Neues Mittelalter-MMORPG veranstaltet jetzt kostenlosen Test auf Steam – Belohnt euch, wenn ihr fair im PvP seid

Reign of Guilds ist ein neues MMORPG auf Steam, in dem ihr in der First-Person-Sicht gegen Monster, aber auch gegen andere Spieler kämpft. Es möchte zurück zu den Wurzeln des Genres und hat sich besonders im PvP für einen interessanten Weg entschieden.

Was ist das für ein Spiel? Reign of Guilds ist ein Old School MMORPG mit einer großen Mittelalter-Welt gepaart mit Fantasy-Elementen wie Magie. Im Mittelpunkt stehen die Konflikte zwischen den Gilden, doch auch abseits davon soll es jede Menge zu tun geben.

Zu Beginn erstellt ihr euch einen Charakter ohne Klasse und könnt die ersten Attributspunkte nach Belieben verteilen. Später habt ihr die Möglichkeit, euch auf eine von 14 “Mini-Klassen” zu spezialisieren.

Es setzt auf ein Action-Kampfsystem, bei dem ihr selbst aktiv zielen müsst. Tab-Targeting wie in WoW wird es nicht geben.

Crafting spielt eine wichtige Rolle, denn Items verlieren mit der Zeit an Stärke, weil sie sich abnutzen. Darum müsst ihr ständig neue Ausrüstung herstellen.

Für PvE-Fans wird es Dungeons und Weltbosse geben. Außerdem gibt es Player-Housing für jeden Spielertypen.

Der große Fokus ist jedoch das PvP. Ihr könnt eine von 60 Festungen erobern, selbst zum Verwalter von einer der 14 Counts aufsteigen oder die Rolle des Königs einnehmen. Der herrscht über die gesamte Welt, sammelt Steuern ein, kann aber auch gestürzt werden.

Dazu setzt das Spiel auf Gildenkriege mit bis zu 150 Teilnehmern. In den meisten Zonen der Spielwelt herrscht außerdem Open-PvP, mit einem besonders interessanten Karma-System.

Wer immer nur “böse” Feinde ausschaltet, wird zum Heiligen gekürt. Er braucht keine Strafen fürchten und bekommt sogar Rabatte bei Händlern. Wer jedoch wehrlose Opfer außerhalb seiner Level-Reichweite angreift, wird zum “Psycho”. Diese verlieren einen Teil der Ausrüstung und der Erfahrungspunkte, wenn sie getötet werden. Zudem wollen ab einem gewissen Punkt die Händler nicht mehr mit einem sprechen.

Einen ersten Einblick ins Gameplay bekommt ihr hier:

Kostenloser Playtest auf Steam läuft bis zum 17. Juli

Was ist das für ein Test? Aktuell läuft auf Steam der vierte Playtest zu Reign of Guilds. Dieser läuft bis zum 17. Juli um 21:00 Uhr und ist komplett kostenlos spielbar.

Für die Teilnahme müsst ihr nur die Steam-Seite besuchen und dort den Zugriff für den Playtest anfordern. Ihr bekommt diesen sofort und könnt direkt mit dem Download beginnen.

Im Test enthalten sind das Tutorial, die ersten 2 von 14 Counties sowie die Gildenkämpfe um diese. Im Vergleich zum letzten Test im April wurden das Steuer-System, Anpassungen an der AI und neue Fähigkeiten ins Spiel gebracht. Eigentlich war auch ein weiteres County geplant, das jedoch nicht rechtzeitig fertig wurde.

Wie geht es weiter? Bis zum Early Access sind noch einige Anpassungen geplant, darunter Marktplätze, zwei weitere Counties, Untergrundmechaniken in Form von Minen und Höhlen sowie die Implementierung von Easy Anti Cheat. Wann genau der Early Access startet, ist bisher nicht bekannt.

Aktuell befindet sich Reign of Guilds allerdings spürbar hinter dem Zeitplan. Der ursprüngliche Release für den Early Access war noch für 2021 geplant.

Auf welches Bezahlsystem setzt Reign of Guilds? Das MMORPG wird ein Pay2Play-Titel. Ihr müsst ihn erstmal einmalig kaufen und danach noch ein Abo abschließen, um es spielen zu können.

Im Gegenzug verzichtet es vollständig auf direktes Pay2Win, aber auch “indirektes Pay2Win”. Damit meinen die Entwickler bestimmte Premium-Features wie Buffs, die häufig auch als Pay2Progress bezeichnet werden.

Was sagt ihr zu Reign of Guilds? Spricht euch das Game an? Oder werdet ihr von der altbackenen Grafik und dem Abo-Modell eher abgeschreckt?

