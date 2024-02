Ein Streamer baut 2 Wochen lang an seiner Basis in Palworld, verliert alles wegen eines dummen Fehlers

Der Bau der perfekten Basis kann schon mal etwas Zeit in Anspruch nehmen, so auch in Palworld. Umso ärgerlicher, wenn man dann alles in kürzester Zeit verliert. So erging es auch dem Streamer Moxie2D.

Wer ist das? Moxie2D teilt auf seinem TikTok-Account Videos zu den Themen Pokémon und Palworld. Auch auf Twitch streamt er Spiele rund um die Jagd von knuffigen Monstern.

In einem aktuellen Video zeigt er seine Reaktion auf einen dummen Fehler, der ihn einiges an Arbeit gekostet hat.

„Ich habe aus Versehen meine Palworld Base in die Luft gejagt“

Auf TikTok zeigt Moxie2D einen kurzen Stream-Ausschnitt. Zu sehen ist sein Charakter, wie er mit einer Bazooka auf einen ein fliegendes Pal, einen Galeclaw, zielt.

Dann sieht man nur noch eine riesige Explosion und jede Menge Schadenszahlen. Denn leider befand sich der anvisierte Galeclaw in der Base von Moxie2D, die durch die Explosion dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Hier könnt ihr das Missgeschick selbst sehen:

„Ich hätte sofort den Strom ausgeschaltet“

In den Kommentaren erntet der Streamer viel Mitgefühl für sein verlorenes Bauwerk.

„Eine Schweige-Minute“ (hiougi1)

„Ich glaube, ich würde aus Frust nie wieder das Spiel spielen“ (massimilianoval)

„Ich hätte sofort den Strom ausgeschaltet in der Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist“ (pesona_vx)

Andere versuchen, das Unglück mit Humor zu nehmen.

„Zumindest hast du den Vogel bekommen“ (FernandoTenisak

„Wenigstens gab’s Punkte“ (Playmobilas)

Einige raten auch, ein Backup aus dem Save Ordner zu laden – zumindest wenn man im Singleplayer spielt.

Seine Base zu verlieren, in die man schon viel Mühen investiert hat, ist auf jeden Fall sehr ärgerlich.

Passt daher immer gut auf, wenn ihr in Palworld mit explosiven Waffen hantiert. Das gilt vor allem, wenn ihr viel Liebe in eure Bauten steckt. Benötigt ihr weitere Tipps, um euer zu Hause in Palworld schön zu gestalten, findet ihr hier einige Inspirationen: Spieler teilen eindrucksvolle Basis-Designs mit der Community – So könnt ihr euer Lager bauen