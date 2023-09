Action-RPG auf Steam gilt als richtig gute Alternative zu Diablo 4, erhält deutsche Sprachausgabe und eine neue Klasse

Last Epoch gilt als eine gelungene Alternative zu Diablo 4. Jetzt brachte das Action-RPG die deutsche Sprachausgabe und eine neue Klasse.

Was ist das für ein Spiel?

Last Epoch ist ein „Hack & Slay“-Action-RPG des amerikanischen Entwicklerstudios Eleventh Hour Games und ist auf Steam verfügbar.

Das Action-RPG zeichnet sich durch eine Zeitreise-Mechanik aus, mit der ihr im Verlauf der Story durch verschiedene Epochen reist.

Last Epoch wird in der Iso-Pespektive gespielt und setzt auf 15 Klassen sowie eine Vielzahl von verschiedenen Skills.

Am 09. Mai 2023 erhielt Last Epoch einen Multiplayer und konnte damit seine Spielerzahlen vorübergehend stark steigern.

Aktuell befindet sich Last Epoch noch im Early Access. Der vollwertige Release ist derzeit für Ende 2023 angedacht, doch schon jetzt ist das Action-RPG auf Steam zu 84 % positiv.

Auf der gamescom 2023 enthüllten die Entwickler des Action-RPGs, Last Epoch werde im September eine 16. Klasse erhalten, die am heutigen 07. September dem Spiel hinzugefügt wurde. Das Update 0.9.2 trägt den Namen „Runes of Power“ und fügte ebenso die deutsche Sprachausgabe hinzu.

Bevor wir euch die Klasse genauer vorstellen, könnt ihr euch hier den dazugehörigen Trailer ansehen:

Update bringt neue Klasse und deutsche Sprache

Was ist das für eine Klasse? Die neue Klasse von Last Epoch heißt „Runenmaster“ und ist eine Erweiterung der Magier-Grundklasse.

Der Runenmaster hat Zugriff auf Skills von den drei Elementen Feuer, Blitz und Eis. Führt er einen Skill aus, hinterlässt dieser eine Runde des jeweiligen Elements über euch. Insgesamt könnt ihr drei Elementrunen stapeln.

Dabei ist es euch überlassen, wie ihr die Runen kombiniert und in welcher Reihenfolge ihr sie nutzt. Je nach Reihenfolge kommt dann eine andere Fähigkeit heraus. Die Kombination aus Eis, Eis und Feuer hat dementsprechend einen anderen Effekt als Feuer, Feuer und Eis.

Was beinhaltet die neue Sprachausgabe? Mit dem Patch 0.9.2 bringt Last Epoch zudem die deutsche Sprachunterstützung. Generell sei der Spieltext jetzt auf Deutsch verfügbar und könne in den Gameplay-Einstellungen unter Interface geändert werden.

Bis zuletzt war das Action-RPG lediglich in Englisch spielbar. Seit heute sind neben Deutsch und Englisch auch, Polnisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Koreanisch und Chinesisch verfügbar.

Wenn ihr wissen wollt, was mit dem Update sonst noch dem Spiel hinzugefügt wird, findet ihr die vollständigen Patch Notes auf forum.lastepoch.com.

Wie gut ist Last Epoch? Es ist eine wirklich gelungene Alternative zu Diablo 4 und kann mit seinem Gameplay sowie den unterschiedlichen Klassen überzeugen. Der große Nachteil sind die geringen Spielerzahlen, aber wenn ihr alleine Monster schnetzeln wollt, ist Last Epoch definitiv einen Blick wert.

Bei über 19.000 Rezensionen kommt Last Epoch auf 84 % positive Bewertungen. Ein Spieler schwärmt: „Eines der besten Action-RPGs, die es gibt! Es gibt Innovationen und frische Ideen und Konzepte, die dieses Genre nach vorne bringen (via Steam).“

Ein weiterer Spieler schreibt auf Steam: „Dieses Spiel ist eure Zeit wert, wenn ihr ein Fan von Action-RPGs seid. Es ist erfrischend und schön, ein modernes Spiel zu haben, das schließlich in der Lage sein wird, online oder offline gespielt zu werden.“

Wenn ihr neben Last Epoch weitere Alternativen zu Diablo 4 entdecken wollt, findet ihr auf MeinMMO eine Liste mit 10 Spielen:

