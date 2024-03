Last Epoch: Build für Nekromantin zerlegt alles mit einem Geister-Lord, ist Top Tier für jeden Content

Nekromantinnen sind eine der stärksten Klassen in Last Epoch. Mit dem „Wraithlord“-Build beschwört ihr ein riesiges Gespenst, das alle Gegner für euch zerlegt. MeinMMO erklärt den Build und erklärt Skills, Passives, Items und Loot Filter.

Was ist das für ein Build? Als Wraithlord-Nekromantin beschwört ihr haufenweise Geister, die an eurer Seite kämpfen und Gegner mit nekrotischem Schaden eindecken. Es handelt sich um eine Abwandlung des Gespenster-Builds, einem der besten Builds in der Tier List von Last Epoch.

Durch den einzigartigen bzw. legendären Helm „Wraithlord’s Harbour“ beschwört ihr jedoch zusätzlich zu den Gespenstern einen Geister-Lord – eine Art riesige und deutlich mächtigere Version der Begleiter.

Diesen bufft ihr dann mit euren Fähigkeiten zu einem wahren Monster, das einfach durch die Gegner mäht. Ihr selbst könnt dabei gemütlich zusehen.

Der Build erschien erstmals auf Last Epoch Tools auf Englisch, wir haben ihn übersetzt und erweitert. Der ARPG-Experte Raxxanterax spielt ebenfalls eine Version vom Build (via YouTube).

Pro Enorm hoher Schaden, perfekter Boss-Killer

Pets erledigen alles für euch

Leicht zu spielen

Rieisger Geister-Lord! Contra Benötigt ein bestimmtes Item, um zu funktionieren

Kann bei sehr vielen Gegnern etwas hinterher hängen

Der Lord ist nicht sonderlich helle (mittelmäßige KI)

Wir empfehlen für den Build übrigens den Zirkel des Schicksals, egal, ob ihr solo oder in einer Gruppe unterwegs seid. So erhaltet ihr schlicht schneller euer wichtigstes Item. Ihr findet in unserem Guide alles zu den Farktionen in Last Epoch und eine Zusammenfassung im Video:

Skills und Passives für den Wraithlord-Build

Diese Skills braucht ihr:

Gespenst beschwören

Schreckensschatten

Infernoschatten

Knochenfluch

Transplantation

Diese Passives nutzt ihr:

Akolythin

Nekromantin

Lich

Die wichtigsten Items, die besten Werte und Loot Filter

Für den Build ist zwingend der Helm „Wraithlord’s Harbour“ notwendig. Ohne diesen könnt ihr überhaupt keinen Geister-Lord beschwören. Ehe ihr den Helm habt, empfehlen wir den normalen Gespenster-Build (via maxroll.gg). Weitere wichtige Items sind:

Exsanguinous (Brust)

Last Steps of the Living (Stiefel)

Death Rattle (Hals)

Der experimentelle Affix „Schutz pro fehlendem Leben“

Reach of the Grave oder Chronostasis (Waffe)

Anmerkung: Im Moment gibt es noch keine deutsche Datenbank für Last Epoch und wir haben die Items selbst noch nicht gefunden. Sobald sich das lösen lässt, übersetzen wir die Namen auf Deutsch.

Für die restliche Ausrüstung solltet ihr mehr auf die Werte als auf konkrete Items schauen. Euer wichtigster offensiver Wert ist natürlich Schaden von Dienern (nicht von Begleitern!). Der wichtigste defensive Wert, neben Resistenzen, die ihr auf jeden Fall cappen solltet, ist Leben, da der Build darauf aufbaut, dass ihr langsam ausblutet. Ihr selbst habt wenig Leben, dafür enorm viel Schutz. Weitere Werte, auf die ihr bei der Ausrüstung achten solltet, sind:

Intelligenz

Nekrotischer Schaden / Nekrotischer Schaden von Dienern

Nekrotischer Durchschlag / Nekrotischer Durchschlag für Diener

Kritische Treffervermeidung

Schutz pro Sekunde

Hier findet ihr passende Loot Filter für den Build zum Importieren:

Idole und Segen

Ihr könnt bei den Idolen entweder 4 Große und 4 mittlere Idole tragen (eher defensive Version), oder 2 Riesige, 4 Große und 2 Kleine (eher offensive Version). Die wichtigen Werte hier sind:

Riesig (4 Slots): Rüstung durch Knochenrüstung und erhöhte Abklingzeit-Erholungsgeschwindigkeit durch Transplantation

Groß (3 Slots): Leben, Chance auf Todessiegel bei Diener-Treffer und Schutzverfallgrenze

Mittel (2 Slots): Erhöhtes Leben und Resistenzen

Klein (1 Slot): Schutzverfallgrenze und Leben

Die Segen baut ihr nach dem gleichen Schema auf. Leben ist euer wichtigster Wert, zusammen mit Diener-Schaden und Resistenzen. Ansonsten nehmt ihr Segen mit, die eure Chance auf Helme erhöhen, um schneller an „Wraithlord’s Harbour“ zu kommen:

Die Schwarze Sonne: Lichterinnerung

Den Sturm beenden: Meeresresonanz

Herrschaft der Drachen : Menschheitsentschlossenheit oder Herrschaft der Drachen – Hier könnt ihr aber ohnehin kaum etwas falsch machen

Das Zeitalter des Winters: Graelentschlossenheit

Geister des Feuers: Befehlstugend; hier könnt ihr sonst aber frei entscheiden, von welcher Resistenz ihr mehr braucht

Fall der Verstoßenen: Glückswinde oder Geistesstärke (zum Leveln)

Argentusarroganz oder Eroberungsrecht, je nachdem, welches Item euch fehlt

Die gestohlene Lanze: Formosusgrausamkeit oder Clanfeindschaft, je nachdem , für welche Waffe ihr euch entscheidet – Wir empfehlen den Zauberstab

Fall des Imperiums: Weltenfäulnis oder Anfangshoffnung, je nachdem, ob ihr allgemeine Präfixe sucht oder eure Waffe verbessern wollt

Die letzte Ruine: Herzensbastion oder Ältestenüberreste – Oder für welchen Slot auch immer ihr noch Splitter braucht

In unserem Guide erklären wir euch alles über die Segen und wie ihr sie bekommt.

Tipps und Gameplay

Das Gamepaly vom Wraithlord-Build ist sehr direkt: Ihr beschwört euren Geister-Lord sowie Gespenster, bis eure Diener-Grenze erreicht ist. Dann verpasst ihr eurem Lord mit Inferno- und Schreckensschatten Buffs und verflucht eure Gegner mit Knochenfluch.

Anschließend könnt ihr zusehen, wie alles stirbt und euch mit Transplantation über die Map teleportieren. Dabei verringert ihr nebenbei noch eure Cooldowns. Ihr selbst macht sonst gar nichts, sondern sorgt nur dafür, dass eure Geister immer schön stark bleiben.

Beim Spielen werdet ständig Leben verlieren, was aber nicht weiter tragisch ist, weil ihr ein Vielfaches davon als Schutz zurückbekommt.

Wichtig ist jedoch, dass ihr euren Lord jedes Mal, wenn ihr die Map wechselt, neu beschwört. Im Moment gibt es einen Bug, der dazu führen kann, dass eure Buffs nicht richtig appliziert werden. Die Neu-Beschwörung behebt das Problem.

Außerdem müsst ihr unbedingt aufpassen, dass ihr wirklich genau euren Lord trefft und nicht ein anderes Gespenst. Sonst verliert ihr für die Dauer, bis ihr erneut buffen könnt, enorm an Schaden. Ein paar allgemeine Tipps findet ihr hier: Last Epoch klingt echt komplex, wenn ihr von Diablo 4 kommt – Aber es ist leichter, als es aussieht