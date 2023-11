Ein Spieler in Skyrim löscht über 5.500 NPCs aus und erhält ein episches Kopfgeld auf seinen Charakter

Neues Rollenspiel kommt in 2 Wochen auf Steam, ist wie Baldur’s Gate 3, aber 40.000 Jahre in der Zukunft

Ist in der Spielwelt nun alles tot? In Skyrim sind nicht alle NPCs tötbar: Plotrelevante NPCs wie Jarl Elisif in Einsamkeit oder Mjoll die Löwin, eine mögliche Gefährtin, könnt ihr nicht erlegen. Auch hat sich amelix34 nach eigener Aussage dazu entschieden, zwei NPCs expliziet nicht zu töten: den alten Drachen Paarthurnax sowie das Reittier Schattenmähne.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht einer der Kills war jedoch Hinterrücks. amelix34 war also bei seinem Durchlauf so fair, seinen Gegnern entgegen zu treten. Insgesamt liegt der Killcount bei 5.504.

Was hat der Spieler alles gemeuchelt? Nach eigener Aussage, hat amelix34 alles getötet, was getötet werden konnte. Die geposteten Stats lauten wie folgt:

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to