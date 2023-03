Eine Alternative zu Diablo 4 steigert seine Spielerzahl auf Steam mit einem großen Update um 4615 %

Das Action-Rollenspiel Last Epoch gilt vielen schon länger als eine Alternative zu Hack ‘n’ Slays wie Diablo 4 oder Path of Exile. Doch noch im Januar 2023 dümpelte der Titel mit in der Spitze 859 Spielern auf Steam herum. Mit dem neuen Update wurden es jetzt 40.504. Eine Steigerung um mehr als 4600 Prozent.

Wie haben sich die Spielerzahlen bei Last Epoch entwickelt?

Die Spielerzahlen von Last Epoch werden seit Mai 2019 auf Steam erfasst (via steamcharts). Immer wieder hatte das Spiel kleinere Sprünge: Im Dezember 2020 hatte es mal 2.715 Spieler in der Spitze, im September 2021 waren es mal 5.890.

Aber in den letzten Monaten war das Spiel eher wieder ruhiger geworden: Im Januar 2023 spielten 430,2 im Schnitt und 859 in der Spitze.

In den letzten 30 Tagen sind jetzt aber durchschnittlich 5.150,3 Spieler online und 40.504 in der Spitze. Das entspricht einer Steigerung um mehr als 4600 %. Das Besondere: Der enorme Aufschwung bei den Spielerzahlen begann erst am 9. März. Die Tage vorher verwässern die “Letzten 30 Tage” im Moment noch.

Multiplayer-Update katapultiert das Spiel nach vorne

Woher kommt der Sprung? Am 9. März erschien das „The Convergence Update“ – die Beta 0.9.

Das wichtigste Feature in diesem Mega-Update ist die Einführung eines Multiplayer-Modus, bei dem man nun mit bis zu drei Freunden gegen die Monsterhorden antreten kann.

Das Update erweiterte das Spiel zudem um neue Rüstungen, Animationen, Feinde, Gegner und Musikstücke. Die Patch-Notes zum Update sind mehrere Seiten lang (via forum.lastepoch).

Wie sind die Reviews auf Steam? Die Reviews sind in den letzten Tagen etwas gefallen:

Die allgemeinen Reviews stehen mit 85 % auf „sehr positiv“

Die aktuellen Reviews der letzten 30 Tage sind mit 78 % jetzt „größtenteils positiv“

Ein Spieler mit mehr als 300 Stunden in Last Epoch erklärt aber, die kleine Abwertung liege an einem Review-Bombing, weil eine bestimmte Entscheidung der Entwickler bezüglich „Handeln im Spiel“ kontrovers aufgenommen wurde. Insgesamt sei Last Epoch aber auf jeden Fall ein Spiel, dass die Lust am „Action-RPG“, also die Lust am Looten und Leveln, befriedigt.

Last Epoch ist aktuell noch im Early Access und kostet knapp 34 €. Viele Spieler werden es als Brücke nutzen, bis Diablo 4 erscheint. Einige vergleichen Last Epoch mit „Path of Exile“, im Gegensatz zu diesem Epos, brauche man für den Steam-Titel aber keine Spreadsheets und müsse nicht ständig auf Google nach Guides suchen, erklärt eine Steam-Review:

