Erfahrener MMORPG-Spieler fällt auf cleveren Betrug rein: Verliert alles, während er live streamt

Nun löschte der Betrüger erst all seine Charaktere und nahm dem Streamer damit die Möglichkeit, auf den Account zuzugreifen. Rasch stellte der Betrüger die Charaktere wieder her und räumte die Chars des Streamers leer, stahl die besten Items und die Echtgeld-Währung Tibia-Coins.

Das war die Konsequenz: In dem Moment, als der Hacker die Account-Daten und das Passwort des Streamers hatte, loggte er sich in den Account des Streamers und warf ihn damit aus dem laufenden Spiel.

Das Gemeine: Der vermeintliche Foren-Link sah nur so aus wie ein offizieller Link, in Wirklichkeit führte der Link aber lediglich zu einem Duplikat des Forums mit allen Tabs und Fenstern – ein reiner Fake, um die Account-Daten des Spielers abzugreifen.

Der vermeintliche Gildenchef sagte dem Streamer dann, er habe sich in Tibia falsch verhalten und es gäbe einen Thread über ihn im offiziellen Forum von Tibia. Der Streamer solle jemanden anderen in Tibia geschädigt, seinen Tod verursacht haben.

So funktionierte der Betrug: Der Betrüger trat dem Discord-Channel bei, in dem der Streamer war, und tat so, als sei er einer der Leiter der Gilde des Streamers, indem er den Nicknamen anpasste.

