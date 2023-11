Diablo 4 bekommt eine neue, harte Challenge – Experte sagt, die soll niemand schaffen können

Diablo 4 ist euch zu leicht und es gibt keine Challenge, die euch wirklich fordert und ans Äußerste bringt? Dann sorgt euch nicht! Im Dezember soll laut einem Experten eine neue Endgame-Aktivität erscheinen und die wird sogar die Härtesten unter euch das Fürchten lehren.

Welche Aktivität ist gemeint? Es geht um das kommende Event „Abattoir of Zir“. Diese Aktivität soll für jeden zugänglich sein, der die Season-Reise in Season 2 abgeschlossen und nichts mehr in Diablo 4 zu tun hat. Bei der Challenge soll es sich um eine Aktivität handeln, die so schwer ist, dass sogar die besten Meta-Builds in Season 2 an ihre Grenzen stoßen werden. Ein Experte war auf der BlizzCon vor Ort und hat mit den Entwicklern über das „Abattoir of Zir“ gesprochen.

Ihr habt den Trailer zu Season 2 verpasst? Dann haben wir das passende Video für euch:

Ähnliche Aktivität wie die Greater Rifts aus Diablo 3

Woher stammt die Information? Wudijo, ein Experte und bekannter Streamer der Diablo-Szene, durfte auf der BlizzCon das „Abattoir of Zir“ vorab testen und sich eine Meinung von der Aktivität bilden (via youtube.com). Dabei fiel ihm auf, dass die Aktivität stark an den Greater Rifts aus Diablo 3 erinnert.

Startet ihr ein solches Portal in Diablo 4, werdet ihr in ein zufälliges Gebiet teleportiert und müsst dort eine Progressionsleiste füllen, eure verfügbare Zeit beachten und dabei noch den Boss des Gebiets erledigen.

Dabei soll sich die Schwierigkeit exponentiell steigern und sich nicht wie in Albtraum-Dungeons verhalten. Gegner werden aber nicht zu One-Shot-Biestern, sie nehmen nur leicht an Schaden und stark an Leben zu und werden dadurch tankiger.

Wudijo selbst merkt an, dass es von den Entwicklern nicht gedacht ist, die letzte Stufe des Schlachthofs von Zir zu bewältigen. Es könnte also sogar so schwer werden, dass eure Endgame-Meta-Builds in der aktuellen Season 2 keine Chance haben werden.

Welche Belohnungen gibt es? Wer die erste Stufe des Schlachthofs bewältigen kann, bekommt die besondere Glyphe „Tears of Blood“, die ihr laut Wudijo bis zu 200x aufleveln könnt. Genaueres über weitere Belohnungen wurde jedoch nicht offenbart.

Bleibt die Aktivität auch nach Season 2 bestehen? Laut Wudijo könnte es sich hierbei um einen Testlauf handeln. Sollte die Aktivität positiv aufgenommen werden, könnte eine zukünftige Aktivität in naher Zukunft erscheinen, doch es handelt sich eher um Spekulationen als tatsächliche Fakten.

Was haltet ihr von der kommenden Aktivität? Findet ihr sie ansprechend oder habt ihr keine Lust darauf? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Diablo 4 kündigt einen Winter-Event für Season 2 an: Die Mittwinterpest kommt