Steam: Last Epoch hat ein Feature, das sich alle in Diablo 4 wünschen, macht es im neusten Update noch besser

Nach 5 Monaten im vollständigen Release plant Last Epoch sein erstes großes Update. Patch 1.1 bringt einige neue Features und nimmt Verbesserungen an dem vor, was schon im Spiel ist – sehr zur Freude der Spieler. Darunter sind Loot Filter, das Feature, das Fans von Diablo 4 schon seit Release fordern.

Was ist das für ein Feature?

Loot Filter erlauben euch in Last Epoch, eure gefundene Beute zu filtern. Es fällt die gleiche Menge an Loot, ihr seht aber auf dem Boden nur noch das, was dem Filter entspricht.

Im Vergleich zu Diablo ist Last Epoch komplexer und überschüttet euch mit Beute. Der Filter ist deswegen notwendig, um nicht in viel zu viel nutzlosem Loot zu versinken.

Der Loot Filter ist dabei so gut, dass er von allen Seiten Lob bekommt. Die vielen Optionen können aber schnell überfordern, weswegen vor allem Casuals eher zu vorgefertigten Filtern greifen. Es gibt etwa vom Experten Raxxanterax einen „ultimativen Loot Filter“ für alles.

Das ändert Last Epoch: Mit Patch 1.1 spielen die Entwickler das erste große Update auf. Teil dieses Updates ist eine Verbesserung am Loot Filter. Im offiziellen Blogpost erklären die Entwickler, was in Zukunft möglich sein wird:

Ihr könnt mehrere Konditionen zu einer Regel hinzufügen, etwa: Zeige Stiefel nur, wenn sie Bewegungsgeschwindigkeit auf Tier 6 oder höher haben sowie Geschicklichkeit, Stärke oder Intelligenz mindestens auf Tier 5.

Affixe, die mit dem Item gar nicht kompatibel sind, könnt ihr im Filter direkt verstecken.

Es gibt neue Filter-Optionen, etwa für legendäres Potenzial und Weaver’s Will, beides wichtige Aspekte für das umfangreiche Crafting-System.

Im Post zeigen die Entwickler weitere Änderungen an bestehenden Features. Es wird etwa Änderungen für die Klassen geben, die Monolithen werden etwas übersichtlicher und im Leaderboard lässt sich nun sehen, wer wie schnell Level 100 erreicht hat.

Last Epoch Patch 1.1 – Das verbessert sich

Für die Segen, die ihr im Endgame sammelt, gibt es mit dem Patch einen NPC, der sie für euch aufbewahrt. Dadurch könnt ihr sie leichter austauschen, ohne beim Wechsel Fortschritt zu verlieren und neue Charaktere erhalten Zugriff zu den Minimal-Versionen freigeschalteter Segen.

Eine etwas größere Änderung wird an dem Gilden-System von Last Epoch vorgenommen. Sowohl der Zirkel des Schicksals als auch die Händlergilde bekommen vollständig neue Effekte in den verschiedenen Rängen und zusätzliche Ränge.

Mit Update 1.1 kommt sogar eine neue Fraktion, die Harbinger („Vorboten“), dazu neue Bosse und eine Fähigkeit, die schon in Diablo 4 für großes Lob gesorgt hat.

In den Kommentaren im Forum und auf Reddit loben die Spieler vor allem die Änderungen an der „Quality of Life“ wie dem Loot Filter und den Segen. Bisher fehlen allerdings noch die vollständigen Patch Notes zum Patch. Das Update erscheint am 9. Juli.

Über die Zeit seit dem 1.0-Release hat Last Epoch viele Spieler eingebüßt: Von den über 258.000 zu Release sind noch etwa 5.000 geblieben. Ob das Update die Spieler zurückholt, bleibt abzuwarten. Mit Patch 1.1 gibt es zumindest neuen Content – das, was laut Veteranen fehlt: Spieler stecken 200 Stunden in Last Epoch auf Steam, warnen dann: „Es fehlt guter Content“