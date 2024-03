Last Epoch: Prophezeiungen finden, benutzen und verändern – So funktioniert es

In Last Epoch farmt ihr gezielt Loot mit den Prophezeiungen in dem Zirkel des Schicksals (Circle of Fortune). Wie sie funktionieren und was ihr dafür braucht, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Der Zirkel des Schicksals und die Händlergilde sind die beiden Fraktionen in Last Epoch. Sie bieten Spielerinnen und Spielern zwei verschiedene Optionen, um gezielt an bessere Ausrüstung für ihre Builds zu kommen. Vor allem für jene, die gerne „auf eigene Faust“ farmen und Quests erledigen, eignet sich der Zirkel.

Wie trete ich dem Zirkel des Schicksals bei? In dem Zirkel des Schicksals (auch Circle of Fortune, kurz: CoF) nutzt ihr die Mechanik der Prophezeiungen, mit denen ihr gezielt bestimmte Item-Arten farmt. Um dem CoF beizutreten, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. In jedem Fall müsst ihr den oberen Bezirk von Maj’Elka in Akt 9 der Kampagne erreichen.

Ihr spielt die Hauptgeschichte bis zu diesem Punkt.

Ihr geht den Umweg über die Dungeons in Last Epoch, um eine Abkürzung zu Kapitel 9 zu öffnen.

In Akt 9 trefft ihr auf den NPC Zerrick. Nachdem er euch ein paar Infos zu den beiden Fraktionen gegeben hat, könnt ihr euch mit den Fraktionen vertraut machen. Um dem CoF beizutreten, geht ihr zum Observatorium.

Last Epoch: Fraktion der Händlergilde oder Zirkel des Schicksals – Das sind die Vorteile Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

So benutzt ihr die Prophezeiungen

Wie benutze ich die Prophezeiungen? Im Observatorium findet ihr zum einen den NPC Galila, die Fraktionshändlerin, und zum anderen den NPC Sandrak, der euch die Prophezeiungen erklärt. Ihr bekommt dort zudem die Quest, eine Prophezeiung abzuschließen.

Im hinteren Bereich des Observatoriums findet ihr vier Teleskope. Sie stellen bestimmte Arten der Drops dar:

Norden (Arctusteleskop): Rüstungen

Osten (Eosteleskop): Waffen

Süden (Mesembriateleskop): Ringe, Amulette

Westen (Dysisteleskop): Götzen, Runen, Schlüssel, Splitter

Mit N, E, S, W wechselt ihr durch die Teleskope. Mit N, E, S, W wechselt ihr durch die Teleskope. Mit N, E, S, W wechselt ihr durch die Teleskope. Nach der Wahl einer Prophezeiung findet ihr sie in eurer Fraktionsübersicht. Nach der Wahl einer Prophezeiung findet ihr sie in eurer Fraktionsübersicht. Nach der Wahl einer Prophezeiung findet ihr sie in eurer Fraktionsübersicht.

An den Teleskopen habt ihr die Möglichkeit, zwischen den Item-Arten hin und her zu wechseln, ihr müsst also nicht hin und her laufen. Die „Währung“ für die Prophezeiungen ist Gunst, die ihr nach dem Beitritt in den CoF für die Fraktion sammelt.

Ihr wählt am Teleskop ein Sternbild aus und danach eine Prophezeiung, die einem Item-Drop entspricht, in etwa Dolche, Körperrüstung oder Splitter zum Craften. Manche Prophezeiungen sind an Bedingungen geknüpft, wie in etwa bestimmte Zeitlinien oder Punkte in der Kampagne.

Sobald ihr eine Prophezeiung ausgewählt habt, erscheint sie in eurer Fraktionsübersicht und ist im Prinzip eine Quest. Mit dem Abschluss der Quest erhaltet ihr den Drop und die Prophezeiung ist erfüllt.

Was sind das für Quests? Als Quest bekommt ihr dann in etwa den Auftrag, eine bestimmte Art von Feind (wie in etwa „Verbannte Magier“) in der offenen Welt, in einer Arena oder in einem bestimmten Dungeon zu töten. Es kann außerdem sein, dass ihr für den Drop einen Kampagnen-Boss töten müsst.

