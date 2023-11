Ein YouTuber zeigt gerade, wie fantastisch ein 12 Jahre altes Spiel auf Steam mit einer RTX 4090 aussehen kann

The Elder Scrolls: Skyrim gehört immer noch zu den beliebtesten Titeln auf Steam. Ein YouTuber, der sich auf Spiele spezialisiert hat, zeigt jetzt, was man alles aus dem betagten RPG herausholen kann.

The Elder Scrolls: Skyrim gehört vermutlich zu den bekanntesten Rollenspielen auf Steam und der Konsole. Doch mittlerweile hat das Spiel rund 12 Jahre auf dem Buckel und ist entsprechend gealtert. Das sieht man auch der Grafik an.

Der YouTuber „Digital Dreams“ hat jetzt in seinem Video gezeigt, wie viel man aus Skyrim noch herausholen kann. Und das ist wirklich beeindruckend.

Skyrim sieht fast wie ein neues Spiel aus

Was hat der YouTuber gemacht? Der YouTuber hat sich Special Edition von Skyrim genommen und einige Einstellungen dafür vorbereitet. Um das zu erreichen, hat er sich Raytraced Global Illumination von ReShade intalliert und nutzt ein ENB-Preset für Skyrim.

Bei ENB handelt es sich um eine Post-Processing-Suite, die von Boris Voronstov entwickelt und gepflegt wird. ENB fügt viele Verbesserungen und Funktionen zu Spielen hinzu, die im Originalspiel nicht verfügbar sind. Dadurch sehen Spiele bereits deutlich schicker aus. Dazu gehören etwa bessere Farbfilter, eine natürlichere Beleuchtung und feinere Detailabstimmungen.

Insgesamt soll er rund 1.000 Mods installiert haben, damit das Spiel so hübsch aussieht (via wccftech.com). So hat er Grafik, Sound und Wettereffekte angepasst. Und das lohnt sich. Denn in seinem Video sieht Skyrim wie ein Spiel der nächsten (oder übernächsten) Generation aus. Achtet einmal auf kleine Details wie die Reflexion von Gebäuden und Pflanzen im Wasser.

Perfekt ist es jedoch nicht und man sieht dem Spiel immer noch sein Alter an. Etwa in den Bewegungsanimationen der Leute in 0:28 im Video, wo der Soldat die Treppe runter ruckelt oder die Laufbewegung des Kindes nicht sehr flüssig wirkt.

Kann man das nachbauen? Wer die Skyrim-Version des YouTubers nachstellen möchte, kann das problemlos tun, da es alle Mods und die Software frei verfügbar gibt. Problem ist jedoch, dass ihr einen leistungsstarken Rechner benötigt, um die Grafikverbesserungen auch stemmen zu können.

Der YouTuber „Digital Dreams“ setzt in seinem System etwa auf einen Ryzen 9 7950 und eine RTX 4090 und das ist Oberklasse-Hardware, die einiges an Geld kostet. Für eine RTX 4090 zahlt ihr derzeit mehr als 2.500 Euro.

Immerhin braucht ihr für die Grafik keine Nvidia-Grafikkarte und könnt genauso gut eine AMD-Grafikkarte verwenden, da die eingesetzten Raytracing-Effekte auch mit einer AMD-GPU funktionieren sollen.

Manchmal kann man aber beim Kauf einer Grafikkarte auch großes Glück haben. So konnte ein Gamer eine RTX 4090 für weniger als 1.000 Euro ergattern. Wie er das gemacht hat und welche Tricks dazu nötig waren, lest ihr direkt auf MeinMMO:

