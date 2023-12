Neues MMORPG auf Steam sieht aus wie Skyrim, klingt wie The Witcher, startet Test – So macht ihr mit

Das neue MMORPG Reign of Guilds auf Steam startet in die offenen Spieltests. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer, der Spielszenen zeigt. Wir haben für euch alle Informationen zusammengetragen.

Was für ein MMORPG ist das? Reign of Guilds ist Old School Open-World-MMORPG, dass seit etwa 6 Jahren bei Atlan Games in Entwicklung ist. Das Game spielt in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, in der die westlichen mit den östlichen Ländern im ständigen Konflikt stehen.

Zu Beginn erstellt ihr einen Charakter, wählt aber keine Klasse dafür. Eure Attributspunkte könnt ihr nach Wunsch verteilen. Später im Spiel könnt ihr eine von 14 verschiedenen Klassen auswählen.

Kern des Spiels ist das Gildensystem: Es ist eure Aufgabe, eine Gilde zusammenzubringen und euch mit dieser zu spezialisieren. Je nach euren Vorlieben könnt ihr auf Handel, Diplomatie oder Kampf setzen.

Auch Crafting ist im Spiel wichtig, unter anderem da Gegenstände mit der Zeit schwächer werden. Ihr müsst also entsprechend immer am Ball bleiben und neue Ausrüstung herstellen.

Das Kampfsystem basiert nicht auf Tab-Targeting. Ihr zielt stattdessen wie in vielen Rollenspielen mit Maus und Tastatur. Das Game bietet laut Steam Player-vs-Player-Kämpfe, aber auch Player-vs-Enviroment in Dungeons und gegen Weltbosse. PvP sowie Friendly Fire sind immer an – schon ab dem ersten Level.

Wie Reign of Guilds aktuell aussieht und gespielt wird, könnt ihr im Trailer sehen:

Das gezeigte Gameplay erinnert an das 2011 erschienene Skyrim. Der Soundtrack und die schneefreien Landschaften könnten von der Region Velen aus The Witcher 3: Wild Hunt inspiriert sein. Zu sehen ist zudem eine Todesanzeige, wie sie auch in Dark Souls zu finden ist.

Wie nehmt ihr am Spieltest teil? Der Spieltest von Reign of Guilds läuft vom 21. Dezember bis 8. Januar 2024. Um teilnehmen zu können, müsst ihr auf der Steam-Seite des Games Zugriff anfordern.

Zu beachten ist, dass das Spiel aktuell Pay-to-Play ist. Mit dem finalen Release soll es auf ein Abo-Modell umschwenken. Wer das Spiel vorab erstanden hat, bekommt den Preis auf die fälligen Abozahlungen gut geschrieben. Die Teilnahme am kommenden Spieltest ist also nicht kostenlos.

Über den Umfang des Spieltests ist aktuell nichts bekannt. Da aber bei vorherigen Tests die Limitationen konkret angegeben waren, kann es sich hierbei um einen Test sämtlicher Spielinhalte handeln.

Wann wird Reign of Guilds erscheinen? Der Release des Games ist aktuell für das erste Quartal 2024 angekündigt. Mitte des Jahres veranstaltete der Entwickler bereits einen Spieltest und eigentlich ist auch ein Early Access geplant gewesen. Der ursprüngliche Release war für 2021 angesetzt.

Ob Reign of Guilds zeitnah erscheinen wird, ist aktuell nicht abzusehen. Vermehrte Spieltests sind aber ein grundsätzlich gutes Zeichen: Es wird am Spiel gearbeitet und die Entwickler wünschen sich Feedback ihrer Community.