Ihr könnt euch in Last Epoch richtig starke Items selbst herstellen oder verbessern. Dazu dient das Crafting-System des Spiels. Das ist allerdings ziemlich undurchsichtig – wie ein Spieler fast am Ende seiner Reise festgestellt hat.

Wie funktioniert Crafting in Last Epoch?

Items in Last Epoch kommen mit Affixen (Prä- und Suffixe), die ihre Eigenschaften bestimmen, etwa: Attribute, Schaden und Verteidigung.

Über das Crafting könnt ihr ungewollte Affixe entfernen und neue hinzufügen oder gewünschte Affixe verbessern. Das ist etwa wichtig, um die benötigten Resistenzen zu steigern.

Durch das Crafting-System sind selbst Items, die auf den ersten Blicks schwach erscheinen, potenziell stark für euren Build. Selbst Spieler mit tausenden Stunden in Path of Exile lieben das Crafting in Last Epoch.

Eine weitere wichtige Wahl, die ihr treffen müsst, ist die richtige Fraktion in Last Epoch – Auch hier bekommt ihr in jedem Fall bessere Items:

Diesen Fehler hat der Spieler gemacht: Um ein Item für euren Build zu verbessern, müssen die Affixe stimmen. Items haben standardmäßig bis zu 4 Slots, die ihr mit entsprechenden Eigenschaften füllen könnt.

Auf Reddit hat ein Spieler erst mit Level 91 bemerkt, dass er gewünschte Affixe einfach direkt hinzufügen kann. Dazu müsst ihr lediglich auf das „+“ links (Präfixe) oder rechts (Suffixe) klicken und einen entsprechenden Splitter aussuchen.

Der Spieler meint: Bisher habe er über eine Rune der Entdeckung einen zufälligen Affix in einen Slot eingefüllt und dann per Glyphe des Chaos auf etwa Passendes gehofft. Dass er sich direkt einen Wert aussuchen kann, habe er bisher nicht gewusst:

„Ich bekomme viele Fragen, wie ich dieses riesige Plus übersehen habe. Definitiv dumm von mir, aber für alle, die sich fragen: Es sah für mich nicht aus wie ein Button. Als ich das erste Mal mit dem Crafting angefangen habe, sah ich die Rune und dachte, die ist dazu da, diese Slots zu füllen. […] Jetzt weiß ich es besser.“

Weitere Tipps zum Crafting in Last Epoch

Runen des Chaos sind eher selten, vor allem im Vergleich zu der Menge an Splittern, die ihr findet. Allein deswegen ist es nahezu notwendig, Eigenschaften direkt den Items hinzuzufügen. Die Spieler unterhalten sich noch über weitere Tipps. Wir haben einige davon hier zusammengefasst und mit eigener Erfahrung erweitert:

Runen des Zerschmetterns geben nicht garantiert jeden im Item enthaltenen Splitter – Das tun nur Runen der Entfernung, allerdings mit einem zufälligen Affix

Runen der Entfernung erzeugen dabei einen leeren Affix-Slot, den ihr wieder selbst füllen könnt

Wenn ein Item schon nahezu perfekt ist, könnt ihr einen ungeliebten Affix auch mit einer Glyphe der Verzweiflung „versiegeln“ und den Slot so freimachen – die Glyphen sind aber sehr selten

Experimentelle Affixe könnt ihr ebenfalls direkt versiegeln mit einer Rune der Recherche, so habt ihr den Slot wieder zur Verfügung

Mit der extrem seltenen Glyphe der Einsicht könnt ihr sogar einen bestehenden Affix in einen experimentellen umwandeln. Ein Nutzer hat dazu eine nützliche Website, die euch zuvor die Wahrscheinlichkeiten berechnet.

Ziel vom Crafting ist es immer, das möglichst beste Item für euren Build zu finden. Je nachdem, was ihr spielt, braucht ihr andere Eigenschaften auf der Ausrüstung. Denkt aber daran, stets auch defensive Werte mitzunehmen – In Last Epoch reicht Angriff allein nicht.

Die meisten Loot Filter, die ihr in Guides findet, haben bereits einen entsprechenden Farbcode für nützliche Affixe eingebaut. So wisst ihr auf einen Blick, welche Affixe für euch nützlich, entweder zum direkt tragen oder zum Extrahieren. Für eine leichte Übersicht findet ihr die besten Builds für Last Epoch in unserer Tier List samt Links zu den entsprechenden Builds mit Loot Filter.