Last Epoch: Glyphe der Verzweiflung farmen und nutzen – So geht’s

In Last Epoch gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ausrüstung zu verbessern und an den Build anzupassen. Was die Glyphe der Verzweiflung (Glyph of Despair) dabei für eine Rolle spielt und woher ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das Crafting kann auf den ersten Blick etwas überfordernd wirken, wenn man mit Last Epoch startet und die ersten Items, Glyphen und Splitter aufsammelt. Dabei ist es leichter, als es erstmal aussieht.

Die Ausrüstung anzupassen ist außerdem wichtig, damit ihr einfacher durch den Content kommt. Oftmals findet man allerdings Items, die zwar gute Boni in Form von Affixen mitbringen, aber noch nicht perfekt sind. Da helfen euch Glyphen weiter. Die „Glyphe der Verzweiflung“ (Glyph of Despair) ist dabei nützlich.

Was ist das für eine Glyphe? Die Glyphe der Verzweiflung besitzt die Chance, ein Affix auf einem Item zu versiegeln, statt es zu verbessern. Dabei ist die Chance auf eine Versiegelung höher, wenn die Affixe auf dem Item niedrigere Ränge besitzen. Auch bei exaltierten (lilafarbenen) Items und Items mit mehr Affixen ist die Chance höher.

Das versiegelte Affix wandert dann in einen eigenen Slot, sodass ein Platz für ein neues Affix frei wird. Das Affix, das durch die Glyphe versiegelt wird, könnt ihr nicht weiter modifizieren. Jedes Item kann nur ein versiegeltes Affix haben. Die Glyphe kann nicht für Uniques und Set-Items benutzt werden.

Auch die Fraktionen spielen bei eurer Ausrüstung und dem Farmen von Items eine große Rolle:

So benutzt ihr die Glyphe der Verzweiflung in der Schmiede

Wie benutze ich die Glyphe? Um die Glyphe der Verzweiflung zu benutzen, öffnet ihr die Schmiede mit „F“ auf der Tastatur. Das geht unterwegs, ihr müsst euch nicht an einer stationären Schmiede befinden. Ihr zieht das Item, das ihr verändern wollt, in das große Fenster in der Mitte.

Danach klickt ihr unter dem Item auf die Schriftrolle und wählt die Glyphe der Verzweiflung aus. Als Nächstes sucht ihr euch ein Affix auf dem Item aus, das ihr verbessern wollt. Ihr könnt nur Affixe verbessern und versiegeln, die bereits auf dem Item sind und für die ihr die passenden Splitter habt.

Ihr wählt den Splitter entweder aus, indem ihr unten auf das große Plus-Zeichen klickt, oder auf einen Pfeil auf dem Affix. Der Pfeil erscheint bei den Affixen, die ihr verbessern könnt.

Habt ihr die Glyphe und den passenden Splitter in der Schmiede hinzugefügt, klickt ihr unten auf „Affix verbessern“ und mit etwas Glück wird das Affix in einen eigenen Slot verschoben. Ist das der Fall, könnt ihr dem Item ein neues Affix hinzufügen.

In der Schmiede verbessert ihr eure Items. Dafür braucht ihr Schmiedepotenzial, das über dem Item angezeigt wird. Ist es aufgebraucht, könnt ihr das Item nicht weiter modifizieren.

Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Falls ihr die falsche Glyphe oder den falschen Splitter ausgewählt habt, klickt ihr sie nochmal an und wählt links „Löschen“ aus. Damit verschwinden Materialien nur zurück in eure Bank. Habt ihr das Affix jedoch bereits verbessert, sind die Materialien verbraucht. Wird das Affix auf einen eigenen Slot ausgelagert, könnt ihr es nicht weiter modifizieren.

So farmt ihr die Glyphe der Verzweiflung

Woher bekomme ich Glyphen? Die Crafting-Materialien bekommt ihr durch alle möglichen Aktivitäten in Last Epoch. Sie werden von Gegnern fallengelassen und ihr findet sie in Truhen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, Glyphen gezielt zu farmen. Allerdings farmt ihr keine bestimmte Glyphe, sondern Glyphen generell.

Dafür eignen sich folgende Optionen:

Prophezeiungen im Zirkel des Schicksals : Im hinteren Bereich des Observatoriums, der Basis des Zirkels, findet ihr vier Teleskope. Sie stellen bestimmte Arten der Loot-Drops dar und eignen sich somit auch dafür, gezielt Glyphen mit einer Prophezeiung zu farmen.

: Im hinteren Bereich des Observatoriums, der Basis des Zirkels, findet ihr vier Teleskope. Sie stellen bestimmte Arten der Loot-Drops dar und eignen sich somit auch dafür, gezielt Glyphen mit einer Prophezeiung zu farmen. Monolith des Schicksals: Der „Monolith des Schicksals“ ist mit seinen Zeitlinien der Ausgangspunkt für einen Teil des Endgames in Last Epoch. Die Zeitlinien bestehen aus „Echos“, die euch nach Abschluss mit bestimmten Item-Drops belohnen.

Die Zeitlinien bieten sich zum gezielten Farmen von Glyphen an. Am Bild auf dem Echo erkennt ihr die Art des Item-Drops.

Wo sehe ich meine Glyphen? In dem Herstellungsfenster, also in der Schmiede, seht ihr mit einem Klick auf „Materialien“, wie viele und welche Glyphen, Runen und Splitter ihr konkret habt. Im Inventar habt ihr eine allgemeine Übersicht über die Anzahl der einzelnen Materialien, aufgeteilt in Splitter, Runen und Glyphen.

Mit den Materialien verbessert ihr nicht nur Affixe, die euren Schaden oder eure Rüstung erhöhen. Ihr solltet dabei auch Werte im Blick haben, die ebenfalls sehr wichtig sind: Last Epoch fühlt sich zu schwer an? Dann ignoriert ihr sicher Stats, die wichtiger sind als Schaden