Action-RPG auf Steam wird von Spielern gelobt: „Das beste Hack n Slay seit Diablo 2“

Das Action-RPG Chronicon wird auf Steam gelobt und überzeugt mit starken 95 % positiven Reviews. Doch was ist das für ein Spiel?

Was ist das für ein Spiel? Chronicon (PC) ist ein Action-RPG auf Steam, das bereits im Jahr 2020 veröffentlicht und von Subworld entwickelt wurde.

Das Spiel versetzt euch in eine Welt, in der das Böse vollständig besiegt und jede Schatztruhe geplündert wurde. Damit ihr euch trotzdem in typischer Hack ‘n’ Slay-Manier durch Gegnermassen schnetzeln und Loot sammeln könnte, erschufen die Menschen ein mysteriöses Gerät namens Chronicon.

Das Chronicon hat eine besondere Fähigkeit. Es kann ein Portal zu den Erinnerungen von Helden aus vergangenen Tagen erschaffen, die längst verstorben sind. Mit diesem Portal können auserwählte Menschen die Geschichte wieder aufleben lassen, in die Haut der einstigen Helden schlüpfen und das Böse der Vergangenheit bekämpfen. Und Schatzkisten plündern.

Welches Gameplay bietet das Spiel? Chronicon besitzt eine Kampagne mit 5 Akten, die jeweils eine eigene Geschichte erzählen und euch in prozedural generierte Gebiete führen. Diese können alleine oder im Couch-Koop an einem geteilten Bildschirm gespielt werden.

Außerdem stehen euch insgesamt vier Klassen zur Auswahl. Ihr bestimmt, welche am besten zu euch passt: der Tempelritter, der Berserker, die Wächterin oder doch der Hexer?

Neben den Klassen bietet Chronicon euch über 400 Gegenstände mit speziellen Fähigkeiten sowie über 700 Gegenstände mit zufällig verteilten Verzauberungen und Eigenschaften, Build-verändernden Kräften und Set-Gegenstände.

Zudem könnt ihr auf handwerkliches Geschick zurückgreifen und eure Ausrüstung mit Edelsteinen, Sockeln und Runen aufwerten oder euren Charakter mit über 900 erlernbaren Fähigkeiten verbessern.

Generell ist euer Charakterfortschritt in Chronicon unbegrenzt, da ihr endlose Meisterschaftsstränge spielen könnt. Zusätzlich gibt es einen Hardcore-Modus, der auch besonders ehrgeizige Spieler fordern soll.

