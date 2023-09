Diablo 4: Blizzard sagt, es soll jedes Jahr ein neuer DLC kommen – Man will den Spielern endlich gerecht werden

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Nur die Zukunft wird zeigen, wie groß die Erweiterungen und Preise ausfallen werden, doch bis dahin, was haltet ihr von den Plänen Blizzards? Spricht euch das kommende System an oder habt ihr kein Interesse?

Beide Dinge können gemeinsam in einem großen Paket erworben werden oder separat. Möglich wäre, dass Blizzard hier die Bungie-Systeme als Vorbild nimmt und nun ein ähnliches System fahren möchte, um Diablo 4 am Leben zu halten.

Das System erinnert an Destiny 2: Die kommenden DLCs sowie Saisons werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch monetarisiert werden. Solltet ihr Destiny 2 kennen, so wird euch das System auch bekannt vorkommen. Auch Bungie monetarisiert Destiny 2 im selben Stil:

Wenn man zurückblickt und feststellt, dass zwischen D3 und D4 11 Jahre lagen, fühlt es sich an, als wären wir unseren Spielern, unserer Community und dem, was sie verdienen, nicht gerecht geworden. Das ist etwas, was wir in D4 mit unseren Saisons und unseren Erweiterungen korrigieren.

Wenn wir uns also unsere vierteljährlichen Saisons und unsere jährlichen Erweiterungen ansehen, sind das die Dinge, auf die wir uns bei unserem Live-Service wirklich konzentrieren. Wir haben Pläne, wir haben Handlungsstränge, die weit in die Zukunft reichen. […]

Woher stammen die Infos? Die amerikanische Nachrichtenseite „Dexerto“ führte ein Interview mit dem General Manager von Diablo 4, Rod Fergusson. In diesem ging es hauptsächlich darum, wie lange Blizzard das Hack&Slay unterstützen will und wie es mit zukünftigen DLCs und Erweiterungen aussieht.

