survival-Game Palworld so: Mit dem Release des neuen Updates rund um Sakurajima sprangen die Zahlen von etwa 20.000 täglichen Spielern auf einen neuen 24-Stunden-Peak von über 124.000 laut Steam Charts.

Die Entwickler von Last Epoch werden entsprechend ebenfalls auf viele Rückkehrer hoffen.

Wie geht es weiter mit Last Epoch? Die offizielle Roadmap des Spiels zeigt die Patches 1.1 bis 1.4. Mit 1.2 sollen Primal Hunt -Endgame-Inhalte live gehen, 1.3 wiederum soll eine Monolith of Fate -Erweiterung bringen und 1.4 soll mit einem Transmog-System, neuen Bossen sowie neuen Skill-Sigils glänzen.

Zwischen Release und dem ersten Patch sind nun 5 Monate vergangen. Sollten die Entwickler den Update-Zyklus beibehalten, könnt ihr mit den nächsten Patches im Dezember 2024, Mai 2025 und Oktober 2025 rechnen.

Solltet ihr euch selbst im Moment noch nicht sicher sein, ob ihr euch (noch einmal) an Last Epoch versuchen sollt, haben wir für euch eine Hilfe: MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat die drei großen Action-RPGs Diablo 4, Path of Exile und eben Last Epoch miteinander verglichen: Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen?