Last Epoch: Spieler zeigt nützliche Übersicht, mit der ihr im Endgame genau die Items findet, die ihr braucht

Ihr habt in Last Epoch mehrere Möglichkeiten, um euch nach der Kampagne mit besseren Items zu versorgen. Den hauptsächlichen Teil des Endgames werden die meisten vermutlich in den Monolithen verbringen. Ein Spieler hat eine Map erstellt, auf der zu sehen ist, wo welcher Item-Typ fällt.

Um welchen Farm geht es?

Monolithen sind ein Teil des Endgames von Last Epoch. Die Kampagne endet damit, dass ihr eine lange Nebenquest-Reihe bekommt, die euch in die Monolithen einführt.

Das Feature ist endlos, ihr könnt hier also beliebig lange farmen. Dabei werden Monolithen durch „Verderbnis“ und Ermächtigung immer stärker.

Jeder der Monolithen steht für eine eigene Zeitlinie und beim Abschluss könnt ihr jeweils einen anderen Segen freischalten, der euren Charakter stärkt – aber auch andere Items.

Das ist die Übersicht: Monolithen sind in „Maps“ eingeteilt, die bei erfolgreichem Abschluss eine bestimmte Belohnung liefern. Das kann von Gold über Glyphen und Runen bis zu Items und garantierten einzigartigen Gegenständen gehen.

Der Nutzer Aessari auf Reddit hat eine Map erstellt, die anzeigt, bei welchem Monolithen ihr welchen Typ von Items findet:

Fall der Verstoßenen/Fall of the Outcasts: Bögen

Die gestohlene Lanze/The Stolen Lance: Zauberstäbe und Stäbe

Die dunkle Sonne/The Black Sun: Helme und Schilde

Blut, Frost und Tod/Blood, Frost, and Death: Brust-Rüstungen

Den Sturm beenden/Ending the Storm: Handschuhe

Fall des Imperiums/Fall of the Empire: Gürtel

Herrschaft der Drachen/Reign of Dragons: Schwerter und Äxte

Geister des Feuers/Spirits of Fire: Stiefel

Das Zeitalter des Winters/The Age of Winter: Ringe und Halsketten

Die letzte Ruine/The Last Ruin: Relikte

Genau wie bei den Items sind auch die vielen Segen von Last Epoch in den einzelnen Zeitlinien zu finden. Segen machen euren Charakter passiv stärker oder gewähren zusätzliche Chance, bestimmte Items zu finden. Es kann sich also lohnen, eine bestimmte Zeitlinie zu farmen.

Wenn ihr leichter an starke Items kommen wollt, tretet einer der beiden Fraktionen von Last Epoch bei:

So bekommt ihr die passenden Items im Endgame

Viele Nutzer bedanken sich für die Übersicht und meinen, dass genau das im Spiel noch fehle. Die Entwickler sollten sich das einfach abschauen und implementieren, sodass etwa ein Druck auf Alt reiche, um den möglichen Loot zu sehen.

Wollt ihr euch nicht allein auf Monolithen verlassen, könnt ihr alternativ in der endlosen Arena oder in Dungeons eure Items farmen. Dort habt ihr allerdings stets eine Chance auf alle möglichen Gegenstände, nicht nur auf bestimmte.

Gerade Dungeons sind dennoch nützlich, da sie mit besonderen Gimmicks kommen. Im Temporalen Sanktum etwa könnt ihr einzigartige Gegenstände mit legendärem Potenzial zu Legendarys verarbeiten.

Euer wichtigstes Tool ist allerdings das Crafting. Per Crafting könnt ihr Items mit neuen Eigenschaften versehen, ungewollte Werte austauschen oder sogar stärkere Affixe hinzufügen. Das System braucht allerdings ein wenig Verständnis: Spieler von Last Epoch gesteht: „Bin Level 91 und ich habe Crafting bis jetzt missverstanden“