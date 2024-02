Spieler von Path of Exile hat als 1. das neue MMORPG durchgespielt – Aber nach dem Level-Cap geht’s weiter

Ein anderer Spieler erreichte ebenfalls das höchste Level in seinem Spiel und das 13 Jahre nach dem Release: Spieler erreicht in Skyrim 13 Jahre nach Release das höchste Level, indem er 43 Stunden den gleichen Zauber wirkt

Was sagt die Community? Vor einigen Tagen machte auf reddit bereits die Nachricht die Runde, dass Etup als Erster Level 70 erreicht. Schon zu diesem Zeitpunkt waren die User beeindruckt von dieser Leistung und drückten dies auch in ihren Antworten auf den ursprünglichen Post aus.

Ein Streamer baut 2 Wochen lang an seiner Basis in Palworld, verliert alles wegen eines dummen Fehlers

Um welchen Spieler geht es hier? Der Spieler mit dem Namen „Etup“ schaffte es jetzt als Erster dieses maximale Level zu erreichen. Als Spieler und Streamer ist dieser vor allem für seine Leistungen und Streams in Path of Exile bekannt, wo er viele Rennen und Wettkämpfe gewann.

Der Trailer zeigt, was euch in dem Pixel-Abenteuer Ravendawn erwartet:

Was hat der Spieler geschafft? In dem neuen MMORPG Ravendawn erreichte ein Spieler jetzt das maximale Level 75. Da das Spiel erst am 16. Januar 2024 erschien, ist dies definitiv eine ziemlich starke Leistung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to