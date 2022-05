In Season 26 von Diablo 3 prügeln sich 2 Klassen um Platz 1 der Rangliste

In Diablo 3 läuft seit einigen Wochen die Season 26. Bisher hat noch keine Klasse solo das höchste Greater Rift von Stufe 150 erreicht. Aber zwei Klassen sind ganz knapp davor.

Was ist das für eine Prügelei? Das Endgame von Diablo 3 kann sich in einer Saison jeder selbst aussuchen. Wer kompetitiv spielt, der misst sich in den Ranglisten mit anderen Spielern, die auch in der Saison aktiv spielen. Dabei geht es darum, das höchstmögliche Greater Rift zu erreichen und das mit einer guten Zeit abzuschließen. Erreicht wird das durch immer höhere Paragon-Level und verbesserte Ausrüstung.

Wir wollen euch hier einen aktuellen Zwischenstand der sieben Klassen im Ranking zeigen. Wer liegt gerade in Season 26 vorne und wer performt am schwächsten?

Die Rangliste aus Season 26 vom 20. Mai

Die aktuelle Rangliste:

Barbar in Greater Rift 147 mit einer Zeit von ~ 12 Minuten und 44 Sekunden Mönch in Greater Rift 147 mit einer Zeit von ~14 Minuten und 15 Sekunden Totenbeschwörer in Greater Rift 146 mit einer Zeit von ~ 14 Minuten und 3 Sekunden Dämonenjäger in Greater Rift 145 mit einer Zeit von ~ 14 Minuten und 56 Sekunden Hexendoktor in Greater Rift 140 mit einer Zeit von ~ 14 Minuten und 26 Sekunden Zauberer in Greater Rift 139 mit einer Zeit von ~ 13 Minuten und 34 Sekunden Kreuzritter in Greater Rift 139 mit einer Zeit von ~ 14 Minuten und 16 Sekunden

Wie haben wir geschaut? Wir haben im Ranking auf die einzelnen Solo-Klassen im Softcore-Modus der EU-Server geschaut (via diablo3.com). Dabei nutzten wir die Übersicht aller Sets zusammen. Der Stand der Auflistung ist vom 20. Mai um 15:50 Uhr.

Was fällt auf? Season 26 startete am 15. April und wir schauten wenige Tage später in die Rangliste. Da sah die Verteilung allerdings noch ganz anders aus. Barbaren lagen auf dem vorletzten Platz, Mönche und Dämonenjäger führten die Top-Liste an.

Zum Anfang der Season waren vor allem Klassen und Sets vorne, die schon gleich ein starkes Starter-Set erhielten. Nun breitet sich das Feld weiter aus. Die ersten vier Plätze liegen recht dicht beieinander, wobei es ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Barbar und Mönch gibt. In den höheren Rängen spielt das Paragon-Level der einzelnen Spieler immer mehr eine Rolle und sorgt dafür, dass die Charaktere noch stärker werden oder noch mehr aushalten.

Spielt ihr noch Season 26 und wenn ja, mit welcher Klasse seid ihr gerade in den Ranglisten unterwegs? Schreibt uns eure Erfahrung und Tipps doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Lesern darüber aus.

Wir werden in den nächsten Wochen noch öfter in die Ranglisten gucken und bewerten, wie sich die Klassen-Aufteilung verändert.