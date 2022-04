Diablo 3: Welche Klasse führt gerade die Rangliste von Season 26 an?

In Diablo 3 läuft seit wenigen Tagen die neue Season 26. Wir schauen in die Rangliste und gucken, welche Klasse schon nach wenigen Tagen einen Vorsprung hat und wie groß der ist.

Was ist los bei Diablo 3? Am 15. April startete die neue Season 26 in Diablo 3. Das große Saisonthema ist der Hallende Alptraum, der eine neue Endgame-Aktivität darstellt. Dafür fallen bei Bossen in Greater Rifts bestimmte Items, die ihr in Kanais Würfel zum Öffnen der Aktivität nutzen könnt.

Wir schauen jetzt, wenige Tage nach dem Start, in die Ranglisten. Welche Klasse performt gerade am besten?

Rangliste vom 19. April in Season 26

Was haben wir geprüft? Wir haben uns die offiziellen Ranglisten von Season 26 im Softcore angesehen. Dazu schauten wir auf die EU-Server für jede Klasse in der allgemeinen Übersicht (alle Sets).

Zum aktuellen Zeitpunkt (19. April um 13:18 Uhr) sehen die Platzierungen so aus:

Mönch mit Greater Rift 135 in ~ 14 Minuten und 52 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com) Dämonenjäger mit Greater Rift 134 in ~ 14 Minuten und 57 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com) Hexendoktor mit Greater Rift 133 in ~ 13 Minuten und 3 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com) Zauberer mit Greater Rift 132 in ~ 14 Minuten und 30 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com) Totenbeschwörer mit Greater Rift 130 in ~ 13 Minuten und 35 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com) Barbar mit Greater Rift 130 in ~ 14 Minuten und 30 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com) Kreuzritter mit Greater Rift 128 in ~ 13 Minuten und 42 Sekunden (Link zum Heldenprofil via Diablo3.com)

Mönch-Spieler haben sich schon einen guten Vorsprung auf die Schlusslichter der Truppe herausgearbeitet. Viele nutzen dafür das Innas-Set, welches es direkt zum Start aus Haedrigs Geschenk für das Lösen der Saison-Reise-Kapitel gibt. Dadurch hat man schnell einen starken Build, der weit oben in den Ranglisten abschneidet.

Hier ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Wir befinden uns noch ganz am Anfang der Saison und es kann sich noch vieles verändern. Gerade mit den steigenden Paragon-Leveln kann sich in der Rangliste noch etwas tun.

Wir von MeinMMO schauen regelmäßig in die Ranglisten der Seasons und halten euch darüber auf dem Laufenden. Ob die Mönche bis zum Ende der Season ihre Führung behalten können oder schon bald von anderen Klassen überholt werden, lest ihr dann bei uns.

Mit welcher Klasse spielt ihr gerade die neue Season? Wir haben euch vor ein paar Tagen nach euren Lieblingsklassen gefragt und ihr habt fleißig geantwortet.