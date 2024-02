Spieler erreicht in Skyrim 13 Jahre nach Release das höchste Level, indem er 43 Stunden den gleichen Zauber wirkt

Skyrim hat mittlerweile 13 Jahre auf dem Buckel. Trotzdem entdecken Spieler noch immer neue Geheimnisse, oder erreichen neue Meilensteine. So wie ein YouTuber, der das unglaubliche Level 1337 erreichte – dank stundenlangem Spam eines einzigen Zaubers.

Um welchen Spieler geht es? The Elder Scrolls 6 lässt auf sich warten, viele spielen das MMORPG ESO (und regen sich darüber auf), manche spielen aber noch immer Skyrim. Obwohl das nun wirklich kein neues Spiel mehr ist, sind es Spieler wie der YouTuber Pawelos, die Bethesdas Rollenspiel auch 13 Jahre nach Erscheinen weiterhin am Leben erhalten.

Pawelos hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er eine große Leidenschaft für Skyrim hat. Unter anderem teilte er einen 100%-Spielstand, der ihn 527 Stunden gekostet hat (via reddit).

Insgesamt hat der Spieler laut eigener Aussage rund 1800 Stunden in Skyrim. Doch sein Charakter, der alle Skills auf der höchsten Stufe 100 und der legendären Version davon hatte, reichte Pawelos nicht. Er wollte noch höher hinaus, und entwickelte dafür eine einfache, aber zeitaufwendige Strategie.

Das Ziel war Level 1337

Was war der Plan des Spielers? Pawelos Charakter in Skyrim war also bereits so weit, dass alle Skills den legendären Status erreicht hatten. Er hatte außerdem alle Quests vollendet und alle Items, darunter Zaubersprüche und Ausrüstungsgegenstände, eingesammelt.

Anschließend peilte der Spieler einen neuen Rekord an. Er wollte seinen Charakter absurd hoch leveln. Bei seiner Suche im Netz fand er heraus, dass es bereits andere Spieler gibt, die Level 1000 oder 1111 erreicht hatten. Um diese Skyrim-Veteranen noch zu übertreffen, beschloss Pawelos, Level 1337 zu schaffen. Die Zahl ist wohl nicht ganz zufällig gewählt, und steht für Leetspeak (via Wikipedia).

Wie erreichte der Spieler sein Ziel? Um Level 1337 zu erreichen, bediente sich Pawelos eines simplen, aber effektiven Tricks.

Er nutzte eine Halskette (Power Amulet), einen Ring (Power Ring) und eine Magierrobe (Power Robe), die die Mana-Kosten für Illusionszauber jeweils um 35 % reduzierten. Mit anderen Worten verbrauchte der Spieler kein Mana.

Ein Illusionszauber war dann der Schlüssel zum Erfolg. Nämlich der Zauber „Harmonie“, der bewirkt, dass Monster und Menschen bis zu Level 25 60 Sekunden lang nicht kämpfen.

Der Effekt des Zaubers ist hier aber Nebensache. Wie in The Elder Scrolls üblich erhält man Erfahrung nicht durch das Töten von Gegnern, sondern durch das Benutzen der Fähigkeiten. Also stellte sich Pawelos einfach in die Stadt Weißlauf inmitten vieler NPCs und spammte den Zauber.

So einfach das ganze klingt, so aufwändig war es dann aber doch. Ganze 43 Stunden musste der Spieler den Zauber spammen. Um zu beweisen, dass er keine Glitches oder Bugs verwendete, hat Pawelos seine Leistung in einem knapp 11-stündigen Video auf YouTube festgehalten. Dabei sei angemerkt, dass das Video die meiste Zeit auf vierfacher Geschwindigkeit läuft.

Bis heute veröffentlicht eine Oma Skyrim-Videos auf YouTube.

Was denkt die Community? Am Ende erreicht der Spieler tatsächlich das astronomische Level 1337. Aber war es all den Aufwand wert? Das fragt sich auch so manch ein Kommentarschreiber unter dem Video.

„Stell dir vor, jemand erreicht Level 1338“, schreibt @kixxed1337.

„Verrückter“, fasst @TheSalemSagas seinen Eindruck zusammen.

„Das tut meinen Augen und Ohren weh“, meint hingegen @marvsul8085.

„Absolut lächerlich“, meint auch @theincrediblefella7984.

Letztendlich ist es ein interessantes Experiment, dass allerdings viel Ausdauer abverlangt. Laut Pawelos wurde das Ziel in etwa 80 Sessions erreicht, währenddessen daneben noch Netflix und Co. liefen.

„Es war definitiv nicht die aufregendste Aktivität“, fasst der YouTuber zusammen. Sein Vorhaben zeigt jedenfalls, dass auch 13 Jahre nach dem Release von Skyrim noch nicht alle Aspekte des Spiels ausgereizt wurden. So manch ein Trick aus Skyrim funktioniert in Bethesdas Starfield leider nicht mehr – sehr zum Leidwesen aller Krimineller.