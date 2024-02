Twitch-Streamer erklärt das Endgame von Last Epoch in 58 Sekunden

Der Streamer Pohx hat auf Twitch das Endgame des neuen Steam-Hits Last Epoch erklärt und das in 58 Sekunden und weitgehend, ohne dabei zu atmen. Der Chat ist begeistert: „Bitte noch schneller reden!“

Wer ist das?

Pohx ist ein Twitch-Streamer und spezialisiert auf Path of Exile. Hier hat er im letzten Jahr 1.341 Stunden abgerissen.

Aktuell spielt er aber Last Epoch und das neue MMORPG Ravendawn – in Ravendawn hatte ein anderer Spieler von Path of Exile als Erstes das Maximal-Level erreicht.

Phox macht jetzt mit einem Clip von sich reden, indem er extrem schnell das Endgame von Path of Exile erklärt.

Last Epoch: Das ARPG zeigt Klassen, Kämpfe und Herausforderungen im Launch-Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Das ist seine Erklärung: Der Streamer atmet einmal tief ein und legt dann los, als er würde ein Tonband abspielen:

„Das Endgame ist ähnlich wie in Path of Exile, wo du im Prinzip eine Karte erstellst. Also, wenn du dir die verschiedenen Gebiete anschaust: Jedes Gebiet gibt dir einen anderen Endgame-Bonus. Wenn du also hier hingehst und auf deine Segnung schaust, erhältst du tatsächlich eine permanente Skalierung. Die permanente Skalierung hat also einen Anreiz, sodass man sie immer wieder machen will, nachdem man sie ein paar Mal gemacht hat, und wenn man die letzten drei macht, kann man sie verstärken, was alles stärker macht. So ähnlich wie die roten Karten in PoE, nur ein bisschen weiter.“

Dann atmet er ein zweites Mal hörbar ein und fährt fort:

„Am Ende der Zeitlinie, sodass man, wenn man es eine ganze Weile spielt, tatsächlich Civility aufbaut, und wenn man genügend Civility hat, beschwört man ein Quest-Echo, und wenn man das Quest-Echo beschwört, kann man gegen den Boss kämpfen. Jeder Boss in jeder Zeitlinie hat andere Beute, sodass man weiter und gezielt farmen kann, sodass man sozusagen einen neuen Build erstellen kann.“

Wieder ein kräftiger Atemzug und er erklärt rasend schnell, wie man sich dann „Lilafarbenen Stoff“ besorgt und das Dungeon-System benutzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

So sind die Reaktionen: In den Live-Kommentaren im Twitch-Chat schreibt einer sehr schöne „Es ist noch unklar, sprich bitte etwas schneller.“

Und: „Bin wohl aus Versehen dem Eminem-Stream beigetreten.“

Auch auf reddit wird dem Streamer für seine Sprechgeschwindigkeit Respekt gezollt. Da lästern die Nutzer: Er müsse sogar noch schneller reden, um TikTok-Nutzer abzuholen, die bekannterweise alle Millisekunde eine Stimulation aller Reiz brauchen – am besten solle Phox noch etwas Minecraft-Gameplay hineinschneiden, um die bei der Stange zu halten.

Auf reddit diskutiert man das Endgame durchaus kritisch: Wenn doch die Monolithen-Runs noch nach den ersten paar Stunden noch Spaß machen könnten …

Mehr zu Last Epoch: Tier List für 1.0 – Beste Builds & Klassen fürs Endgame