Last Epoch: Monolith des Schicksals – Corruption sammeln und Loot farmen

Der Monolith des Schicksals (Monolith of Fate) ist eine Endgame-Aktivität in Last Epoch. Wo ihr die Aktivität findet und wie ihr die Verderbnis steigert, um besseren Loot zu bekommen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Nach der Kampagne, rund um Level 50, beginnt bereits das Endgame in Last Epoch. Und schon innerhalb der Kampagne gelangt ihr zum Map-Abschnitt „Ende der Zeit“ mit dem gleichnamigen Wegpunkt auf der Hauptinsel. Dort findet ihr auch den „Monolith des Schicksals“ mit einem Anfangslevel von 58.

Der „Monolith des Schicksals“ ist mit seinen Zeitlinien der Ausgangspunkt für einen Teil des Endgames in Last Epoch. Mit den Zeitlinien zu beginnen, ist sicherlich eine gute Wahl, um mit dem Charakter in den Endgame-Content hineinzufinden.

Der Monolith bietet verschiedene Mechaniken und Belohnungen:

die Zeitlinien bestehen aus kleinen „Inseln“ (Echos), die euch bestimmtes Loot einbringen, das ihr an einem Symbol an dem Echo auf der Map erkennt – in etwa Dolche, Götzen, Schlüssel oder Bögen.

nach Abschluss einer Zeitlinie erhaltet ihr einen Segen, der eurem Charakter dauerhafte Boni verschafft.

mit „Verderbnis“ (Corruption) erhöht ihr das Level und damit die Schwierigkeit, aber auch die Belohnungen der Zeitlinien. Das lohnt sich besonders auf den „ermächtigten Zeitlinien.“

Auch eure Fraktion spielt eine wichtige Rolle für das Endgame in Last Epoch:

So sammelt ihr Corruption

Was ist Corruption? Corruption (auf Deutsch: Verderbnis) ist eine Mechanik in dem Monolithen des Schicksals, um das Level von Zeitlinien zu erhöhen. Dadurch erhaltet ihr außerdem mehr XP und besseren Loot. Um Verderbnis zu sammeln und zu erhöhen, müsst ihr innerhalb der Zeitlinie eine andere Aktivität ausführen.

Wie sammle ich Verderbnis (Corruption)? Je weiter ihr von dem Start der Zeitlinie entfernt seid, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr einen sogenannten „Schatten von Orobyss“ seht. Dieses Echo in der Zeitlinie unterscheidet sich optisch von den anderen.

Während andere Echo-Bosse erst bei gesteigerter Stabilität bekämpft werden können, kann der Schatten von Orobyss irgendwo in der Zeitlinie erscheinen. Tötet ihr den Boss, wird die Verderbnis erhöht und das Netz der Zeitlinie zurückgesetzt – nehmt euch das nur vor, wenn ihr auf dem aktuellen Netz keine weiteren Echos mehr abschließen wollt. Die Stabilität und Modifikationen der Zeitlinie bleiben bestehen.

In normalen Zeitlinien ist die maximale Corruption auf 50 begrenzt, während sie in ermächtigten Zeitlinien bei 100 beginnt und unbegrenzt ist. Ermächtigte Zeitlinien schaltet ihr frei, indem ihr die ersten drei Zeitlinien der Stufe 90 abschließt.

In den ermächtigten Zeitlinien wird die Chance auf selteneres Loot dadurch noch mehr erhöht. Seid ihr bei diesen Zeitlinien angekommen, könnt ihr die Verderbnis immer weiter steigern und eure Drop-Chancen erhöhen. Behaltet aber im Hinterkopf, dass die Gegner auch stärker und robuster werden.

Kann ich Corruption auch wieder reduzieren? Falls euch die Echos doch zu schwer werden und ihr die Verderbnis reduzieren wollt, könnt ihr das an dem Echo in der Nähe des Startpunkts eurer Zeitlinie machen. Dort findet ihr bei erhöhter Verderbnis ein neues Echo, an dem ihr die Zeitlinie resettet und die Verderbnis reduziert.

Loot farmen bei erhöhter Verderbnis lohnt sich besonders

Wie beeinflusst die Corruption den Loot? Mit der Erhöhung der Corruption erhöht ihr die Chance auf besseren Loot und damit auch auf Unique- und Set-Drops. Erscheint in eurer Zeitlinie also ein Echo mit dem Schatten von Orobyss, ist es durchaus lohnenswert, den Boss zu töten.

Auf den ermächtigten Zeitlinien lohnt sich das Erhöhen der Verderbnis umso mehr, da dadurch die Chance auf seltenere Loot-Drops gesteigert wird. Außerdem bringen euch Echos mit hoher Verderbnis mit größerer Wahrscheinlichkeit Unique- und Exalted-Items ein. Exalted-Items sind die lilafarbenen Ausrüstungsgegenstände, die ihr zum Craften von Legendarys benötigt.

In den ermächtigten Zeitlinien bekommt ihr die stärkere Form der Segen und die dortigen Bosse droppen bestimmte Uniques. Und auch der „Schatten von Orobyss“ lässt bestimmte Uniques fallen, für die eine gewisse Verderbnis in den ermächtigten Zeitlinien notwendig ist.

Wie farme ich gezielt Loot? In den Zeitlinien des Monolithen findet ihr Echos mit bestimmten Item-Drops. Dort könnt ihr somit gezielt nach Loot farmen – ein Spieler hat dafür eine Map erstellt. Achtung: Sterbt ihr allerdings in einem Echo oder verlasst ihn vorzeitig, bekommt ihr keine Echo-Belohnung.

Darüber hinaus sind die Item-Fraktionen in Last Epoch eine gute Möglichkeit, Loot gezielt zu farmen. In dem Zirkel des Schicksals nutzt ihr dafür die Prophezeiungen. Im Observatorium seht ihr in den Teleskopen die Prophezeiungen, die verschiedene Sternenbilder zeigen. Jedes Bild gehört dabei zu einer Item-Gruppe.

Wie die Item-Fraktionen funktionieren und welche am besten für euch geeignet ist, erfahrt ihr hier: Last Epoch: Händlergilde oder Zirkel des Schicksals – Welche Fraktion sollte ich wählen?