Die Feinde, die mit den Prophezeiungen zusammenhängen, sind teilweise ziemlich robust. Falls ihr Probleme im Kampf habt, könnte das an bestimmten Stats liegen:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Last Epoch fühlt sich zu schwer an? Dann ignoriert ihr sicher Stats, die wichtiger sind als Schaden von Benedict Grothaus

Prophezeiungen mit Linsen ändern und beeinflussen

Kann ich die Prophezeiungen verändern? Ihr könnt die Prophezeiungen verändern und beeinflussen. Um sie zu ändern, würfelt ihr mit Gunst ein neues Sternbild aus. Mit den Linsen, die ihr im Fraktionsladen kauft, beeinflusst ihr die Prophezeiungen hinsichtlich der Drop-Chance oder der Gegebenheiten.

Die Linsen sind unterteilt in „Regionale Linsen“, die die Drop-Chancen an bestimmten Teleskopen erhöhen und „Größere Linsen“, die sich auf allgemeinere Chancen und Ereignisse beziehen. „Regionale Linsen“ erfordern Rang 2 und kosten 350 Gunst, „Größere Linsen“ erfordern unterschiedliche Ränge und kosten zwischen 500 und 1.2500 Gunst.

Bei der Fraktionshändlerin kauft ihr Linsen für die Prophezeiungen – oder neue Ausrüstung. Bei der Fraktionshändlerin kauft ihr Linsen für die Prophezeiungen – oder neue Ausrüstung. Bei der Fraktionshändlerin kauft ihr Linsen für die Prophezeiungen – oder neue Ausrüstung.

Mögliche Beispiele für „Regionale Linsen“:

10 % erhöhte Chance pro Rang, Helme zu finden

15 % erhöhte Chance pro Rang, große Götzen zu finden

20 % erhöhte Chance pro Rang, Bögen zu finden

Mögliche Beispiele für „Größere Linsen“:

100 % verringerte Chance, dass Prophezeiungen Arena-/Monolithische-/Dungeon-Events haben

100 % verringerte Chance, dass Prophezeiungen Kampagnenereignisse haben

90 % höhere Kosten aller Prophezeiungen, aber sie bieten doppelte Belohnungen bei Abschluss

15 % erhöhte Chance pro Rang, einzigartige Items zu finden

15 % erhöhte Chance pro Rang, Set-Items zu finden

Um die Linsen einsetzen zu können, müsst ihr euren Rang in dem Zirkel durch das Sammeln und Eintauschen von Gunst erhöhen. Je höher euer Rang im CoF ist, desto mehr Linsenplätze könnt ihr nutzen – es gibt insgesamt drei Linsenplätze und 10 Ränge in der Fraktion. Rang 10 dupliziert die Items aus Drops durch Prophezeiungen.

Tipp: Ihr braucht die Linsen nicht immer bei euch tragen, ihr könnt sie einfach in der Lagerkiste im Bereich, wo die Teleskope stehen, hinterlegen und bei Bedarf ins Inventar packen. Die Linsen verschwinden nicht nach dem Einsatz.

Neben der Ausrüstung ist natürlich der Spielstil entscheidend, um gut durchzukommen. Hier findet die besten Builds für jede Klasse in einer Übersicht:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Last Epoch Tier List: Beste Builds & Klassen im Endgame von Benedict Grothaus

Wie sammele ich Gunst? Ihr erhaltet Gunst hauptsächlich durch das Abschließen von Quests und durch das Töten von Feinden. Gesammelte Gunst tauscht ihr gegen Prophezeiungen oder Gegenstände bei der Fraktionshändlerin ein. Diese Aktivitäten innerhalb der Fraktion bringen euch Ruf ein, der wiederum euren Rang in der Fraktion erhöht.

Neben dem Farmen von Loot-Drops sind Segen eine nützliche Ergänzung für eure Builds, denn: sie verschaffen euch dauerhafte Boni. Wie ihr sie bekommt und welche Segen es so gibt, erfahrt ihr hier: Last Epoch: Liste aller Segen und wie ihr sie freischaltet