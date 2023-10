Experte besiegt den schwierigsten Boss von Diablo 4 mit einem einzigen Angriff, weil er die richtige Hose trägt

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Generell wird in der Community von Diablo 4 gerade diskutiert, ob Blizzard es mit einigen Buffs in Season 2 zu gut meinte. Einige Spieler fordern Nerfs für viel zu starke Builds, doch Game-Director Joe Shelly hat andere Pläne:

Ist ein Nerf/ Fix möglich? Wudjio erklärt in seinem Video, er halte die hohe Anzahl an Kombopunkt-Stapel für einen Bug und bezeichnet ihn als „gamebreaking“. Er selbst würde nicht ausschließen, dass das gefixt wird.

Wie genau funktioniert die Hosen-Dolch-Kombination? Wudijos Jäger erhöht den Schaden seiner Angriffe durch Kombopunkte. So steigt in seinem Video auf YouTube beispielsweise der Schaden des Angriffs „Schnellfeuer“ von 29,550 – 36,116 durch einen Kombopunkt auf 32,505 bis 39,728. Außerdem verschießt er einen zusätzlichen Pfeil (6 statt 5). Obendrein erhöht jeder weitere Kombopunkt den Schaden und die Anzahl der verschossenen Pfeile zusätzlich – der Effekt ist stapelbar.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to