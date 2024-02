Twitch bannt wichtigen Streamer zum Steam-MMORPG Lost Ark – Der gibt Zuschauern die Schuld

Das steckt dahinter: Das sind immer harte Anforderungen, die an Streamer gestellt werden. Aber bestimmte Worte sollte man einfach nicht in seinem aktiven Wortschatz haben und diese Worte sollte auch jeder kennen, der auf Twitch streamt. Denn das sind Trigger-Worte, die sich gegen besonders geschützte Gruppen richtige. Für diese Worte bannt Twitch unabhängig vom Kontext immer. Ganz egal, ob man da provoziert wurde oder ob es einem “rausgerutscht” ist.

Was hat er denn genau gesagt? Wie aus Reddit -Kommentaren hervorgeht, habe er das schwulenfeindliche Wort „Faggot“ verwendet, was Twitch traditionell mit einem Bann bestraft.

Wie der Streamer selbst seinen Zuschauern in einer Discord-Nachricht mitteilt (via youtube ), gehe es ihm gerade nicht gut, und „toxische Hate-Watcher“, die ein mieses Leben führten, hätten das ausgenutzt, um ihn auf ihr Niveau herunterziehen und mit Erfahrung zu schlagen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to