Last Epoch: Liste aller Segen und wie ihr sie freischaltet

Last Epoch mischt geschickt die Stärken von Path of Exile und Diablo, bietet dabei mehr Aufgaben als das aktuelle Diablo 4 und gleichzeitig mehr Tiefe, wird abe...

Falls ihr noch auf der Suche nach einer geeigneten Spielweise für euch im Endgame von Last Epoch seid, liefern wir euch die besten Builds für jede Klasse mit kurzer Beschreibung der Spielstile und Stärken: Last Epoch Tier List: Beste Builds & Klassen im Endgame

Wo finde ich meine Segen? Die Segen, die ihr erhalten habt, findet ihr im Inventar-Fenster eures Charakters. Dort habt ihr eine Übersicht über alle aktive Segen und über alle Segen, die ihr in einer Zeitlinie entdeckt habt, also die, die euch zur Auswahl gestellt wurden.

Last Epoch fühlt sich zu schwer an? Dann ignoriert ihr sicher Stats, die wichtiger sind als Schaden

Nachfolgend listen wir euch alle Segen auf, die es in Last Epoch gibt, sortiert nach Bonus. Nachdem ihr die letzten Zeitlinien abgeschlossen habt, könnt ihr „ermächtigte Zeitlinien“ angehen, die dann die Stufe 100 haben. Sie verschaffen euch größere Versionen der Segen und damit bessere Boni.

Wie schalte ich Segen frei? In dem Zeitalter „Ende der Zeit“ startet ihr auf der ersten Zeitlinie, „Fall der Verstoßenen“. Innerhalb der Zeitlinie „hüpft“ ihr im Prinzip von Echo zu Echo und erledigt die dortigen Quests, um die Stabilität der Zeitlinie zu erhöhen. Sobald ihr genug Stabilität in der Zeitlinie gesammelt habt, könnt ihr die Quest-Echos angehen.

Das Endgame in Last Epoch besteht zum größten Teil aus dem „Monolith des Schicksals“, der mehrere Zeitlinien beinhaltet, die wie Netze aufgebaut sind. Die Zeitlinien haben dabei alle je eine feste Levelstufe, eigene Layouts, Gegner und Quests.

