Diablo 4: „Das ist die Definition von Spaß!“ Spieler feiern Season 2, freuen sich jetzt schon auf Season 3

Mit Season 2 scheinen die Entwickler in Diablo 4 vieles richtigzumachen. Auf Reddit sammeln Spieler aktuell ihre Eindrücke dazu und stellen fest: Sie haben tatsächlich eine tolle Zeit mit der „Season of Blood“. Aber einzelne meckern weiter – auf hohem Niveau.

Auch jetzt sammeln sich vermehrt positive Beiträge auf Reddit. Dort berichten Spielerinnen und Spieler von ihren Eindrücken zur „Season of Blood“ in Diablo 4. So teilt einer von ihnen am 26. Oktober einen Moment aus dem Spiel, in dem er mit Loot überschüttet wurde.

Es gibt zwar dennoch ein wenig Kritik, die hält sich jedoch in Grenzen. Vor allem im Vergleich zur eher unbeliebten Season 1 scheint Blizzard jetzt mit den neuen Updates viele Dinge richtig gemacht zu haben.

Tonnenweise Loot, Chaos & viel Spaß

Warum wurde er mit Loot überschüttet? In dem Beitrag vom 26. Oktober in dem Subreddit von Diablo 4 zeigt der Nutzer „Rodnex“ einen Screenshot aus dem Spiel. Ihr seht einen Haufen von Ausrüstungsgegenständen, unter anderem zahlreiche „vermachte“ Legendarys, Gold und Blutköder.

Die Spielfigur steht dabei mitten in der Bluternte zwischen den Blutköder-Podesten. Dies ist eine Aktivität in der neuen Season, bei der ihr vampirische Gegner beschwören könnt. Es spawnen zunehmend härtere Gegner und der Abschluss der Aktivität belohnt euch mit viel Loot und XP.

Hier seht ihr den Screenshot von „Rodnex“:

Das sagen andere Spieler dazu: Einige Nutzer schließen sich „Rodnex“ an und sagen, dass die Aktivität total Spaß mache. Der Nutzer „bradgoodyear“ schreibt: „Ich habe letzte Nacht drei davon hintereinander mit zwei anderen zufälligen Spielern gemacht. Es war absolut chaotisch und hat so viel Spaß gemacht! Es gab tonnenweise fast wertlose Beute, aber es war eine großartige Zeit.“

Der Nutzer „edax“ kommentiert: „Kann ich bestätigen. Ich habe gestern meinem Kind beim Spielen zugeschaut, und er […] hat etwa 10–12 legendäre Gegenstände bekommen, hatte eine Menge Spaß und war total begeistert. Das macht das Spiel für einen Teil der Spieler-Basis unterhaltsam.“

In einem anderen Beitrag auf Reddit schreibt der Nutzer „Selected-Rep“, dass Season 2 viel besser sei und er sich schon darauf freue „was das Team für Season 3 geplant hat.“ Es müssten seiner Meinung nach noch ein paar Dinge überarbeitet werden, aber das Vampir-Thema sei sehr unterhaltsam und er probiert alles aus – was „fantastisch“ sei.

„Ihr werdet immer etwas zum Meckern finden“

Warum meckern Spieler auf hohem Niveau ? Unter dem Screenshot der Bluternte-Aktivität schreiben einzelne Spieler, dass es zwar viel Loot ist, dieser aber überwiegend nutzlos sei. Ein Nutzer meint, das macht so lange Spaß, „bis du merkst, dass du mehr Zeit damit verbringst, dein Inventar zu verwalten, anstatt im Kampf zu sein.“

Andere Spieler wünschen sich einen Loot-Filter, um das stundenlange Aussortieren zu vermeiden. Einzelne Nutzer schreiben, dass es auf niedrigen Leveln doch gar nicht notwendig sei, sich so viel mit dem Loot zu beschäftigen.

Der Nutzer „TheBlackVictorNewman“ schreibt im Kommentar: „Jesus, ihr Leute werdet immer etwas zum Meckern finden.“

Nützliche Items zu finden ist das eine, Items zu verzaubern, damit sie noch nützlicher sind, das andere, denn: Eine der großen Änderungen der Season betrifft das Upgrade-System von Ausrüstungsgegenständen.

Es ist oftmals notwendig, einzelne Werte beim Okkultisten neu auszuwürfeln, um gute Items perfekt zu machen. Zwar benötigt ihr dafür nicht mehr so viel Gold, wie davor, aber dafür spezielle Materialien, die ihr nur zu bestimmten Zeiten bekommt:

