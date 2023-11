Beliebtes Action-RPG auf Steam konkurriert mit Diablo 4, zeigt Roadmap, kündigt gleich 2 neue Klassen an

Last Epoch ist zu einem beliebten Diablo-Konkurrenten auf Steam geworden. Jetzt kündigte das Action-RPG zwei neue Klassen an.

Um welches Spiel geht es?

Last Epoch ist ein Action-RPG auf Steam, das sich durch eine Zeitreise-Mechanik auszeichnet, mit der ihr im Verlauf der Story durch verschiedene Epochen reist.

Das von dem amerikanischen Entwicklerstudios Eleventh Hour Games entwickelte Action-RPG wird in der Iso-Pespektive gespielt und ist bereits seit April 2019 im Early-Access spielbar.

In Last Epoch könnt ihr aus 5 Basis-Klassen wählen, die sich in jeweils drei Subklassen, den sogenannten Masteries unterteilen. Außerdem gibt es einen ausgeprägten Skilltree mit einer Vielzahl von verschiedenen Skills.

Ebenso verfügt Last Epoch seit Mai 2023 über einen Multiplayer, mit dem das Spiel seine Spielerzahlen vorübergehend stark steigern konnte.

Der vollwertige 1.0-Release von Last Epoch ist aktuell für den 21. Februar 2024 geplant. In einem Update-Post auf Steam gaben die Entwickler nun einen Einblick in die Pläne der kommenden Monate und offenbarten, worauf ihr euch vor dem vollwertigen Release einstellen könnt.

Was zeigt die Roadmap? In der Roadmap verrieten die Entwickler, wann ihr neue Informationen zu einigen Neuerungen erwarten könnt, die mit dem 1.0-Release von Last Epoch dem Spiel hinzugefügt werden. Dazu zählen die sogenannten Item-Fraktionen, zwei neue Klassen sowie Änderungen am Endgame-Systemen.

An diesen Daten könnt ihr neue Infos erwarten:

11. Januar 2024: Veröffentlichung eines Blog-Posts zu den Item-Fraktionen Gibt genauere Informationen zu den Fraktionen „The Merchant’s Guild“, „The Bazaar“, „Circle of Fortune“ und „Prophecies“



25. Januar 2024: Preview zum Warlock, einer neuen Klasse Der Warlock wird die dritte und vorerst letzte Subklasse (Masterie) der Basis-Klasse „Acolyte“



08. Februar 2024: Preview zum Falconer, einer neuen Klasse Der Falconer wird die dritte und vorerst letzte Subklasse (Masterie) der Basis-Klasse „Rogue“



Was wurde sonst noch angekündigt? Eleventh Hour Game hat nicht nur einige Daten genannt, an denen ihr neue Infos zu den zwei kommenden Subklassen und den Item-Fraktionen erwarten könnt. In dem Blog-Post auf Steam war zudem die Rede von einem Update der Schamanen-Subklasse. Demnach sei zwar kein komplettes Rework des Schamanen geplant, dennoch sei es das Ziel, ihn auf eine Stufe mit den anderen Masteries zu bringen.

Auch wenn Eleventh Hour Game noch keine Details verriet, sei eine Überarbeitung des „Tempest Strike“-Skills sowie Änderungen an dem Passive-Tree geplant. Ebenso soll der Schamane einen neuen, noch nicht enthüllten Skill erhalten.

Obendrein soll es Änderungen am Endgame von Last Epoch geben, genauer gesagt an den Echo-Modifikatoren sowie an dem Corruption System. Demnach wolle das Team erreichen, dass die Stärke eines Gegners weniger von den Echo-Modifikatoren abhängt, sondern mehr von seiner natürlichen Stärke und der Corruption.

Während die Echo-Modifikatoren schwächer werden und weniger lange andauern, wird das Corruption-Scaling verstärkt, wodurch Corruption zur primären Methode wird, die Schwierigkeit im Endgame von Last Epoch zu skalieren.

Der Warlock und der Falconer sind vor dem 1.0-Release die beiden letzten Subklassen, die Last Epoch erhält. Erst im September 2023 kam mit dem Runenmaster die dritte Masterie-Klasse des Magiers ins Spiel:

Action-RPG auf Steam gilt als richtig gute Alternative zu Diablo 4, erhält die deutsche Sprache und eine neue Klasse